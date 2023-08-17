高吸力
Philips 塵袋式吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的Super Clean空氣過濾網可吸附>99%的微塵和致敏原，讓您家中的空氣保持清潔健康。 查看各種好處
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高吸力
配備 1800 瓦摩打，清潔效果極佳
- Super Clean 空氣隔濾網
- Super Clean Air 隔濾網
- 3 公升
1800 瓦耐用摩打帶來高效吸力
1800 瓦耐用摩打能產生強勁吸力，帶來出色的清潔效果。
迷你輕巧機身，易於存放和使用
輕巧設計，確保吸塵機能輕易存放和攜帶。
觸及範圍長達 9 米，無需拔除插頭即可清潔更遠地方
從插座到吸扒的觸及範圍長達 9 米，無需拔除插頭即可清潔更遠地方。
便利工具方便儲存，隨時可用
窄縫吸嘴整合至吸塵機，在您需要時可輕鬆使用。
簡單耐用的集塵袋配搭大型 3 公升集塵箱
大型 3 公升集塵箱和耐用的集塵袋可在裝滿前提供最佳的吸力，採用密封式設計，棄置時衛生整潔。
全效吸扒可在不同地板上帶來出色的清潔效能
全效吸扒可使用腳踏輕鬆調節，最適合在硬地板或地毯上使用。
Super Clean Air 空氣過濾網可吸附 >99%* 的粒子
Super Clean Air 空氣過濾網可吸附 >99%* 的細小灰塵，為您的家居帶來更潔淨的空氣。
技術規格
-
吸扒與配件
- 標準吸扒
-
多用途吸扒
- 隨附配件
-
窄縫吸嘴
- 配件儲藏格
-
隨附
-
設計
- 顏色
-
活力紅
-
重量與尺寸
- 產品尺寸（長x寬x高）
-
403 x 263 X 220
mm
- 產品重量
-
4.3
kg
-
持續性
- 包裝
-
> 90% 再生物料
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
-
效能
- 輸入功率 (IEC)
-
1600
W
- 操作音量
-
81
dB
- 吸力（最大）
-
23
kPa
- 輸入功率（最大）
-
1800
W
- 吸力 (最大)
-
300
W
-
過濾
- 塵袋類型
-
效能持久的 S-Bag Classic
- 集塵量
-
3
l
- 排氣濾網
-
Super Clean Air 濾網
- 摩打濾網
-
1 層泡棉濾網
-
可用性
- 接駁喉管
-
圓錐形
- 有效半徑範圍
-
9
m
- 便攜把手
-
頂部和正面
- 喉管類型
-
2 段式金屬伸縮管
- 電線長度
-
6
m
- 滾輪類型
-
塑膠
- 過濾水平根據 EN60312-1-2017 進行測試，相當於 EPA12。
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