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    USB 外置充電器

    DLP7721C/00

    強大外置充電器

    20,000mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。使用 USB-C PD 3.0（最高 20W 輸出）或具備 QC 3.0 的 USB-A 連接埠（最高 18W 輸出）為您的裝置快速充電。

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    USB 外置充電器

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    強大外置充電器

    配備便攜式備用電源組

    • 20,000 mAh
    • 3 個 USB 充電連接埠
    • QC 3.0 及 PD 3.0
    • PPS

    3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電

    3 個 USB 連接埠同時為 3 部移動裝置充電

    USB-C PD 20W 充電連接埠

    配備 USB-C（供電）PD 20W 快速充電連接埠。

    USB-A，具備 QC 快速充電

    Quick Charge (QC) 快速充電技術透過增加電壓及電流，帶來更快速的充電效能。其採用 Quick Charge 協議為兼容裝置優化充電速度，減少充電時間。

    30 分鐘充電 50%

    快速充電 - 只需 30 分鐘，即可將手機從 0% 充電至 50%。

    使用 USB-C 可編程電源 (PPS) 充電

    可編程電源 (PPS) 是 USB-C 裝置的快速充電技術的標準。這項技術可以根據裝置的充電狀態實時調整電壓及電流，達到最大的充電功率。智能安全地減少充電時間。

    智能保護預防過電壓、過電流與過熱情況

    智能保護預防過熱、過壓與過流情況

    隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用

    即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。

    LED 電源指示燈

    LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。

    技術規格

    • 設計和外表

      材料
      PC + ABS

    • 外盒

      長度
      34  厘米
      產品包裝數目
      18
      長度
      13.4  吋
      寬度
      24  厘米
      高度
      22.5  厘米
      GTIN
      1 48 95229 13553 3
      寬度
      9.4  吋
      高度
      8.9  吋

    • 內紙箱

      長度
      22  厘米
      產品包裝數目
      6
      長度
      8.7  吋
      寬度
      10.7  厘米
      高度
      20.5  厘米
      寬度
      4.2  吋
      高度
      8.1  吋
      GTIN
      2 48 95229 13553 0

    • 兼容性

      適用於下列裝置
      USB 充電裝置

    • 電源

      電池容量
      20,000mAh 74Wh
      最大輸入功率
      Type-C 5V/3A，MicroUSB 5V/2A
      輸出
      USB-C（最高 20W）USB-A （最高 18W）

    • 包裝尺寸

      高度
      17  厘米
      貨架佈置類型
      兩者皆有
      寬度
      9.5  厘米
      深度
      3.5  厘米
      高度
      6.7  吋
      包括的產品數目
      1
      EAN
      48 95229 13553 6
      寬度
      3.7  吋
      深度
      1.4  吋

    • 產品尺寸

      高度
      13.6  厘米
      寬度
      6.8  厘米
      深度
      2.75  厘米
      寬度
      2.7  吋
      高度
      5.4  吋
      深度
      1.1  吋
      重量
      0.355  kg
      重量
      0.783  磅

    • 配件

      連接線
      USB-C 充電線
      用戶手冊
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