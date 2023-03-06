蒸氣效能保證
配備瞬間除鈣裝置及增強防刮功能的 SteamGlide Plus 底板，帶來持久效能。 查看各種好處
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蒸氣效能保證
全賴我們的升級版強力蒸氣噴射
- 220 克強勁蒸氣噴射
- 220 克強力蒸氣噴射
- SteamGlide Plus 底板
高達 220 克強勁蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶
蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。
2600 瓦快速加熱，提供強勁效能
熨斗可快速加熱，提供強勁效能，讓熨燙更加快捷。
高達每分鐘 45 克的連續強力蒸氣輸出，除縐速度更快
持續釋放出強力蒸氣，讓滲入衣物布料的蒸氣多出 50%，快速撫平縐褶。
防滴漏裝置確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡
防滴漏裝置可防止滴漏，避免水滴沾濕衣料，在任何溫度設定下都可自信地熨衣。
300 毫升特大水箱，減少注水次數
有賴 300 毫升特大水箱，可以減少注水次數，讓您一次可熨燙更多衣物。
垂直蒸氣噴射
垂直蒸氣熨燙功能讓您可以處理懸掛在衣架上的衣物，輕鬆熨平窗簾等懸掛布料上的縐褶，而無需使用熨衣板。
簡易溫度控制
溫度控制和多段蒸氣調節設定經過改進，易於操作且表現精確，讓您時刻擁有理想的溫度和蒸氣熨衣體驗。
SteamGlide Plus 底板
SteamGlide Plus 底板可於任何衣物上輕鬆滑動。出色的防刮花和耐磨表現，不黏底且容易清潔。
瞬間除鈣裝置
瞬間除鈣裝置，讓您輕鬆清潔熨斗，實現持久的蒸氣效能。
技術規格
-
防鈣化管理
- 防鈣化清洗功能
-
快速除鈣系統
- 自來水適用
-
是
-
技術規格
- 電線長度
-
2
m
- 電壓
-
220-240
V
- 頻率
-
50-60
Hz
- 水箱容量
-
300
ml
-
設計
- 顏色
-
草綠色/灰色
-
保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
快速及強力去縐
- 連續蒸氣輸出
-
45
g/min
- 電源
-
2600
W
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 噴水裝置
-
是
- 強力蒸氣噴射
-
220
g
- 蒸氣調節設定
-
是
-
綠色效益
- 省電模式
-
是
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