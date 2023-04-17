強大外置充電器
20,000mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。使用 USB-C PD 3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC 3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
強大外置充電器
配備便攜式備用電源組
- 20,000 mAh
- 3 個 USB 充電連接埠
- QC 3.0 及 PD 3.0
- PPS
3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電
3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電
USB-C PD 20W 充電連接埠
配備 USB-C（供電）PD 20W 快速充電連接埠。
USB-A，具備 QC 快速充電
Quick Charge (QC) 快速充電技術透過增加電壓及電流，帶來更快速的充電效能。其採用 Quick Charge 協議為兼容裝置優化充電速度，減少充電時間。
30 分鐘充電 50%
快速充電 - 只需 30 分鐘，即可將手機從 0% 充電至 50%。
使用 USB-C 可編程電源 (PPS) 充電
可編程電源 (PPS) 是 USB-C 裝置的快速充電技術的標準。這項技術可以根據裝置的充電狀態實時調整電壓及電流，達到最大的充電功率。智能安全地減少充電時間。
智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況
智能保護預防過熱、過壓與過流情況
隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用
即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。
LED 電源指示燈
LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。
技術規格
-
設計和外表
- 材料
-
PC + ABS
-
外盒
- 長度
-
34
厘米
- 產品包裝數目
-
18
- 長度
-
13.4
吋
- 寬度
-
24
厘米
- 高度
-
22.5
厘米
- GTIN
-
1 48 95229 13553 3
- 寬度
-
9.4
吋
- 高度
-
8.9
吋
-
內紙箱
- 長度
-
22
厘米
- 產品包裝數目
-
6
- 長度
-
8.7
吋
- 寬度
-
10.7
厘米
- 高度
-
20.5
厘米
- 寬度
-
4.2
吋
- 高度
-
8.1
吋
- GTIN
-
2 48 95229 13553 0
-
兼容性
- 適用於下列裝置
-
USB 充電裝置
-
電源
- 電池容量
-
20,000mAh 74Wh
- 最大輸入功率
-
Type-C 5V/3A，MicroUSB 5V/2A
- 輸出
-
USB-C（最高 20W）USB-A （最高 18W）
-
包裝尺寸
- 高度
-
17
厘米
- 貨架佈置類型
-
兩者皆有
- 寬度
-
9.5
厘米
- 深度
-
3.5
厘米
- 高度
-
6.7
吋
- 包括的產品數目
-
1
- EAN
-
48 95229 13553 6
- 寬度
-
3.7
吋
- 深度
-
1.4
吋
-
產品尺寸
- 高度
-
13.6
厘米
- 寬度
-
6.8
厘米
- 深度
-
2.75
厘米
- 寬度
-
2.7
吋
- 高度
-
5.4
吋
- 深度
-
1.1
吋
- 重量
-
0.355
kg
- 重量
-
0.783
磅
-
配件
- 連接線
-
USB-C 充電線
- 用戶手冊
-
用戶手冊
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