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iPod/iPhone 專用擴充機座

DC295/12
  • 在美妙的樂聲中悠然醒來 在美妙的樂聲中悠然醒來 在美妙的樂聲中悠然醒來
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    iPod/iPhone 專用擴充機座

    DC295/12

    在美妙的樂聲中悠然醒來

    在備有 Lightning 連接器的 iPod/ iPhone/iPad 的美妙樂聲中悠然醒來，或收聽收音機播放的最新新聞。晶瑩剔透的聲音令您的每個清晨更具生氣，鋁質機殼令您的臥室更添時尚感。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,399.00

    iPod/iPhone 專用擴充機座

    在美妙的樂聲中悠然醒來

    在備有 Lightning 連接器的 iPod/ iPhone/iPad 的美妙樂聲中悠然醒來，或收聽收音機播放的最新新聞。晶瑩剔透的聲音令您的每個清晨更具生氣，鋁質機殼令您的臥室更添時尚感。 查看各種好處

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    在美妙的樂聲中悠然醒來

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      在美妙的樂聲中悠然醒來

      使用這台 iPod/iPhone/iPad 擴充基座

      • 具備 Lightning 連接器
      • iPod/iPhone/iPad 適用
      • FM、雙重響鬧
      • 20 瓦、時間及響鬧備份
      工作日 / 週末響鬧設定配合您的生活方式

      工作日 / 週末響鬧設定配合您的生活方式

      專為現代生活方式設計。此款鬧鐘收音機具有雙響鬧功能，可讓您為工作日和週末設定不同的響鬧時間，還可以視乎夫婦不同的生活方式而設定不同的響鬧。響鬧設定可量身調整為一整週（從週一至週日）均在同一時間響鬧。或者您也可以設定工作日（週一至週五）內響鬧較早，週末（週六至週日）響鬧較晚。無論您選擇哪種響鬧方式，此款鬧鐘收音機的便利響鬧功能均可讓您無需再在每晚設定不同的響鬧時間。

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

      數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      用於系統和 iPod/iPhone 的多功能遙控器

      用於系統和 iPod/iPhone 的多功能遙控器

      透過 Philips 多功能遙控，您只須簡單的按下遙控器，即可導覽 Philips 音樂系統和 iPod/iPhone 内的數百首歌曲。顯示根據播放清單、專輯、演唱者、曲風或曲目列出的資訊，您還可快速簡單地導覽數百個檔案。此遙控器只須單手操作，給使用者獨一無二的體驗。

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音

      低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone/iPad 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

      鋁質外殼

      這款 Philips 音樂系統的鋁壓鑄件重量較輕，可以經受較高溫的環境，不僅具備良好的耐腐蝕性，強度和硬度也勝人一籌。

      即使電源中斷，也設有準時喚醒的時間和響鬧備份

      萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。

      技術規格

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone 5
        • iPhone 6
        • iPhone 6 plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE

      • 兼容 iPod

        兼容
        • iPod touch 第五代
        • iPod nano 第七代

      • iPad 兼容性

        兼容
        • iPad Air 2
        • iPad mini 2
        • iPad mini 4
        • iPad Pro

      • 播放聲音

        機座播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電
        • 快進及反帶
        • 播放及暫停
        • 下一及上一曲目

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        頻率範圍
        87.5-108  MHz
        自動數碼選台
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線

      • 時鐘

        類型
        數碼
        時間格式
        • 12 小時
        • 24 小時

      • 提示

        鬧鐘編號
        2
        響鬧源
        • 機座
        • FM 收音機
        • 蜂鳴器
        24 小時響鬧重設
        小睡功能（重複響鬧）
        是，9 分鐘
        定時關機
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

      • 舒適

        遙控器
        多功能
        顯示類型
        LCD
        背光燈顏色
        白色
        顯示增强功能
        亮度控制

      • 聲音

        音效增強
        • 數碼音效控制
        • Dynamic Bass Boost
        音效系統
        立體聲
        輸出功率（RMS）
        2 x 5 瓦
        音量控制
        上 / 下

      • 喇叭

        內置喇叭
        2
        主喇叭
        低音反射式喇叭系統

      • 連接

        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 電源

        電源
        100-240V, 50/60Hz
        電源類型
        AC 輸入、10V、1.8A
        後備電池
        AA（不隨附）
        電池數量
        2

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        263 x 163 x 135  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        319 x 227 x 185 毫米
        重量
        1.13  千克
        重量 (含包裝)
        2.1  千克

      • 配件

        遙控器
        快速入門指南
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