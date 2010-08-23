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立體微型音響系統

DCM109/79
  • 音樂魔方 音樂魔方 音樂魔方
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    立體微型音響系統

    DCM109/79

    音樂魔方

    欣賞您最愛的 CD 及便攜音樂。Philips 微型音效系統 DCM109 可播放 iPhone/iPod 並為其充電，還具有獨特的 USB Direct 便攜音樂播放功能。其輕巧型設計適合放置於各種空間，亦適合各種生活風格。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$799.00

    立體微型音響系統

    音樂魔方

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    音樂魔方

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    音樂魔方

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      音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

      用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct

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      憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

      10 瓦 RMS 總輸出功率

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      這 Philips 喇叭擁有 10 瓦 RMS 總輸出功率。 RMS 即是 Root Mean Square ，是用來量度聲音，又或者是由擴音器傳到喇叭的電力的典型量度法，以瓦為單位。傳到喇叭的電力多少及其感度決定產生出來的聲音。瓦數愈高，從喇叭傳出的聲音愈好。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

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      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

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      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      設計輕巧，適合任意空間，任意風格

      設計輕巧，適合任意空間，任意風格。這輕巧的套裝有圓滑的設計及大小，適合每一個房間。

      iPod/iPhone 音樂播放與充電

      iPod/iPhone 音樂播放與充電。

      技術規格

      • 播放聲音

        載入器類型
        機頂
        機座播放模式
        • 為 iPod 充電
        • 播放及暫停
        • 下一及上一曲目
        • 快進及反帶
        • 為 iPhone 充電
        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        光碟播放模式
        • 可編排 20 首曲目
        • 重複/單一/全部/節目
        • 隨機播放
        • 快速前進 / 反帶
        • 下一首 / 上一首曲目搜尋
        ID3-tag 支援
        USB Direct 模式
        • 快退 / 快進
        • 播放 / 暫停
        • 前一首 / 下一首
        • 編排播放
        • 重複
        • 隨機播放
        • 停止

      • 音效

        輸出功率
        2 x 5 瓦 RMS
        音效增強
        • 動態低音增強效果
        • 數碼音效控制
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 喇叭

        主喇叭
        • 3.5 吋低音喇叭
        • 低音反射式喇叭系統

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM 立體聲
        自動數碼選台
        記憶選台
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      • 連接

        耳筒
        3.5 毫米
        3.5 毫米立體聲輸入端子
        MP3 Link

      • 便利

        鬧鐘
        • CD 鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 定時關機
        • iPod 鬧鐘
        • USB 鬧鐘
        時鐘
        在主屏幕上
        顯示類型
        LCD
        背光燈顏色
        白色

      • 兼容 iPod

        兼容於
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第 5 代 iPod
        • iPod touch
        • iPod classic
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第二代 iPod touch

      • 配件

        附配件
        • MP3 Line-in 線
        • 全球保用證
        • 保證書
        遙控器
        36 鍵遙控
        用戶手冊
        16 種語言
        快速入門指南
        16 種語言

      • 尺寸

        調整寬度
        150  毫米
        調整高度
        152  毫米
        調整深度
        250  毫米
        主喇叭寬度
        150  毫米
        主喇叭高度
        152  毫米
        主喇叭深度
        197  毫米
        包裝寬度
        531  毫米
        包裝高度
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        包裝深度
        202  毫米
        重量（含包裝）
        5.48  千克

      • 功率

        電源
        • 220-240V
        • 50 Hz

      • iPhone 兼容性

        兼容於
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • MP3 Line-in 線
      • 全球保用證
      • 保證書

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