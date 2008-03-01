Philips 推出的防過敏迷你手提吸塵機

這款 Philips 汽車吸塵機 12V FC6093/01 具有 HEPA 濾網，能過濾最微細的塵垢。適合汽車和家居使用。所配備的電池讓您在家無線使用，其汽車用的插頭則讓您在車上有更長的清潔時間。