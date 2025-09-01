雙溫萃取，風味更真

采用創新低溫意式萃取技術，「鎖住」咖啡馥郁香氣 · 獲意大利CSA咖啡專家認證，呈現更豐富的花香及果香。只需輕輕一按，即可享用 6 種熱騰騰、清爽怡人的飲品；油脂、香氣和溫度均恰到好處。LatteGo 會自動為您的鮮奶咖啡打出絲滑的奶泡，易於設定，只需 10 秒即可清潔*。