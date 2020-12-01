Quick Clean Pod 清潔濾盒
每日享受乾淨衛生的剃鬚體驗
每次剃鬚後使用 Quick Clean Pod 可以讓電鬚刨保持潔淨如新，有效清除剃除的鬍鬚。與只使用清水清潔相比，可以讓電鬚刨乾淨 10 倍*。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
建議零售價: HK$300.00
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每日享受乾淨衛生的剃鬚體驗
與使用清水清潔相比，更有效 10 倍*
- 5+1 件裝
- 足以讓您享受 18 個月的乾淨衛生剃鬚體驗
- 兼容 Quick Clean Pod
Philips 獨有潔淨配方 + 多重網格濾網
Philips 獨有潔淨配方，配備多重網格濾網，能有效清除剃除的鬍鬚。與只使用清水清潔相比，可以讓電鬚刨乾淨 10 倍*
潤滑劑讓電鬚刨保持最佳性能
配方富含活性潤滑劑，有效保護剃鬚刀頭，減少磨擦及損耗，讓電鬚刨持久保持性能。
清新的香氣為剃鬚體驗帶來潔淨感覺
清潔濾盒散發獨特的清新芳香，為剃鬚體驗倍添潔淨感覺。
全無酒精成分
全無酒精成分，清潔劑的配方温和親膚，有助保護肌膚免受刺激。
每個清潔濾盒的有效期長達三個月
如每日使用一次，每個 Philips 清潔濾盒可使用約 30 次；每周使用一次，有效期則長達三個月，足以為您一整季帶來乾淨衛生的剃鬚體驗。
確保讓您享受長達 18 個月的乾淨衛生剃鬚體驗
6 件裝清潔濾盒讓您享受長達 18 個月的清新剃鬚體驗。
Quick Clean Pod 兼容性
清潔濾盒可兼容 Philips Quick Clean Pod。
技術規格
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內含物件
- 清潔濾盒
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6 件
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技術規格
- 適用於
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QCP10/01
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容量
- 清潔濾盒
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6 個 5.41 安士 / 6 個 160 毫升
- 比較在清潔濾盒使用清潔劑與使用清水清洗的鬍鬚渣清除程度
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