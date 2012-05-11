每日清潔的效果同樣出色
使用 Philips DailyDuo，您可盡情享受清新潔淨的每一天。這款二合一的長桿吸塵機沒有電線，能夠幫助您清潔地板和傢具，並帶有可輕鬆拆卸的手提式裝置。您的每日快速清潔，Philips DailyDuo 常伴左右。 查看各種好處
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每日清潔的效果同樣出色
無線二合一，吸力持久
- 無線二合一：直立手持兩用
- 無塵袋渦旋式
- 16.8 伏電芯
- 雙重 HEPA 過濾
二段式無塵袋旋風氣流優化過濾
無塵袋離心力過濾可令裏面的污垢不停旋轉，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。
渦旋式 HEPA 過濾系統，過濾效果長效持久
折叠 HEPA 濾網設有大型過濾範圍，過濾表現極佳。結合渦旋式氣流，有效避免阻塞，為您提供更佳的持久過濾效果。
二合一功能，可清潔地板和傢俱
一個兼備直立式和手提式二合一機身的吸塵機，讓您可輕鬆清潔地板和傢俱。
QuickDraw 解除系統，可輕鬆拆除手提裝置
憑藉 QuickDraw 解除系統，您只需用單手便可從直立式長桿中輕鬆拆除手提裝置，讓您在使用直立式和手提式裝置之間快速切換。
AutoOff 充電系統，保證電力高效使用
電池充滿電後，AutoOff 充電系統自動關閉，因此可節省用電。
自立式設計，方便放置在任何地方
無論是裝上或卸下了手提裝置，直立式長桿均可垂直放置。因此，您在清潔時可隨意將它放置在任何地方。
無線操作，可輕鬆清潔每一個角落
無線操作使用充電電池，讓您輕鬆清潔每一個角落。
技術規格
-
吸扒與配件
- 其他配件
-
充電底座
- 隨附配件
-
- 配件儲藏格
-
在充電底座中
-
設計
- 設計功能
-
半透明集塵箱
- 顏色
-
絲絨紫
-
重量與尺寸
- 包裝尺寸（長x寬x高）
-
225 x 235 x 625
mm
- 每個 A 盒內含電器
-
2
- 產品重量
-
3.3
kg
- A 盒尺寸（長x寬x高）
-
465 x 245 x 640
mm
-
效能
- 電池類型
-
NiMH
- 電池電壓
-
16.8
V
- 充電時間
-
7
hour(s)
- 使用時間
-
20
minute(s)
- 吸力（最大）
-
4
kPa
- 輸入功率（最大）
-
100
W
- 吸力 (最大)
-
17
W
- 聲音等級 (Lc IEC)
-
<84
dB
- 氣流（最大）
-
850
l/min
-
過濾
- 過濾系統
-
HEPA 高效態離心力過濾系統
- 集塵量
-
0.5
l
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