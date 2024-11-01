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前所未有的超強吸力
超強吸力，可輕鬆完成清潔工作：Philips Performer 系列就是這樣簡單。該系列結合了衛生的隔濾網和易潔更換塵袋裝置，為您清除各種灰塵與污垢。
此產品已不再銷售。
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高效能 2200 瓦摩打，可產生高達 500 瓦的吸力，實現最佳的清潔效果。
TriActive 全能潔塵吸扒同一時間以三種方式清潔地板：1) 於潔塵吸扒末端的加大氣口使吸起較大顆粒時更容易。2) 優化氣流導入使潔塵吸扒擁有潔凈最大效能。3) 兩側毛刷掃起墻壁及家具邊緣的塵埃及污垢。
此款 ECARF 認證的吸塵機能作出 99.95% 的保證，確保房間內幾乎所有空氣將會經過一般吸力動作過濾，有效清除地毯、傢俱及家內其他空間的所有過敏原。
此塵袋容量特大，讓您更有效利用塵袋空間，減少更換次數。
吸扒與配件
設計
重量與尺寸
過濾
可用性
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