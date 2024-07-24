智能門眼具備 170 度監控鏡頭，能夠捕捉大量光線，配合四個明亮的紅外線輔助燈和一個專業紅外線燈罩，即使在光線不足的情況下，亦能提供更清晰的夜視效果。
當您按動門鈴或按下螢幕上的[通話]按鈕，便可透過內置麥克風和喇叭進行實時音頻通話，為您帶來完美的通話體驗。
5 吋 IPS 多點觸控高清螢幕採用 2.5D 全夾層弧形玻璃，帶來卓越畫質。互動設計讓兒童和長者都能輕鬆操作。
產品採用四核心 ARM 處理器帶來強大性能，而且耗電量低，能夠輕鬆進行多項任務，並提供更快捷和穩定的警報控制系統。
智能門眼採用 PIR 紅外線感應器，當有人出現在門外三米之內的範圍時，會透過 AI 人體偵測系統進行識別，並即時擷取相片或影片。同時，系統會透過雲端加密伺服器推送通知到移動應用程式，以監控門外的情況。
加強的金屬設計配備防窺感應器，當智能門眼識別到異常動態並處於離線狀態時，產品將發出警報以警告陌生人，以及提示您的家人，然後移動應用程式會即時收到推送通知。
4G 本機儲存空間能夠滿足您的日常需要，可以在離線的情況下進行儲存。任何上載到雲端伺服器的加密相片或影片可保存 3 天，您可以隨時透過 Philips 應用程式查看記錄。
只需使用四個內置磁石便可安裝產品，移開螢幕即可拆卸。配備強化電線，令產品更為耐用。
內置的高密度聚合物鋰電池具備省電功能，待機時間可長達 90 天。當電池電量剩餘 10% 時，主螢幕左上角的指示會變成紅色，並會發出低電量警告。
當智能門鎖發出異常警報，例如防窺警報（被撬開）、外部強制上鎖警報、鎖定警報（錯誤輸入密碼或指紋識別錯誤等）、門栓異常警報、挾持警報，智能門眼將上載相片或影片到雲端伺服器，並即時推送通知到移動應用程式。
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