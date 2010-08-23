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音樂魔方
欣賞您最愛的 CD 及便攜音樂。Philips 微型音效系統 DCM109 可播放 iPhone/iPod 並為其充電，還具有獨特的 USB Direct 便攜音樂播放功能。其輕巧型設計適合放置於各種空間，亦適合各種生活風格。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。
這 Philips 喇叭擁有 10 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
設計輕巧，適合任意空間，任意風格。這輕巧的套裝有圓滑的設計及大小，適合每一個房間。
iPod/iPhone 音樂播放與充電。
播放聲音
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喇叭
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