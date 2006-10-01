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    Performer 塵袋式吸塵機

    FC9164

    前所未有的超強吸力

    前所未有的超強吸力，令你輕鬆完成清潔工作：FC916x 系列就是這樣簡單。FC916x 系列結合了衛生的隔濾網和易潔更換塵袋裝置，為你清除各種灰塵與污垢。

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    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      TriActive 全能潔塵吸扒
      內含配件
      • 窄縫吸嘴
      • 迷你吸嘴
      配件儲藏格
      在手柄上
      額外吸扒
      床褥吸扒

    • 設計

      顏色
      紅色

    • 重量與尺寸

      產品重量
      6.3  kg

    • 效能

      輸入功率 (IEC)
      2000  W
      氣流（最大）
      47  l/s
      吸力（最大）
      34  kPa
      輸入功率（最大）
      2200  W
      吸力 (最大)
      500  W
      聲音等級 (Lc IEC)
      78  dB

    • 過濾

      塵袋類型
      s-bag 除臭
      集塵量：
      4  l
      排氣濾網
      Ultra Clean Air HEPA 13 濾網
      HEPA AirSeal
      Yes

    • 可用性

      接駁喉管
      按鈕
      有效半徑範圍
      12  m
      便攜把手
      頂部和正面
      電源控制
      機身電子控制
      喉管類型：
      金屬亮漆 3 件裝神奇伸縮喉管
      電線長度
      9  m
      塵滿指示燈
      滾輪類型
      橡膠
      「易潔」更換塵袋裝置

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