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    Marathon 無塵袋吸塵機

    FC9222/01

    表現更強更持久

    Marathon 以其自動過濾清潔系統為您帶來高度清潔效能。

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    TriActive 全能潔塵吸扒具備三合一的清潔效能

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    AutoClean 隔濾網可發揮最強吸力

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    每次完成清潔後，只要按下按鈕，濾網內的灰塵即徹底及自動地捲進集塵桶。這樣隔濾網內的灰塵就不會阻塞空氣流動，從而令吸力持久不變。

    技術規格

    • 吸扒與配件

      標準吸扒
      TriActive 全能潔塵吸扒
      隨附配件
      • 窄縫吸嘴
      • 迷你吸嘴
      配件儲藏格
      在手柄上

    • 設計

      顏色
      珍珠銀

    • 重量與尺寸

      產品重量
      7.5  kg

    • 過濾

      排氣濾網
      Super Clean Air HEPA 12 隔濾網

    • 可用性

      有效半徑範圍
      12  m
      接駁喉管
      按鈕
      便攜把手
      頂部和正面
      電源控制
      機身電子控制
      喉管類型
      2 件裝金屬塗漆伸縮喉管
      滾輪類型
      橡膠

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