前所未有的超強吸力
前所未有的超強吸力，令你輕鬆完成清潔工作：FC916x 系列就是這樣簡單。FC916x 系列結合了衛生的隔濾網和易潔更換塵袋裝置，為你清除各種灰塵與污垢。 查看各種好處
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前所未有的超強吸力
500 瓦吸力，令你清潔輕鬆毫不費力
2200 瓦摩打，可產生高達 500 瓦的吸力
高效能 2200 瓦摩打，可產生高達 500 瓦的吸力，實現最佳的清潔效果。
HEPA AirSeal 加上 HEPA 13 隔濾網
這款 Philips 吸塵機經特別設計，所有被吸入的空氣在排出之前均會經過可水洗的 HEPA 13 隔濾網（過濾效能達 99.95%）。確保絕無灰塵漏走。
XXL 4 公升 s-bag 集塵袋，長效持久
此塵袋容量特大，讓您更有效利用塵袋空間，減少更換次數。
渦輪螺旋地毯吸扒可清除額外 25% 的毛髮與灰塵
渦輪螺旋地毯吸扒可深入清潔並快速去除地毯上的毛髮。旋轉的刷子能清除毛髮與細小灰塵，達致比平時高 25% 的地毯清潔效能。吸扒的車輪可在清潔硬地板時防止地板受損。
技術規格
-
吸扒與配件
- 標準吸扒
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TriActive 全能潔塵吸扒
- 內含配件
-
- 配件儲藏格
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在手柄上
- 額外吸扒
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床褥吸扒
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設計
- 顏色
-
紅色
-
重量與尺寸
- 產品重量
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6.3
kg
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效能
- 輸入功率 (IEC)
-
2000
W
- 氣流（最大）
-
47
l/s
- 吸力（最大）
-
34
kPa
- 輸入功率（最大）
-
2200
W
- 吸力 (最大)
-
500
W
- 聲音等級 (Lc IEC)
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78
dB
-
過濾
- 塵袋類型
-
s-bag 除臭
- 集塵量：
-
4
l
- 排氣濾網
-
Ultra Clean Air HEPA 13 濾網
- HEPA AirSeal
-
Yes
-
可用性
- 接駁喉管
-
按鈕
- 有效半徑範圍
-
12
m
- 便攜把手
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頂部和正面
- 電源控制
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機身電子控制
- 喉管類型：
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金屬亮漆 3 件裝神奇伸縮喉管
- 電線長度
-
9
m
- 塵滿指示燈
-
是
- 滾輪類型
-
橡膠
- 「易潔」更換塵袋裝置
-
是
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