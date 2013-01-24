輕鬆清潔愛車
延長軟管、柔軟毛刷、長形窄縫吸嘴，配件齊全，讓您輕鬆清潔愛車。可兼容 SpeedPro (Aqua)、SpeedPro Max (Aqua)、5000 系列 (Aqua) 以及 7000 和 8000 系列 (Aqua)。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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