直立式吸塵機配件
輕鬆清潔愛車
延長軟管、柔軟毛刷及長形窄縫吸嘴，配件齊全，讓您輕鬆清潔愛車。可兼容 SpeedPro (Aqua)、SpeedPro Max (Aqua)、5000 系列 (Aqua)、7000 和 8000 系列 (Aqua) 以及 AquaTrio Cordless 9000 系列。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
技術規格
-
一般規格
- 適用於以下 Philips 無線直立式吸塵機
-
-
FC6721-FC6729
-
FC6802
-
FC6812 - FC6814
-
FC6822 - FC6823
-
FC6826 - FC6827
-
FC6901 - FC6904
-
FC6908
-
XC7041 - XC7043
-
XC8043
-
XC8045
-
XC8047
-
XC8049
-
XC8147
-
XC8149
-
XW9383, XW9385
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。