給您煥然一新的感覺，獲得完美效果
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建議零售價: HK$148.00
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可與 PowerPro Aqua 吸塵機兼容
- 4 個微纖維清潔墊
- 可與 PowerPro Aqua 吸塵機兼容
- 每 6 個月更換一次
每 6 個月更換 1 次，以保持最佳清潔性能
每 6 個月更換 1 次，以保持產品的最佳清潔性能。
微纖維清潔墊可有效移除所有灰塵及污漬
柔軟微纖維物料可鬆動、提起及移除灰塵及污漬，真正做到一塵不染、光潔如新。
安裝和拆卸極為簡便
微纖維清潔墊可輕易裝卸，並放進洗衣機清洗。
技術規格
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配件規格
- 替換墊數量
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4 個
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適合
- PowerPro Aqua
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FC6400
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