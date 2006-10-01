渦輪螺旋地毯吸扒可清除額外 25% 的毛髮與灰塵

渦輪螺旋地毯吸扒可深入清潔並快速去除地毯上的毛髮。旋轉的刷子能清除毛髮與細小灰塵，達致比平時高 25% 的地毯清潔效能。吸扒的車輪可在清潔硬地板時防止地板受損。