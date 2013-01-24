讓灰塵無處可逃

這款 Philips Expression 塵袋式吸塵機能有效過濾空氣中的花粉、霉菌和過敏原。配有可洗式 HEPA 12 隔濾網和醫療級 S-bag 集塵袋，能有效過濾高達 99.9% 的灰塵微粒。 查看各種好處