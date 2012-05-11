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    DailyDuo 直立式吸塵機

    FC6161/03

    1 獎項

    每日清潔的效果同樣出色

    使用 Philips DailyDuo，您可盡情享受清新潔淨的每一天。這款二合一的長桿吸塵機沒有電線，能夠幫助您清潔地板和傢具，並帶有可輕鬆拆卸的手提式裝置。您的每日快速清潔，Philips DailyDuo 常伴左右。

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    此產品已不再銷售。

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    強力 16.8V 電池確保超強吸力

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    技術規格

    • 吸扒與配件

      其他配件
      充電底座
      隨附配件
      • 毛刷
      • 窄縫吸嘴
      配件儲藏格
      在充電底座中

    • 設計

      設計功能
      半透明集塵箱
      顏色
      絲絨紫

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長x寬x高）
      225 x 235 x 625  mm
      每個 A 盒內含電器
      2
      產品重量
      3.3  kg
      A 盒尺寸（長x寬x高）
      465 x 245 x 640  mm

    • 效能

      電池類型
      NiMH
      電池電壓
      16.8  V
      充電時間
      7  hour(s)
      使用時間
      20  minute(s)
      吸力（最大）
      4  kPa
      輸入功率（最大）
      100  W
      吸力 (最大)
      17  W
      聲音等級 (Lc IEC)
      <84  dB
      氣流（最大）
      850  l/min

    • 過濾

      過濾系統
      HEPA 高效態離心力過濾系統
      集塵量
      0.5  l

    Badge-D2C

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