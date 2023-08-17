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2000系列

塵袋式吸塵機

FC8293/61
  • 高吸力 高吸力 高吸力
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    2000系列 塵袋式吸塵機

    FC8293/61

    高吸力

    Philips 塵袋式吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的Super Clean空氣過濾網可吸附>99%的微塵和致敏原，讓您家中的空氣保持清潔健康。 查看各種好處

    建議零售價: HK$898.00

    2000系列 塵袋式吸塵機

    高吸力

    Philips 塵袋式吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的Super Clean空氣過濾網可吸附>99%的微塵和致敏原，讓您家中的空氣保持清潔健康。 查看各種好處

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    Philips 塵袋式吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的Super Clean空氣過濾網可吸附>99%的微塵和致敏原，讓您家中的空氣保持清潔健康。 查看各種好處

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    2000系列 塵袋式吸塵機

    高吸力

    Philips 塵袋式吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的Super Clean空氣過濾網可吸附>99%的微塵和致敏原，讓您家中的空氣保持清潔健康。 查看各種好處

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      迷你輕巧機身，易於存放和使用

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      觸及範圍長達 9 米，無需拔除插頭即可清潔更遠地方

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      從插座到吸扒的觸及範圍長達 9 米，無需拔除插頭即可清潔更遠地方。

      便利工具方便儲存，隨時可用

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      窄縫吸嘴整合至吸塵機，在您需要時可輕鬆使用。

      簡單耐用的集塵袋配搭大型 3 公升集塵箱

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      全效吸扒可在不同地板上帶來出色的清潔效能

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      全效吸扒可使用腳踏輕鬆調節，最適合在硬地板或地毯上使用。

      Super Clean Air 空氣過濾網可吸附 >99%* 的粒子

      Super Clean Air 空氣過濾網可吸附 >99%* 的細小灰塵，為您的家居帶來更潔淨的空氣。

      技術規格

      • 吸扒與配件

        內含配件
        窄縫吸嘴
        標準吸扒
        多用途吸扒
        配件儲藏格
        隨附

      • 設計

        顏色
        活力紅

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        403 x 263 X 220  毫米
        產品重量
        4.3  千克

      • 持續性

        包裝
        > 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 效能

        輸入功率 (IEC)
        1600  瓦
        操作音量
        81  分貝
        吸力（最大）
        23  kPa
        輸入功率（最大）
        1800  瓦
        吸力 (最大)
        300  瓦

      • 過濾

        塵袋類型
        持久效能的 S-Bag Classic
        集塵量：
        3  L
        排氣濾網
        Super Clean Air 隔濾網
        摩打濾網
        1 層泡棉隔濾網

      • 可用性

        有效半徑範圍
        9  米
        接駁喉管
        圓錐形
        便攜把手
        頂部和正面
        喉管類型：
        2 件裝金屬伸縮管
        電線長度
        6  米
        滾輪類型
        塑膠

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