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  • 將灰塵吸附在吸塵機內 將灰塵吸附在吸塵機內 將灰塵吸附在吸塵機內

    過濾網

    FC8030/00

    將灰塵吸附在吸塵機內

    這種 AFS 吸塵機隔濾網可確保高效過濾排氣口空氣。為了保持有效的過濾效果，AFS 隔濾網應每 6 個月更換一次。

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    • 超高過濾性能
    • 每 6 個月更換一次
    • 與 ia FC9300...19 相容
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    技術規格

    • 配件規格

      隔濾網數量
      2

    • 適合

      Jewel
      FC9050 - FC9079
      Marathon (AutoClean)
      FC9200 - FC9239
      ErgoFit
      FC9250 - FC9269
      Performer
      FC9150 - FC9179
      SilentStar
      FC9300 - FC9319
      Studio(Power)
      FC9080 - FC9089
    Badge-D2C

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