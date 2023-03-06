搜尋字眼

ZH
EN
  • 蒸氣效能保證 蒸氣效能保證 蒸氣效能保證

    7000 系列 Azur 蒸氣熨斗7000 系列

    DST7012/70

    蒸氣效能保證

    配備瞬間除鈣裝置及增強防刮功能的 SteamGlide Plus 底板，帶來持久效能。

    查看各種好處

    7000 系列 Azur 蒸氣熨斗7000 系列

    類似產品

    See all 蒸氣熨斗

    蒸氣效能保證

    全賴我們的升級版強力蒸氣噴射

    • 220 克強勁蒸氣噴射
    • 220 克強力蒸氣噴射
    • SteamGlide Plus 底板
    高達 220 克強勁蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶

    高達 220 克強勁蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶

    蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。

    2600 瓦快速加熱，提供強勁效能

    2600 瓦快速加熱，提供強勁效能

    熨斗可快速加熱，提供強勁效能，讓熨燙更加快捷。

    高達每分鐘 45 克的連續強力蒸氣輸出，除縐速度更快

    高達每分鐘 45 克的連續強力蒸氣輸出，除縐速度更快

    持續釋放出強力蒸氣，讓滲入衣物布料的蒸氣多出 50%，快速撫平縐褶。

    防滴漏裝置確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡

    防滴漏裝置確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡

    防滴漏裝置可防止滴漏，避免水滴沾濕衣料，在任何溫度設定下都可自信地熨衣。

    300 毫升特大水箱，減少注水次數

    300 毫升特大水箱，減少注水次數

    有賴 300 毫升特大水箱，可以減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。

    垂直蒸氣噴射

    垂直蒸氣噴射

    垂直蒸氣熨燙功能讓您可以處理懸掛在衣架上的衣物，輕鬆熨平窗簾等懸掛布料上的縐褶，而無需使用熨衣板。

    簡易溫度控制

    簡易溫度控制

    溫度控制和多段蒸氣調節設定經過改進，易於操作且表現精確，讓您時刻擁有理想的溫度和蒸氣熨衣體驗。

    SteamGlide Plus 底板

    SteamGlide Plus 底板

    SteamGlide Plus 底板可於任何衣物上輕鬆滑動。出色的防刮花和耐磨表現，不黏底且容易清潔。

    瞬間除鈣裝置

    瞬間除鈣裝置

    瞬間除鈣裝置，讓您輕鬆清潔熨斗，實現持久的蒸氣效能。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      防鈣化清洗功能
      快速除鈣系統
      自來水適用

    • 技術規格

      電線長度
      2  m
      電壓
      220-240  V
      頻率
      50-60  Hz
      水箱容量
      300  ml

    • 設計

      顏色
      草綠色/灰色

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 快速及強力去縐

      連續蒸氣輸出
      45  g/min
      電源
      2600  W
      垂直蒸氣噴射
      噴水裝置
      強力蒸氣噴射
      220  g
      蒸氣調節設定

    • 綠色效益

      省電模式

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。