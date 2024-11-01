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  • 前所未有的超強吸力 前所未有的超強吸力 前所未有的超強吸力

    Performer 塵袋式吸塵機

    FC9160/01

    前所未有的超強吸力

    超強吸力，可輕鬆完成清潔工作：Philips Performer 系列就是這樣簡單。該系列結合了衛生的隔濾網和易潔更換塵袋裝置，為您清除各種灰塵與污垢。

    此產品已不再銷售。

    Performer 塵袋式吸塵機

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    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      TriActive 全能潔塵吸扒
      隨附配件
      • 窄縫吸嘴
      • 迷你吸嘴
      配件儲藏格
      在手柄上

    • 設計

      顏色
      深藍色

    • 重量與尺寸

      產品尺寸（長x寬x高）
      500 x 320 x 280  mm
      產品重量
      6.3  kg

    • 過濾

      塵袋類型
      S-bag
      排氣濾網
      Ultra Clean Air HEPA 13 濾網

    • 可用性

      接駁喉管
      按鈕
      有效半徑範圍
      12  m
      便攜把手
      頂部和正面
      喉管類型
      2 件裝金屬塗漆伸縮喉管
      電源控制
      機身電子控制
      塵滿指示燈
      滾輪類型
      橡膠
      「易潔」更換塵袋裝置

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