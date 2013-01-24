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USB-A 轉 Lightning

DLC5204V/00
  • 1.2 米 USB-A 轉 Lightning 電線 1.2 米 USB-A 轉 Lightning 電線 1.2 米 USB-A 轉 Lightning 電線
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    USB-A 轉 Lightning

    DLC5204V/00

    1.2 米 USB-A 轉 Lightning 電線

    將 iPhone 連接至 Macbook，將音樂、應用程式、相片、更新等等進行同步。連接時同時可為裝置充電，更可與現有 USB 壁式或配備 USB 電源插座的車用充電器一同使用。絕對是理想的備用或替換電線！ 查看各種好處

    USB-A 轉 Lightning

    1.2 米 USB-A 轉 Lightning 電線

    將 iPhone 連接至 Macbook，將音樂、應用程式、相片、更新等等進行同步。連接時同時可為裝置充電，更可與現有 USB 壁式或配備 USB 電源插座的車用充電器一同使用。絕對是理想的備用或替換電線！ 查看各種好處

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    1.2 米 USB-A 轉 Lightning 電線

    將 iPhone 連接至 Macbook，將音樂、應用程式、相片、更新等等進行同步。連接時同時可為裝置充電，更可與現有 USB 壁式或配備 USB 電源插座的車用充電器一同使用。絕對是理想的備用或替換電線！ 查看各種好處

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      電源輸出至您的 iPhone

      • 同步及充電
      • 1.2 米 / 4 呎

      隨手可用的強大備用或更換電線

      您可隨身攜帶，放置於桌面或更換電線，從而在需要時隨時連接並充電。

      可配合您現有的 USB 壁式充電器或車用充電器使用

      可配合您現有的任何 USB 電源（壁式、車用或電腦）使用，以便在需要時方便充電。

      技術規格

      • 兼容度

        iPhone、iPad、iPod
        專為 Lightning 連接器而設
        兼容
        • iPad
        • iPod
        • iPhone

      • 連接線

        隨附
        USB 轉 Lightning
        USB 轉 Lightning

      • 線纜規格

        長度
        1.2  米

      • 外盒

        GTIN
        1 48 95229 11238 1
        產品包裝數目
        36
        高度
        23  厘米
        長度
        40  厘米
        寬度
        34.5  厘米
        總重量
        4.914  千克
        總重量
        10.833  磅
        高度
        9.1  吋
        長度
        15.7  吋
        淨重
        2.540  磅
        淨重
        1.152  千克
        淨重
        3.762  千克
        淨重
        8.294  磅
        寬度
        13.6  吋

      • 包裝尺寸

        深度
        2  厘米
        EAN
        48 95229 11238 4
        高度
        19.5  厘米
        寬度
        10  厘米
        包括的產品數目
        1
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        深度
        0.8  吋
        總重量
        0.108  磅
        總重量
        0.049  千克
        高度
        7.7  吋
        淨重
        0.032  千克
        淨重
        0.071  磅
        淨重
        0.037  磅
        淨重
        0.017  千克
        寬度
        3.9  吋

      • 設計和外表

        材料
        金屬外殼編織電線

      • 內紙箱

        總重量
        1.530  磅
        總重量
        0.694  千克
        GTIN
        2 48 95229 11238 8
        高度
        8.1  吋
        高度
        20.5  厘米
        長度
        7.5  吋
        長度
        19  厘米
        淨重
        0.423  磅
        淨重
        0.192  千克
        產品包裝數目
        6
        淨重
        0.502  千克
        淨重
        1.107  磅
        寬度
        4.3  吋
        寬度
        11  厘米

      • 產品尺寸

        深度
        2  厘米
        深度
        0.8  吋
        高度
        3.9  吋
        高度
        10  厘米
        重量
        0.071  磅
        重量
        0.032  千克
        寬度
        5  厘米
        寬度
        2.0  吋

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