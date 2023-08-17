高吸力
Philips 塵袋式吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的Super Clean空氣過濾網可吸附>99%的微塵和致敏原，讓您家中的空氣保持清潔健康。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
高吸力
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高吸力
Philips 塵袋式吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的Super Clean空氣過濾網可吸附>99%的微塵和致敏原，讓您家中的空氣保持清潔健康。 查看各種好處
1800 瓦耐用摩打能產生強勁吸力，帶來出色的清潔效果。
輕巧設計，確保吸塵機能輕易存放和攜帶。
從插座到吸扒的觸及範圍長達 9 米，無需拔除插頭即可清潔更遠地方。
窄縫吸嘴整合至吸塵機，在您需要時可輕鬆使用。
大型 3 公升集塵箱和耐用的集塵袋可在裝滿前提供最佳的吸力，採用密封式設計，棄置時衛生整潔。
全效吸扒可使用腳踏輕鬆調節，最適合在硬地板或地毯上使用。
Super Clean Air 空氣過濾網可吸附 >99%* 的細小灰塵，為您的家居帶來更潔淨的空氣。
吸扒與配件
設計
重量與尺寸
持續性
效能
過濾
可用性
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