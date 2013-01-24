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Expression

塵袋式吸塵機

FC8611/01
1 獎項
  • 讓灰塵無處可逃 讓灰塵無處可逃 讓灰塵無處可逃
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    Expression 塵袋式吸塵機

    FC8611/01
    1 獎項

    讓灰塵無處可逃

    這款 Philips Expression 塵袋式吸塵機能有效過濾空氣中的花粉、霉菌和過敏原。配有可洗式 HEPA 12 隔濾網和醫療級 S-bag 集塵袋，能有效過濾高達 99.9% 的灰塵微粒。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Expression 塵袋式吸塵機

    讓灰塵無處可逃

    這款 Philips Expression 塵袋式吸塵機能有效過濾空氣中的花粉、霉菌和過敏原。配有可洗式 HEPA 12 隔濾網和醫療級 S-bag 集塵袋，能有效過濾高達 99.9% 的灰塵微粒。 查看各種好處

    讓灰塵無處可逃

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      技術規格

      • 效能

        吸力 (最大)
        350 W
        輸入功率 (IEC)
        1600 W
        聲音等級 (Lc IEC)
        82 分貝
        輸入功率（最大）
        1800 W
        顏色
        墨黑
        氣流（最大）
        40 公升/秒
        吸力（最大）
        30 kPa

      • 可用性

        「易潔」更換塵袋裝置
        電源控制
        機身電子控制
        便攜把手
        前方
        有效半徑範圍
        10 m
        滾輪類型
        塑膠
        喉管類型：
        2 件裝金屬塗漆伸縮喉管
        塵滿指示燈
        電線長度
        7 m
        接駁喉管
        圓錐形

      • 吸扒與配件

        內附配件
        • 窄縫吸嘴
        • 迷你吸嘴
        配件儲藏格
        吸管夾上
        標準吸扒
        多用途吸扒

      • 過濾

        集塵量：
        3 l
        排氣隔濾網
        Super Clean Air HEPA 12 可水洗隔濾網
        塵袋類型
        S-bag防過敏集塵袋
        摩打濾網
        三層

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