搜尋字眼

ZH
EN
  • 給您煥然一新的感覺，獲得完美效果 給您煥然一新的感覺，獲得完美效果 給您煥然一新的感覺，獲得完美效果

    配件套件

    FC8063/01

    給您煥然一新的感覺，獲得完美效果

    更換配件令每日清潔效果緊貼完美

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$148.00

    配件套件

    類似產品

    See all 吸塵機濾網及配件

    給您煥然一新的感覺，獲得完美效果

    可與 PowerPro Aqua 吸塵機兼容

    • 4 個微纖維清潔墊
    • 可與 PowerPro Aqua 吸塵機兼容
    • 每 6 個月更換一次
    每 6 個月更換 1 次，以保持最佳清潔性能

    每 6 個月更換 1 次，以保持最佳清潔性能

    每 6 個月更換 1 次，以保持產品的最佳清潔性能。

    微纖維清潔墊可有效移除所有灰塵及污漬

    微纖維清潔墊可有效移除所有灰塵及污漬

    柔軟微纖維物料可鬆動、提起及移除灰塵及污漬，真正做到一塵不染、光潔如新。

    安裝和拆卸極為簡便

    安裝和拆卸極為簡便

    微纖維清潔墊可輕易裝卸，並放進洗衣機清洗。

    技術規格

    • 配件規格

      替換墊數量
      4 個

    • 適合

      PowerPro Aqua
      • FC6400
      • FC6401
      • FC6402
      • FC6404
      • FC6405
      • FC6407
      • FC6408
      • FC6409
    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。