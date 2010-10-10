享受更潔淨、更美好的家居生活
使用 Philips AirStar 吸塵機，您可享受更潔淨、更美好的家居生活。其四層過濾系統和 Clean Air HEPA 隔濾網能有效清除灰塵，即使最細微的密封顆粒也不例外，確保您的家真正一塵不染！ 查看各種好處
建議零售價: HK$698.00
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享受更潔淨、更美好的家居生活
整合式 HEPA 隔濾網可吸附更多灰塵
Clean Air HEPA 隔濾網，可過濾細微的灰塵
高效的微粒空氣隔濾網可以過濾空氣中的細微灰塵。這保證了能夠吸附更多的灰塵。
4 層過濾系統，可吸附內部所有灰塵
過濾系統包括四個獨立過濾層。這可以確保吸附吸塵機內部的所有灰塵。
S-bag 集塵袋，可實現持久的清潔效能
這種集塵袋包含多層，疏通起來比普通集塵袋更快。這樣可以保證實現持久的清潔效能。
舒適手柄，易於掌控
採用人體工學設計的舒適手柄，能讓您輕鬆掌控吸扒。
PowerControl 功能可按需要提高吸力
您可以使用轉輪調整吸力。需要時，可調至最高的吸力。
迷你吸扒和二合一清潔毛刷，可清潔傢具
迷你吸扒和二合一清潔工具（包括一個毛刷和一個窄縫吸嘴），有助於清潔傢具和細膩的表面。
技術規格
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吸扒與配件
- 標準吸扒
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裝有滾輪的多用途吸扒
- 隨附配件
-
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設計
- 顏色
-
蘭花紫色
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重量與尺寸
- 包裝尺寸（長x寬x高）
-
340 x 258 x 218
mm
- 產品重量
-
3.9
kg
-
效能
- 輸入功率 (IEC)
-
1400
W
- 氣流（最大）
-
36
l/s
- 吸力（最大）
-
29
kPa
- 吸力 (最大)
-
275
W
-
過濾
- 塵袋類型
-
S-bag
- 集塵量
-
2
l
- 排氣濾網
-
Clean Air HEPA 隔濾網
-
可用性
- 有效半徑範圍
-
8
m
- 接駁喉管
-
圓錐形
- 有效半徑範圍
-
8
m
- 電源控制
-
機身電子控制
- 喉管類型
-
2 件裝塑料伸縮吸管
- 電線長度
-
5
m
- 手柄
-
舒適手柄
- 滾輪類型
-
橡膠
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