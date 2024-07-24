AI 人體動態偵測：

智能門眼採用 PIR 紅外線感應器，當有人出現在門外三米之內的範圍時，會透過 AI 人體偵測系統進行識別，並即時擷取相片或影片。同時，系統會透過雲端加密伺服器推送通知到移動應用程式，以監控門外的情況。