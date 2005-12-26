過濾網
將灰塵吸附在吸塵機內
這種 AFS 吸塵機隔濾網可確保高效過濾排氣口空氣。為了保持有效的過濾效果，AFS 隔濾網應每 6 個月更換一次。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
將灰塵吸附在吸塵機內
AFS Micro 微塵隔濾網
- 1 AFS 微型濾網
- 超高過濾性能
- 每 6 個月更換一次
- 與 ia FC9300...19 相容
排風濾網是標準的過濾網
排風濾網是標準的過濾網，適用於多種型號的吸塵機，用戶可透過其標誌作辨認。它適用於大部份型號的 Philips 吸塵機，亦適用於 Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado 生産的塵袋吸塵機。
AFS micro 微塵隔濾網提供更潔淨空氣
AFS micro 微塵隔濾網於空氣釋放到室內前隔濾微細塵埃以提供無塵室內環境及潔淨空氣。
技術規格
-
配件規格
- 隔濾網數量
-
2
-
適合
- Jewel
-
FC9050 - FC9079
- Marathon (AutoClean)
-
FC9200 - FC9239
- ErgoFit
-
FC9250 - FC9269
- Performer
-
FC9150 - FC9179
- SilentStar
-
FC9300 - FC9319
- Studio(Power)
-
FC9080 - FC9089
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。