保護性防滑把手
這款堅固耐用的護套能夠全方位保護 iPad 的機身、轉角和表面，帶有晶瑩剔透的視窗，能讓您清晰觀看 iPad 熒幕。在全面存取所有 iPad 控件和機座接頭的同時，獲得更舒適的握持感。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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這款堅固耐用的護套能夠全方位保護 iPad 的機身、轉角和表面，帶有晶瑩剔透的視窗，能讓您清晰觀看 iPad 熒幕。在全面存取所有 iPad 控件和機座接頭的同時，獲得更舒適的握持感。 查看各種好處
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這款堅固耐用的護套能夠全方位保護 iPad 的機身、轉角和表面，帶有晶瑩剔透的視窗，能讓您清晰觀看 iPad 熒幕。在全面存取所有 iPad 控件和機座接頭的同時，獲得更舒適的握持感。 查看各種好處
此護套由軟矽膠製成，可為播放機加入一個手柄保護層，這樣可保護裝置免受磨損和損耗。
這種護套的材質從後面纏繞至前面，為設備轉角和週邊表面提供全方位保護。
享受充分的 iPad 功能，同時護套還可保護連接電源/睡眠開關、機座接頭和喇叭的開口。
這款護套採用耐用材料製成，其度身設計與您的裝置完美貼合。護套方便快速套上，為裝置提供保護。
這種護套專為以最小體積提供最大程度保護而設計，因此您可以在外出時輕鬆地將設備放入口袋或背包中以免受損。
護套材質涵蓋音量按鈕，在始終保護設備的同時，還為您提供推過控制保護。
兼容度
設計和外表
包裝尺寸
外盒
內紙箱