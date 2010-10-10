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    AirStar 塵袋式吸塵機

    FC8224/01

    享受更潔淨、更美好的家居生活

    使用 Philips AirStar 吸塵機，您可享受更潔淨、更美好的家居生活。其四層過濾系統和 Clean Air HEPA 隔濾網能有效清除灰塵，即使最細微的密封顆粒也不例外，確保您的家真正一塵不染！

    查看各種好處
    建議零售價: HK$698.00

    AirStar 塵袋式吸塵機

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    高效的微粒空氣隔濾網可以過濾空氣中的細微灰塵。這保證了能夠吸附更多的灰塵。

    4 層過濾系統，可吸附內部所有灰塵

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    過濾系統包括四個獨立過濾層。這可以確保吸附吸塵機內部的所有灰塵。

    S-bag 集塵袋，可實現持久的清潔效能

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    這種集塵袋包含多層，疏通起來比普通集塵袋更快。這樣可以保證實現持久的清潔效能。

    舒適手柄，易於掌控

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    採用人體工學設計的舒適手柄，能讓您輕鬆掌控吸扒。

    PowerControl 功能可按需要提高吸力

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    您可以使用轉輪調整吸力。需要時，可調至最高的吸力。

    迷你吸扒和二合一清潔毛刷，可清潔傢具

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    迷你吸扒和二合一清潔工具（包括一個毛刷和一個窄縫吸嘴），有助於清潔傢具和細膩的表面。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      裝有滾輪的多用途吸扒
      隨附配件
      • 二合一毛刷/窄縫吸嘴
      • 迷你吸嘴

    • 設計

      顏色
      蘭花紫色

    • 重量與尺寸

      包裝尺寸（長x寬x高）
      340 x 258 x 218  mm
      產品重量
      3.9  kg

    • 效能

      輸入功率 (IEC)
      1400  W
      氣流（最大）
      36  l/s
      吸力（最大）
      29  kPa
      吸力 (最大)
      275  W

    • 過濾

      塵袋類型
      S-bag
      集塵量
      2  l
      排氣濾網
      Clean Air HEPA 隔濾網

    • 可用性

      有效半徑範圍
      8  m
      接駁喉管
      圓錐形
      有效半徑範圍
      8  m
      電源控制
      機身電子控制
      喉管類型
      2 件裝塑料伸縮吸管
      電線長度
      5  m
      手柄
      舒適手柄
      滾輪類型
      橡膠

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