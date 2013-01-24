保護性防滑把手

這款堅固耐用的護套能夠全方位保護 iPad 的機身、轉角和表面，帶有晶瑩剔透的視窗，能讓您清晰觀看 iPad 熒幕。在全面存取所有 iPad 控件和機座接頭的同時，獲得更舒適的握持感。 查看各種好處