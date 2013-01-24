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直立式吸塵機配件

FC8093/01
  • 輕鬆清潔愛車 輕鬆清潔愛車 輕鬆清潔愛車
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    直立式吸塵機配件

    FC8093/01

    輕鬆清潔愛車

    延長軟管、柔軟毛刷、長形窄縫吸嘴，配件齊全，讓您輕鬆清潔愛車。可兼容 SpeedPro (Aqua)、SpeedPro Max (Aqua)、5000 系列 (Aqua) 以及 7000 和 8000 系列 (Aqua)。 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

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      技術規格

      • 一般規格

        適合
        以下 Philips 無線直立式吸塵機：FC6721-FC6729；FC6802；FC6812 - FC6814；FC6822 - FC6823；FC6826；FC6827；XC7041 - XC7043；FC6901 - FC6904；FC6908；XC8043；XC8045；XC8047；XC8049；XC8147；XC8149

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