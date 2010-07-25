主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1
  • -{discount-value}

    此產品已不再銷售。

    此產品已不再銷售。

    類似產品

    See all 喇叭

      您的移動音樂廳

      透過 5 向立體聲帶來強勁音效

      • 7 吋 x 10 吋（18 厘米 x 26 厘米）
      • 5 向
      • 峰值功率 550 瓦
      強勁磁性可實現高功率播放

      強勁磁性可實現高功率播放

      鐵氧體是一種輕型、但擁有永久性和連貫性磁場的強大物質。該物質是喇叭的主要組成部分，其中包括語音線圈和薄膜的運動。當收到輸入訊號時，語音線圈作為電磁鐵使低音和高音薄膜要麼吸引要麼排斥。鐵氧體磁鐵產生均勻的磁場便於薄膜平滑運動，從而確保順暢的輸出音效，産生更小的失真。使用此類可靠和高度強制性磁鐵（如鐵氧體），語音線圈可以在保持音頻平穩的同時，產生響亮的聲音。

      丁基合成橡膠喇叭圈釋放平滑彈性回蕩　

      丁基合成橡膠喇叭圈釋放平滑彈性回蕩　

      將具有高度響應性的丁基合成橡膠將低音喇叭薄膜連接到喇叭框架，形成一個環迴懸掛系統。當聲音訊號到達低音喇叭內側的錐形筒時，堅硬而富有彈性的丁基合成橡膠環迴配件將錐形筒保持在適當位置，當訊號強度變得很強時，保護它免受可能會出現的強勁向上力或向下力的衝擊。這樣，低音喇叭才可以承受住徒然激增的強勁旋律，甚至可從小型喇叭提供流暢的低音反應，並將聲音失真降至最低。

      時尚喇叭音柵可避免喇叭受損

      時尚喇叭音柵可避免喇叭受損

      喇叭音柵設計使汽車的外觀看起來更加豪華。它由兩個零件構成 — 可拆卸的金屬網狀外殼和塑料環，這兩個零件都安裝在喇叭上，完全覆蓋了半球形高音喇叭和喇叭錐形筒。它們都非常堅硬耐用，可保護喇叭免遭意外的腳踢和好奇的按摸，而這兩種情况可能會降低喇叭的音效。

      軟質 PEI 半球形高音喇叭傳遞圓潤的聲調

      軟質 PEI 半球形高音喇叭傳遞圓潤的聲調

      由於聚醚酰亞胺 (PEI) 的重量輕、強度高、穩定性高和耐高溫，是用於製造半球形高音喇叭的理想材料。在高音喇叭內側，小型薄膜（半球形開口）可以產生高頻音。這些半球形 PEI 甚至可以捕捉到最高的音符，能讓您感受到流暢的音感和全音域的高音。半球形外形也可以將聲音擴散到四週，使您從汽車內的每個座位上都能聽到高音效果。

      光纖複合錐形筒將失真降到最低

      光纖複合錐形筒將失真降到最低

      在極端條件下保持持久穩定的性能

      在極端條件下保持持久穩定的性能。

      簡單接入指定喇叭終端

      簡單接入指定喇叭終端

      堅固的光纖複合錐形筒適合全天候播放

      堅固的光纖複合錐形筒適合全天候播放。

      技術規格

      • 喇叭

        喇叭類型
        同軸喇叭
        路數
        5 向
        喇叭數量
        2
        喇叭尺寸
        18x26 厘米（7x10 吋）

      • 音效

        輸出功率（RMS）
        85 瓦
        阻抗
        4 歐姆
        頻率響應
        26-33k  Hz
        敏感度
        91dB

      • 低音喇叭

        振動膜
        錐形筒
        薄膜材料
        光纖複合
        喇叭圈
        橡膠
        音圈
        單個裝
        音圈材料
        磁性
        鐵氧體
        減震器
        錐形筒
        磁力
        22 盎司

      • 中級

        振動膜
        錐形筒
        薄膜材料
        紙質
        磁性
        釹合金
        尺寸
        55 毫米（2-1/6 吋）

      • 高音喇叭

        尺寸
        25 毫米（1 吋）
        振動膜
        半球形
        薄膜材料
        PEI
        磁性
        釹合金

      • 超級高音喇叭

        振動膜
        半球形
        薄膜材料
        PEI
        尺寸
        15 毫米（3/5 吋）

      • 配件

        喇叭音柵
        帶金屬網
        快速入門指南
        英語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、中文
        連接線
        喇叭線

      • 尺寸

        安裝深度
        85
        産品深度
        214  毫米
        産品高度
        85  毫米
        産品寬度
        282  毫米

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

          I understand

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。