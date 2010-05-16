按資料夾或歌曲瀏覽，更有效快捷的搜尋

這功能容許您經由歌曲及資料夾這在 USB/SDHC 設備的一般方式更快捷地尋找歌曲或專輯。有了專用的資料夾 / 歌曲按鈕，搜尋只需三個步驟 - 按資料夾 / 歌曲按鈕，轉動音量把手和按鈕選擇。這簡單的程序讓您快速輕鬆地尋找您的音樂，使您可集中於駕駛。