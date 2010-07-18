車用娛樂系統 CID3687/00
用於視訊及導覽的超清晰顯示屏
配備 Philips 汽車娛樂系統 CID3687，享受時尚駕駛。特別提供帶觸控式面板的 20.3 厘米/8 吋全彩色顯示屏，內置導航系統，以及 Bluetooth® 進行通話和音樂播放，讓漫長的駕駛旅程更有樂趣。
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此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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配備 Philips 汽車娛樂系統 CID3687，享受時尚駕駛。特別提供帶觸控式面板的 20.3 厘米/8 吋全彩色顯示屏，內置導航系統，以及 Bluetooth® 進行通話和音樂播放，讓漫長的駕駛旅程更有樂趣。
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用於視訊及導覽的超清晰顯示屏
配備 Philips 汽車娛樂系統 CID3687，享受時尚駕駛。特別提供帶觸控式面板的 20.3 厘米/8 吋全彩色顯示屏，內置導航系統，以及 Bluetooth® 進行通話和音樂播放，讓漫長的駕駛旅程更有樂趣。
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用於視訊及導覽的超清晰顯示屏 配備高解像度 LCD 為 Toyota Highlander 而設計 20.3 厘米/8 吋 動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、DivX® 以及 MPEG4 電影
此 Philips 播放機兼容市面有售的大多數 DVD 與 CD 光碟。DVD+/-R 可接受一般的可燒錄 DVD 格式。而 DVD+/-RW 可處理一般的可重複寫入光碟。SVCD 具有較高的解像度，因此其質量遠優於普通 VCD，尤其是畫面清晰度遠遠超過 VCD。MPEG4 具備比 DVD 視訊 (MPEG-2) 的數據資料傳輸速率更高，容量更大的優點。DivX codec 是一種基於 MPEG4 視訊的進階壓縮技術，可在大大縮減數碼影片大小的同時保留高清晰度。
用於音樂和影片播放的 USB Direct 和 SDHC 卡插槽
憑藉其全面的檔案傳送能力，你可以輕鬆享受透過內置 USB Direct 和 SDHC 卡插槽存取更多音樂、影片和照片帶來的方便與樂趣。
內置藍芽接收器用於接聽電話以及音樂串流
藍芽免提功能可幫助您在駕駛時安全地接聽所有電話，無需錯過重要來電。透過內置藍芽接收器，您可方便地將音樂檔案從手機過渡到您的汽車音響系統內。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
影像/顯示
顯示屏幕類型
LCD TFT 屏幕對角尺寸
8 吋 解像度
800x480 像素 熒幕比例
闊屏幕 亮度
450
cd/m² 對比率（一般）
500 主照明色
影像播放
播放媒體
DVD
DVD-R/-RW
DVD+R/+RW
DVD+RW
VCD
SVCD
Picture CD
USB 快閃磁碟 光碟播放模式
A-B 重複
角度
章節重複
光碟功能表
快速反帶
快速前進
OSD
PBC
重複
從停止狀態恢復播放
向前搜尋/反向搜尋
慢速倒帶
慢速前進
靜態圖片
縮放 視訊光碟播放系統 壓縮格式
DivX 4.x
DivX 5.x
DivX 6.0
MPEG4
播放聲音
播放媒體
CD
CD-R
CD-RW
MP3-CD
WMA
WMA-CD
USB 快閃磁碟
SD 咭 壓縮格式 光碟播放模式
快速前進/反帶
Introscan
下一張/上一張專輯搜尋
下一首/上一首曲目搜尋 ID3 Tag 支援
歌曲標題、演唱者、專輯 MP3 位元速率
32-320kbps 以及變動位元速率 USB Direct / SD 模式
播放/暫停
快退/快進
前一首/下一首
重複
隨機
選台器/接收/傳送
選台器波段 自動數碼選台
有 選台器增强功能
自動搜台並儲存 預設電臺數
18 (FM)，12 (AM)
音效
調平器
3 段 均衡器設定
古典
爵士樂
流行
搖滾樂
均衡
最佳
電音
用戶定義 音效增強
動態低音增強效果 輸出功率（最大）
50 瓦 x4 頻道 輸出功率 (RMS)
22 瓦 x 4 頻道（4 歐姆，10% T.H.D.）
連接
USB
USB 2.0 主機 記憶咭 咪高風
內置咪高風 視訊輸出 - 類比
複合視訊輸出 前置放大器輸出
2 對 RCA（左/右） 次低音前置放大器輸出
帶增益控制 AV 輸入
2 個複合影像 (CVBS) 藍芽規格 藍芽版本
2.0 安置相機輸入
是（汽車逆行時自動開啟）
安全/防盜
顯示屏背光
10/20 秒可選
配件
用戶手冊 快速入門指南
簡體中文
功率
電源
12V DC
尺寸
産品深度
194
毫米 産品高度
185
毫米 産品寬度
317
毫米
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