Music Zone 提供可調節的最佳音效聆聽區

Philips 的創新 Music Zone 技術讓駕駛者及乘客享受充滿鮮明空間效果的聲音，就像演奏者本身想表達的一樣。用戶可簡單地將聆聽音樂區域設定為駕駛者或乘客，以取得車內最佳的聲音焦點。專用的區域控制按鈕提供三個預設位置 - 左、右及前（與及全部） - 讓您能簡單而自由地選擇最能配合您的聆聽需求，不論您是一個人還是跟乘客一起。