Philips 推出的防過敏迷你手提吸塵機
這款 Philips 汽車吸塵機 12V FC6093/01 具有 HEPA 濾網，能過濾最微細的塵垢。適合汽車和家居使用。所配備的電池讓您在家無線使用，其汽車用的插頭則讓您在車上有更長的清潔時間。 查看各種好處
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建議零售價: HK$698.00
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Philips 推出的防過敏迷你手提吸塵機
適合汽車與家居使用
環保鎳氫電池，效能持久
NiMH 鎳氫電池是環保電池，不含劇毒成分，相對更環保。而且 NiMH 鎳氫電池電力持久強勁，使用壽命更長，確保長時間提供卓越效能。
HEPA 濾網可吸附微細的塵埃
HEPA 濾網能將微塵和有害微生物捕捉到集塵室，使其無所遁形。
份外寧靜
流線設計配備強力摩打的 Philips 迷你吸塵機在操作中份外安靜。令你隨時都可以安心打掃家居。
按鈕即可取下吸嘴，可用洗碗機清洗
Philips 迷你手提吸塵機清理簡單及衛生。只要一個按按鈕就能取下吸嘴，不必碰觸塵污就能清理吸塵機。清理吸嘴時，只要放入洗碗機，讓您隨時擁有一塵不染的迷你手提吸塵機使用。
毛刷、可折曲的吸嘴與車用插頭
具備充電電池的 Philips 迷你吸塵機配備一套特別的汽車清潔配件，包括汽車使用的插頭，令您不受使用時間限制，即可一次過為座駕徹底清潔。此型號附有一個特長、可折曲的吸嘴，可輕鬆清潔座位附近及其他難深入的地方。
離心力過濾技術配合兩重空氣過濾系統
Philips 迷你吸塵機的離心力過濾系統，使塵垢不停旋轉，不會阻塞從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。
技術規格
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吸扒與配件
- 其他配件
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設計
- 設計功能
-
半透明集塵箱
- 顏色
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鈦白色及橙紅色
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重量與尺寸
- 包裝尺寸（長x寬x高）
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195 x 190 x 426
mm
- 每個 A 盒內含電器
-
4
- 產品重量
-
1.5
kg
- A 盒尺寸（長x寬x高）
-
403 x 393 x 444
mm
-
效能
- 電池類型
-
NiMH
- 電池電壓
-
12
V
- 充電時間
-
16-18
hour(s)
- 吸力（最大）
-
4.2
kPa
- 使用時間
-
11
minute(s)
- 輸入功率（最大）
-
120
W
- 吸力 (最大)
-
22
W
- 聲音等級 (Lc IEC)
-
79
dB
- 氣流（最大）
-
840
l/min
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過濾
- 過濾系統
-
雙層 HEPA 濾網
- 集塵量
-
0.5
l
-
可用性
- 特別功能
-
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