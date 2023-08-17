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    2000系列 塵袋式吸塵機

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    高吸力

    Philips 塵袋式吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的Super Clean空氣過濾網可吸附>99%的微塵和致敏原，讓您家中的空氣保持清潔健康。

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    2000系列 塵袋式吸塵機

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    配備 1800 瓦摩打，清潔效果極佳

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    1800 瓦耐用摩打帶來高效吸力

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    1800 瓦耐用摩打能產生強勁吸力，帶來出色的清潔效果。

    迷你輕巧機身，易於存放和使用

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    輕巧設計，確保吸塵機能輕易存放和攜帶。

    觸及範圍長達 9 米，無需拔除插頭即可清潔更遠地方

    觸及範圍長達 9 米，無需拔除插頭即可清潔更遠地方

    從插座到吸扒的觸及範圍長達 9 米，無需拔除插頭即可清潔更遠地方。

    便利工具方便儲存，隨時可用

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    窄縫吸嘴整合至吸塵機，在您需要時可輕鬆使用。

    簡單耐用的集塵袋配搭大型 3 公升集塵箱

    簡單耐用的集塵袋配搭大型 3 公升集塵箱

    大型 3 公升集塵箱和耐用的集塵袋可在裝滿前提供最佳的吸力，採用密封式設計，棄置時衛生整潔。

    全效吸扒可在不同地板上帶來出色的清潔效能

    全效吸扒可在不同地板上帶來出色的清潔效能

    全效吸扒可使用腳踏輕鬆調節，最適合在硬地板或地毯上使用。

    Super Clean Air 空氣過濾網可吸附 >99%* 的粒子

    Super Clean Air 空氣過濾網可吸附 >99%* 的細小灰塵，為您的家居帶來更潔淨的空氣。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      多用途吸扒
      隨附配件
      窄縫吸嘴
      配件儲藏格
      隨附

    • 設計

      顏色
      活力紅

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      403 x 263 X 220  mm
      產品重量
      4.3  kg

    • 持續性

      包裝
      > 90% 再生物料
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 效能

      輸入功率 (IEC)
      1600  W
      操作音量
      81  dB
      吸力（最大）
      23  kPa
      輸入功率（最大）
      1800  W
      吸力 (最大)
      300  W

    • 過濾

      塵袋類型
      效能持久的 S-Bag Classic
      集塵量
      3  l
      排氣濾網
      Super Clean Air 濾網
      摩打濾網
      1 層泡棉濾網

    • 可用性

      接駁喉管
      圓錐形
      有效半徑範圍
      9  m
      便攜把手
      頂部和正面
      喉管類型
      2 段式金屬伸縮管
      電線長度
      6  m
      滾輪類型
      塑膠

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