1.2 米 USB A 轉 Lightning 連接線
使用此 USB 轉 Lightning 連接線連接手機並充電。可用於您現有的 USB 壁式或車用充電器。絕對是理想的備用或替換電線！
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
1.2 米 USB A 轉 Lightning 連接線
使用此 USB 轉 Lightning 連接線連接手機並充電。可用於您現有的 USB 壁式或車用充電器。絕對是理想的備用或替換電線！
1.2 米 USB A 轉 Lightning 連接線
使用此 USB 轉 Lightning 連接線連接手機並充電。可用於您現有的 USB 壁式或車用充電器。絕對是理想的備用或替換電線！
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
1.2 米 USB A 轉 Lightning 連接線
使用此 USB 轉 Lightning 連接線連接手機並充電。可用於您現有的 USB 壁式或車用充電器。絕對是理想的備用或替換電線！
外盒
內紙箱
包裝尺寸
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。