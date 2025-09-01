3300 系列 Latte Go Plus 雙溫萃取全自動意式咖啡機
雙溫萃取，風味更真
采用創新低溫意式萃取技術，「鎖住」咖啡馥郁香氣 · 獲意大利CSA咖啡專家認證，呈現更豐富的花香及果香。只需輕輕一按，即可享用 6 種熱騰騰、清爽怡人的飲品；油脂、香氣和溫度均恰到好處。LatteGo 會自動為您的鮮奶咖啡打出絲滑的奶泡，易於設定，只需 10 秒即可清潔*。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
3300 系列 Latte Go Plus 雙溫萃取全自動意式咖啡機
雙溫萃取，風味更真
一鍵喚醒咖啡本味
- 6種冷熱飲品
- 專利LatteGo全自動奶泡器
- 雙溫萃取
只需輕輕一按，即可享用 6 種熱飲和清爽飲品
一機盡享 6 種饮品選項：從經典特濃咖啡、美式咖啡、卡布奇諾到冰咖啡，所沖出來的油脂、香氣和溫度均恰到好處，更可沖泡熱水享用茶飲。全新低温意式萃取，使用更低溫度與更慢流速萃取咖啡粉，完美釋放咖啡豆的清澈風味，只需添加冰塊，即可享受不失咖啡濃郁的清爽冰咖啡。
輕鬆選擇，隨心調製
全賴配備顏色圖示的現代觸控螢幕顯示，方便您輕鬆選擇最喜歡的飲品。使用「我的咖啡選擇」功能讓您隨心調製：自由選擇咖啡濃度、容量和奶泡濃度，打造專屬口感。
LatteGo 可製作絲滑奶泡，適用於各種牛奶
LatteGo 採用強勁旋風打泡技術，一鍵即可自動製作絲滑奶泡，為您調製香濃奶咖啡，更可選用喜愛的植物奶替代。
LatteGo 是有史以來最快清洗的奶泡系統：兩個零件且無喉管
LatteGo 僅有兩個零件且無喉管，可放入洗碗碟機或在水龍頭下清洗，並可在 10 秒內完成清潔，是最方便打理的奶泡系統。Philips 不設自動清潔功能，因其需要輔助清洗。
飛利浦堅持配置耐用陶瓷研磨器，低溫研磨不會產生多餘熱力，完整保留咖啡豆純真風味，並提供12檔研磨度，粗細自由選擇。
陶瓷研磨器，保留咖啡豆本真風味
在我們的應用程式上尋找靈感和支援
使用 HomeID 手機應用程式締造輕鬆愜意的咖啡體驗。（目前香港地區的服務系統正在升級中，可能未能搜索相關產品，望見諒。）
借助 Aquaclean，最多可沖泡 5,000 杯**，無需除垢
按照咖啡機的提示更換濾芯，您可以在無需為咖啡機除垢的情況下最多沖泡 5,000 杯咖啡**，同時享受清澈的純淨水。
創新低溫萃取技術（在 “冰咖啡Iced Cofee” 類選項下），更能鎖住咖啡馥郁香氣，還原咖啡豆清澈風味，呈現更豐富的花香及果香。
創新低溫意式萃取技術，還原咖啡豆清澈風味
AromaExtract 系統可以萃取咖啡豆精華，獲意大利咖啡專家認證。
我們的 AromaExtract 系統經過 Centro Studi Assaggiatori 的咖啡專家測試，專為萃取世界各地咖啡豆的精華而設，締造非凡品質。
技術規格
-
原產地
- 設計於
-
意大利
- 製造地：
-
中國
-
自訂
- 咖啡香氣濃度設定
-
3
- 咖啡及牛奶長度
-
可調節
- 研磨設定
-
12
- 預先沖調香氣控制
-
是
- 溫度設定
-
3
-
各種功能
- 飲品
-
-
Espresso
-
Americano
-
Iced coffee
-
Cappuccino
-
Caffè latte
-
Hot water
- 咖啡粉選項
-
是
- 雙杯
-
是
- 雙杯鮮奶
-
無
-
其他功能
- SilentBrew
-
是
- 香氣封蓋
-
是
- 可拆式咖啡沖調裝置
-
是
- 除垢指導
-
是
- AquaClean
-
是
-
兼容度
- 相關配件 1
-
量勺
- 相關配件 2
-
水質硬度測試管
- 相關配件 3
-
AquaClean 濾芯
-
配件
- 隨附
-
-
技術規格
- 電線長度
-
100 厘米
- 電壓
-
220 V
- 頻率
-
50 Hz
- 鮮奶瓶容量
-
0.26 公升
- 咖啡渣容器容量
-
12 份
- 水箱容量
-
1.8 公升
- 產品重量
-
8 公斤
- 咖啡豆容量
-
275 克
- 咖啡渣容器
-
從正面取用
- 水箱
-
從正面取用
- 濾芯兼容性
-
AquaClean
- 泵壓力
-
15 Bar
- 顏色和塗層
-
沙塵
- 產品尺寸
-
246x371x433 毫米
- 沖調功率
-
1400 瓦
-
一般規格
- 可調節噴嘴高度
-
85-145 毫米
- 牛奶解決方案
-
LatteGo
- 配件可於洗碗碟機清洗
-
- 易於清潔和保養
-
兼容 AquaClean 濾芯
- 用戶介面
-
彩色輕觸式螢幕
-
服務
- 2 年保養
-
是
-
持續性
- 環保設定
-
是
- 能源標籤
-
A 級
- * 根據德國消費者測試，比較全球領先的一觸式（咖啡 + 奶泡）全自動特濃咖啡機（2023 年）。
- *以機器指示更換 8 次濾芯計算。實際數量受所選咖啡類型和沖洗與清潔規律影響。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。