排風濾網是標準的過濾網

排風濾網是標準的過濾網，適用於多種型號的吸塵機，用戶可透過其標誌作辨認。它適用於大部份型號的 Philips 吸塵機，亦適用於 Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado 生産的塵袋吸塵機。