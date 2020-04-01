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    直立式吸塵機配件

    FC8093/01

    輕鬆清潔愛車

    延長軟管、柔軟毛刷及長形窄縫吸嘴，配件齊全，讓您輕鬆清潔愛車。可兼容 SpeedPro (Aqua)、SpeedPro Max (Aqua)、5000 系列 (Aqua)、7000 和 8000 系列 (Aqua) 以及 AquaTrio Cordless 9000 系列。

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    柔軟毛刷

    柔軟毛刷

    柔軟毛刷適用於需要特別護理的表面

    技術規格

    • 一般規格

      適用於以下 Philips 無線直立式吸塵機
      • FC6721-FC6729
      • FC6802
      • FC6812 - FC6814
      • FC6822 - FC6823
      • FC6826 - FC6827
      • FC6901 - FC6904
      • FC6908
      • XC7041 - XC7043
      • XC8043
      • XC8045
      • XC8047
      • XC8049
      • XC8147
      • XC8149
      • XW9383, XW9385
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