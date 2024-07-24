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    1000 series 智能門眼

    DDA131FBW/97

    全新視野

    具備 170 度超廣角鏡頭和降噪紅外線夜視功能，配合 24 小時 AI 人體偵測，讓您隨時隨地檢視屋外的狀況，增強您的家居安全。

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    1000 series 智能門眼

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    全新視野

    看得見的保障，可觸及的關顧

    • 廣闊視角 高清夜視模式
    • PIR 人體偵測
    • 遙距智能監控
    • 與智能鎖相互連接
    170 度鏡頭及 1080P 高清顯示：帶來更清晰的視野

    170 度鏡頭及 1080P 高清顯示：帶來更清晰的視野

    智能門眼具備 170 度監控鏡頭，能夠捕捉大量光線，配合四個明亮的紅外線輔助燈和一個專業紅外線燈罩，即使在光線不足的情況下，亦能提供更清晰的夜視效果。

    雙向音頻通話：隨時隨地進行實時通訊

    雙向音頻通話：隨時隨地進行實時通訊

    當您按動門鈴或按下螢幕上的[通話]按鈕，便可透過內置麥克風和喇叭進行實時音頻通話，為您帶來完美的通話體驗。

    5 吋高清觸控螢幕：讓全家人輕鬆操作

    5 吋高清觸控螢幕：讓全家人輕鬆操作

    5 吋 IPS 多點觸控高清螢幕採用 2.5D 全夾層弧形玻璃，帶來卓越畫質。互動設計讓兒童和長者都能輕鬆操作。

    ARM 四核心處理器：確保系統穩定

    ARM 四核心處理器：確保系統穩定

    產品採用四核心 ARM 處理器帶來強大性能，而且耗電量低，能夠輕鬆進行多項任務，並提供更快捷和穩定的警報控制系統。

    AI 人體動態偵測：

    AI 人體動態偵測：

    智能門眼採用 PIR 紅外線感應器，當有人出現在門外三米之內的範圍時，會透過 AI 人體偵測系統進行識別，並即時擷取相片或影片。同時，系統會透過雲端加密伺服器推送通知到移動應用程式，以監控門外的情況。

    加強的金屬設計：配備防窺警報

    加強的金屬設計：配備防窺警報

    加強的金屬設計配備防窺感應器，當智能門眼識別到異常動態並處於離線狀態時，產品將發出警報以警告陌生人，以及提示您的家人，然後移動應用程式會即時收到推送通知。

    本機及雲端儲存：透過應用程式隨時檢視記錄

    本機及雲端儲存：透過應用程式隨時檢視記錄

    4G 本機儲存空間能夠滿足您的日常需要，可以在離線的情況下進行儲存。任何上載到雲端伺服器的加密相片或影片可保存 3 天，您可以隨時透過 Philips 應用程式查看記錄。

    磁性支架：方便拆卸和充電

    磁性支架：方便拆卸和充電

    只需使用四個內置磁石便可安裝產品，移開螢幕即可拆卸。配備強化電線，令產品更為耐用。

    大容量鋰電池：待機時間長達 90 天

    大容量鋰電池：待機時間長達 90 天

    內置的高密度聚合物鋰電池具備省電功能，待機時間可長達 90 天。當電池電量剩餘 10% 時，主螢幕左上角的指示會變成紅色，並會發出低電量警告。

    連接智能門鎖：帶來更安全的保障

    連接智能門鎖：帶來更安全的保障

    當智能門鎖發出異常警報，例如防窺警報（被撬開）、外部強制上鎖警報、鎖定警報（錯誤輸入密碼或指紋識別錯誤等）、門栓異常警報、挾持警報，智能門眼將上載相片或影片到雲端伺服器，並即時推送通知到移動應用程式。

    技術規格

    • 設計與外觀

      顏色
      曜石黑

    • 擴展功能

      物聯網模組
      WiFi

    • 配件組件

      電源變壓器
      磁性支架
      用戶手冊
      保養卡

    Badge-D2C

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