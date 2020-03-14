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電源軟線

DLC2103V/00
  • 1.2 米 USB A 轉 Lightning 連接線 1.2 米 USB A 轉 Lightning 連接線 1.2 米 USB A 轉 Lightning 連接線
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    電源軟線

    DLC2103V/00

    1.2 米 USB A 轉 Lightning 連接線

    使用此 USB 轉 Lightning 連接線連接手機並充電。可用於您現有的 USB 壁式或車用充電器。絕對是理想的備用或替換電線！

    電源軟線

    1.2 米 USB A 轉 Lightning 連接線

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      1.2 米 USB A 轉 Lightning 連接線

      以優質結構精心打造

      優質構造只使用上等材料，以便製造出持久耐用的產品。

      技術規格

      • 外盒

        長度
        34.5  厘米
        產品包裝數目
        36
        長度
        13.6  吋
        寬度
        24.5  厘米
        總重量
        3.63  千克
        高度
        22.7  厘米
        GTIN
        1 48 95229 10933 6
        寬度
        9.6  吋
        高度
        8.9  吋
        淨重
        1.008  千克
        總重量
        8.003  磅
        淨重
        2.222  磅
        皮重
        2.622  千克
        皮重
        5.780  磅

      • 內紙箱

        長度
        11.5  厘米
        產品包裝數目
        6
        長度
        4.5  吋
        寬度
        11  厘米
        高度
        20.9  厘米
        寬度
        4.3  吋
        高度
        8.2  吋
        淨重
        0.168  千克
        總重量
        0.48  千克
        淨重
        0.370  磅
        總重量
        1.058  磅
        皮重
        0.312  千克
        皮重
        0.688  磅
        GTIN
        2 48 95229 10933 3

      • 包裝尺寸

        高度
        19.5  厘米
        寬度
        5  厘米
        深度
        3.5  厘米
        高度
        7.7  吋
        包括的產品數目
        1
        EAN
        48 95229 10933 9
        寬度
        2.0  吋
        總重量
        0.055  千克
        深度
        1.4  吋
        淨重
        0.028  千克
        總重量
        0.121  磅
        淨重
        0.062  磅
        皮重
        0.027  千克
        皮重
        0.060  磅

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