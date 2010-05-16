汽車音響系統 CEM2000/00
一路盡享流暢音樂
Philips CEM2000 使您在車內可享受來自 CD、USB 以及便攜式 MP3 播放機的流暢音樂。其分離式前面板可提供獨特的防盜功能，還具有便於行走時盡情享受音樂的防震功能。
查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一路盡享流暢音樂
Philips CEM2000 使您在車內可享受來自 CD、USB 以及便攜式 MP3 播放機的流暢音樂。其分離式前面板可提供獨特的防盜功能，還具有便於行走時盡情享受音樂的防震功能。
查看各種好處
一路盡享流暢音樂
Philips CEM2000 使您在車內可享受來自 CD、USB 以及便攜式 MP3 播放機的流暢音樂。其分離式前面板可提供獨特的防盜功能，還具有便於行走時盡情享受音樂的防震功能。
查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一路盡享流暢音樂
Philips CEM2000 使您在車內可享受來自 CD、USB 以及便攜式 MP3 播放機的流暢音樂。其分離式前面板可提供獨特的防盜功能，還具有便於行走時盡情享受音樂的防震功能。
查看各種好處
一路盡享流暢音樂 透過 CD、MP3 以及 WMA 音樂播放 動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
簡易插入 CD 的漫射指示燈
在黑暗中難以把 CD 插入至您的汽車音響﹖Philips 的創新設計助您更輕鬆快捷插入 CD。在 CD 的插入口周圍設有漫射燈，為您提供明確指引。
按資料夾或歌曲瀏覽，更有效快捷的搜尋
這功能容許您經由歌曲及資料夾這在 USB/SDHC 設備的一般方式更快捷地尋找歌曲或專輯。有了專用的資料夾 / 歌曲按鈕，搜尋只需三個步驟 - 按資料夾 / 歌曲按鈕，轉動音量把手和按鈕選擇。這簡單的程序讓您快速輕鬆地尋找您的音樂，使您可集中於駕駛。
透過便攜式 USB 裝置直接享受 MP3/WMA 音樂
只需將你的裝置連接到 Philips Hi-Fi 系統上的 USB 連接埠，即可直接在裝置上播放你的數碼音樂，立即與親朋好友分享真摯時刻。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
顯示
類型
高對比度 B/W LCD（8 字符） 主照明色
藍色
播放聲音
播放媒體
CD
CD-R
CD-RW
MP3-CD
WMA
WMA-CD
USB 快閃磁碟 壓縮格式 光碟播放模式
快速前進/反帶
Introscan
下一張/上一張專輯搜尋
下一首/上一首曲目搜尋 ID3 Tag 支援
歌曲標題、演唱者、專輯 MP3 位元速率
32-320kbps 以及變動位元速率 USB Direct 模式
播放/暫停
前一首/下一首
快退/快進
重複
隨機
選台器/接收/傳送
選台器波段 自動數碼選台
有 選台器增强功能
自動搜台並儲存 預設電臺數
18 (FM)，12 (AM) RDS
電台名稱
電台資訊
無線電文字
節目類型
新聞
新聞與交通資訊
RDS 時鐘設定
音效
調平器
2 段 均衡器設定
經典
爵士樂
流行
搖滾樂
均衡
最佳
電音
用戶定義 音效增強
動態低音增強效果 輸出功率（最大）
45 瓦 x 4 頻道 輸出功率（RMS）
22 瓦 x 4 頻道（4 歐姆，10% T.H.D.）
連接
USB
USB 2.0 主機 MP3-Link
用於便攜式 MP3 音樂播放 前置放大器輸出
2 對 RCA（左/右） 次低音前置放大器輸出
帶增益控制
安全/防盜
前面板
分離式 顯示屏背光
10/20 秒可選
配件
遙控器
超薄遙控（帶電池） 用戶手冊 快速入門指南
英文、繁體中文、簡體中文、
功率
電源
12V DC
尺寸
産品深度
190
毫米 産品高度
58
毫米 産品寬度
188
毫米 機箱
1 Din
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。