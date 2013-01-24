讓灰塵無處可逃
這款 Philips Expression 塵袋式吸塵機能有效過濾空氣中的花粉、霉菌和過敏原。配有可洗式 HEPA 12 隔濾網和醫療級 S-bag 集塵袋，能有效過濾高達 99.9% 的灰塵微粒。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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效能
可用性
吸扒與配件
過濾
FC8023/04
FC8021/03