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  • Philips 推出的防過敏迷你手提吸塵機 Philips 推出的防過敏迷你手提吸塵機 Philips 推出的防過敏迷你手提吸塵機

    MiniVac 手提式吸塵機

    FC6093/01

    Philips 推出的防過敏迷你手提吸塵機

    這款 Philips 汽車吸塵機 12V FC6093/01 具有 HEPA 濾網，能過濾最微細的塵垢。適合汽車和家居使用。所配備的電池讓您在家無線使用，其汽車用的插頭則讓您在車上有更長的清潔時間。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$698.00

    MiniVac 手提式吸塵機

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    Philips 推出的防過敏迷你手提吸塵機

    適合汽車與家居使用

    • 汽車
    • 12 V
    環保鎳氫電池，效能持久

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    NiMH 鎳氫電池是環保電池，不含劇毒成分，相對更環保。而且 NiMH 鎳氫電池電力持久強勁，使用壽命更長，確保長時間提供卓越效能。

    HEPA 濾網可吸附微細的塵埃

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    HEPA 濾網能將微塵和有害微生物捕捉到集塵室，使其無所遁形。

    份外寧靜

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    流線設計配備強力摩打的 Philips 迷你吸塵機在操作中份外安靜。令你隨時都可以安心打掃家居。

    按鈕即可取下吸嘴，可用洗碗機清洗

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    Philips 迷你手提吸塵機清理簡單及衛生。只要一個按按鈕就能取下吸嘴，不必碰觸塵污就能清理吸塵機。清理吸嘴時，只要放入洗碗機，讓您隨時擁有一塵不染的迷你手提吸塵機使用。

    毛刷、可折曲的吸嘴與車用插頭

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    具備充電電池的 Philips 迷你吸塵機配備一套特別的汽車清潔配件，包括汽車使用的插頭，令您不受使用時間限制，即可一次過為座駕徹底清潔。此型號附有一個特長、可折曲的吸嘴，可輕鬆清潔座位附近及其他難深入的地方。

    離心力過濾技術配合兩重空氣過濾系統

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    Philips 迷你吸塵機的離心力過濾系統，使塵垢不停旋轉，不會阻塞從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      其他配件
      • 汽車使用插頭
      • 充電底座

    • 設計

      設計功能
      半透明集塵箱
      顏色
      鈦白色及橙紅色

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長x寬x高）
      195 x 190 x 426  mm
      每個 A 盒內含電器
      4
      產品重量
      1.5  kg
      A 盒尺寸（長x寬x高）
      403 x 393 x 444  mm

    • 效能

      電池類型
      NiMH
      電池電壓
      12  V
      充電時間
      16-18  hour(s)
      吸力（最大）
      4.2  kPa
      使用時間
      11  minute(s)
      輸入功率（最大）
      120  W
      吸力 (最大)
      22  W
      聲音等級 (Lc IEC)
      79  dB
      氣流（最大）
      840  l/min

    • 過濾

      過濾系統
      雙層 HEPA 濾網
      集塵量
      0.5  l

    • 可用性

      特別功能
      • 充電指示燈
      • 直接充電插頭
      • 防滑手柄

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