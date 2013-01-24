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混合型護套

DLN1718/10
  • 保護性防滑把手 保護性防滑把手 保護性防滑把手
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    混合型護套

    DLN1718/10

    保護性防滑把手

    這款堅固耐用的護套能夠全方位保護 iPad 的機身、轉角和表面，帶有晶瑩剔透的視窗，能讓您清晰觀看 iPad 熒幕。在全面存取所有 iPad 控件和機座接頭的同時，獲得更舒適的握持感。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    混合型護套

    保護性防滑把手

    這款堅固耐用的護套能夠全方位保護 iPad 的機身、轉角和表面，帶有晶瑩剔透的視窗，能讓您清晰觀看 iPad 熒幕。在全面存取所有 iPad 控件和機座接頭的同時，獲得更舒適的握持感。 查看各種好處

    保護性防滑把手

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    保護性防滑把手

    這款堅固耐用的護套能夠全方位保護 iPad 的機身、轉角和表面，帶有晶瑩剔透的視窗，能讓您清晰觀看 iPad 熒幕。在全面存取所有 iPad 控件和機座接頭的同時，獲得更舒適的握持感。 查看各種好處

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      保護性防滑把手

      在超薄的護套中

      • 用於 iPad

      矽膠加入手柄和保護

      此護套由軟矽膠製成，可為播放機加入一個手柄保護層，這樣可保護裝置免受磨損和損耗。

      纏繞保護，適合轉角和表面

      這種護套的材質從後面纏繞至前面，為設備轉角和週邊表面提供全方位保護。

      充分發揮 iPad 功能，同時提供保護

      享受充分的 iPad 功能，同時護套還可保護連接電源/睡眠開關、機座接頭和喇叭的開口。

      提供即時保護，快速簡便

      這款護套採用耐用材料製成，其度身設計與您的裝置完美貼合。護套方便快速套上，為裝置提供保護。

      超薄設計，可輕鬆放入您的口袋

      這種護套專為以最小體積提供最大程度保護而設計，因此您可以在外出時輕鬆地將設備放入口袋或背包中以免受損。

      按鈕鍵可提供推過保護

      護套材質涵蓋音量按鈕，在始終保護設備的同時，還為您提供推過控制保護。

      技術規格

      • 兼容度

        兼容
        iPad

      • 設計和外表

        顏色
        黑色和透明色
        材料
        TPE 和聚碳酸酯

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        盒裝
        包括的產品數目
        1
        高度
        24.4  厘米
        寬度
        25.4  厘米
        深度
        1.5  厘米
        總重量
        0.11  千克
        淨重
        0.015  千克
        淨重
        0.095  千克
        EAN
        87 12581 56180 2

      • 外盒

        產品包裝數目
        36
        長度
        52.1  厘米
        寬度
        28.4  厘米
        高度
        27.9  厘米
        總重量
        5.308  千克
        淨重
        0.54  千克
        淨重
        4.768  千克
        GTIN
        2 87 12581 56180 6

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        6
        長度
        26.4  厘米
        寬度
        7.9  厘米
        高度
        24.9  厘米
        總重量
        0.75  千克
        淨重
        0.09  千克
        淨重
        0.66  千克
        GTIN
        1 87 12581 56180 9

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