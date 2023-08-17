高吸力

Philips 塵袋式吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的Super Clean空氣過濾網可吸附>99%的微塵和致敏原，讓您家中的空氣保持清潔健康。