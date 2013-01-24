1.2 米 USB-A 轉 Lightning 電線
將 iPhone 連接至 Macbook，將音樂、應用程式、相片、更新等等進行同步。連接時同時可為裝置充電，更可與現有 USB 壁式或配備 USB 電源插座的車用充電器一同使用。絕對是理想的備用或替換電線！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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