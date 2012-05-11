每日清潔的效果同樣出色

使用 Philips DailyDuo，您可盡情享受清新潔淨的每一天。這款二合一的長桿吸塵機沒有電線，能夠幫助您清潔地板和傢具，並帶有可輕鬆拆卸的手提式裝置。您的每日快速清潔，Philips DailyDuo 常伴左右。