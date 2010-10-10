享受更潔淨、更美好的家居生活

使用 Philips AirStar 吸塵機，您可享受更潔淨、更美好的家居生活。其四層過濾系統和 Clean Air HEPA 隔濾網能有效清除灰塵，即使最細微的密封顆粒也不例外，確保您的家真正一塵不染！