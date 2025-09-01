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    3300 系列 Latte Go Plus 雙溫萃取全自動意式咖啡機

    EP3341/89

    雙溫萃取，風味更真

    采用創新低溫意式萃取技術，「鎖住」咖啡馥郁香氣 · 獲意大利CSA咖啡專家認證，呈現更豐富的花香及果香。只需輕輕一按，即可享用 6 種熱騰騰、清爽怡人的飲品；油脂、香氣和溫度均恰到好處。LatteGo 會自動為您的鮮奶咖啡打出絲滑的奶泡，易於設定，只需 10 秒即可清潔*。

    查看各種好處

    3300 系列 Latte Go Plus 雙溫萃取全自動意式咖啡機

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    只需輕輕一按，即可享用 6 種熱飲和清爽飲品

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    一機盡享 6 種饮品選項：從經典特濃咖啡、美式咖啡、卡布奇諾到冰咖啡，所沖出來的油脂、香氣和溫度均恰到好處，更可沖泡熱水享用茶飲。全新低温意式萃取，使用更低溫度與更慢流速萃取咖啡粉，完美釋放咖啡豆的清澈風味，只需添加冰塊，即可享受不失咖啡濃郁的清爽冰咖啡。

    輕鬆選擇，隨心調製

    輕鬆選擇，隨心調製

    全賴配備顏色圖示的現代觸控螢幕顯示，方便您輕鬆選擇最喜歡的飲品。使用「我的咖啡選擇」功能讓您隨心調製：自由選擇咖啡濃度、容量和奶泡濃度，打造專屬口感。

    LatteGo 可製作絲滑奶泡，適用於各種牛奶

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    LatteGo 採用強勁旋風打泡技術，一鍵即可自動製作絲滑奶泡，為您調製香濃奶咖啡，更可選用喜愛的植物奶替代。

    LatteGo 是有史以來最快清洗的奶泡系統：兩個零件且無喉管

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    LatteGo 僅有兩個零件且無喉管，可放入洗碗碟機或在水龍頭下清洗，並可在 10 秒內完成清潔，是最方便打理的奶泡系統。Philips 不設自動清潔功能，因其需要輔助清洗。

    飛利浦堅持配置耐用陶瓷研磨器，低溫研磨不會產生多餘熱力，完整保留咖啡豆純真風味，並提供12檔研磨度，粗細自由選擇。

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    陶瓷研磨器，保留咖啡豆本真風味

    在我們的應用程式上尋找靈感和支援

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    使用 HomeID 手機應用程式締造輕鬆愜意的咖啡體驗。（目前香港地區的服務系統正在升級中，可能未能搜索相關產品，望見諒。）

    借助 Aquaclean，最多可沖泡 5,000 杯**，無需除垢

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    按照咖啡機的提示更換濾芯，您可以在無需為咖啡機除垢的情況下最多沖泡 5,000 杯咖啡**，同時享受清澈的純淨水。

    創新低溫萃取技術（在 “冰咖啡Iced Cofee” 類選項下），更能鎖住咖啡馥郁香氣，還原咖啡豆清澈風味，呈現更豐富的花香及果香。

    創新低溫萃取技術（在 “冰咖啡Iced Cofee” 類選項下），更能鎖住咖啡馥郁香氣，還原咖啡豆清澈風味，呈現更豐富的花香及果香。

    創新低溫意式萃取技術，還原咖啡豆清澈風味

    AromaExtract 系統可以萃取咖啡豆精華，獲意大利咖啡專家認證。

    AromaExtract 系統可以萃取咖啡豆精華，獲意大利咖啡專家認證。

    我們的 AromaExtract 系統經過 Centro Studi Assaggiatori 的咖啡專家測試，專為萃取世界各地咖啡豆的精華而設，締造非凡品質。

    技術規格

    • 原產地

      設計於
      意大利
      製造地：
      中國

    • 自訂

      咖啡香氣濃度設定
      3
      咖啡及牛奶長度
      可調節
      研磨設定
      12
      預先沖調香氣控制
      溫度設定
      3

    • 各種功能

      飲品
      • Espresso
      • Americano
      • Iced coffee
      • Cappuccino
      • Caffè latte
      • Hot water
      咖啡粉選項
      雙杯
      雙杯鮮奶

    • 其他功能

      SilentBrew
      香氣封蓋
      可拆式咖啡沖調裝置
      除垢指導
      AquaClean

    • 兼容度

      相關配件 1
      量勺
      相關配件 2
      水質硬度測試管
      相關配件 3
      AquaClean 濾芯

    • 配件

      隨附
      • LatteGo 儲物蓋
      • AquaClean 濾芯

    • 技術規格

      電線長度
      100 厘米
      電壓
      220 V
      頻率
      50 Hz
      鮮奶瓶容量
      0.26 公升
      咖啡渣容器容量
      12 份
      水箱容量
      1.8 公升
      產品重量
      8 公斤
      咖啡豆容量
      275 克
      咖啡渣容器
      從正面取用
      水箱
      從正面取用
      濾芯兼容性
      AquaClean
      泵壓力
      15 Bar
      顏色和塗層
      沙塵
      產品尺寸
      246x371x433 毫米
      沖調功率
      1400 瓦

    • 一般規格

      可調節噴嘴高度
      85-145 毫米
      牛奶解決方案
      LatteGo
      配件可於洗碗碟機清洗
      • 滴盤
      • LatteGo
      易於清潔和保養
      兼容 AquaClean 濾芯
      用戶介面
      彩色輕觸式螢幕

    • 服務

      2 年保養

    • 持續性

      環保設定
      能源標籤
      A 級

    Badge-D2C

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