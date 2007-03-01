表現更強更持久
Marathon 以其自動過濾清潔系統為您帶來高度清潔效能。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
表現更強更持久
可自行清潔的隔濾網，無需使用塵袋
- 2000 瓦
- 400 瓦吸力
- HEPA 12 隔濾網
- AutoClean
2000 瓦摩打，可產生高達 400 瓦的吸力
這款吸塵機擁有 2000 瓦摩打，可產生高達 400 瓦的吸力，達到終極完美清潔效能。
TriActive 全能潔塵吸扒具備三合一的清潔效能
TriActive 全能潔塵吸扒同一時間以三種方式清潔地板：1) 於潔塵吸扒末端的加大氣口使吸起較大顆粒時更容易。2) 優化氣流導入使潔塵吸扒擁有潔凈最大效能。3) 兩側毛刷掃起墻壁及家具邊緣的塵埃及污垢。
AutoClean 隔濾網可發揮最強吸力
每次完成清潔後，只要按下按鈕，濾網內的灰塵即徹底及自動地捲進集塵桶。這樣隔濾網內的灰塵就不會阻塞空氣流動，從而令吸力持久不變。
技術規格
-
吸扒與配件
- 標準吸扒
-
TriActive 全能潔塵吸扒
- 隨附配件
-
- 配件儲藏格
-
在手柄上
-
設計
- 顏色
-
珍珠銀
-
重量與尺寸
- 產品重量
-
7.5
kg
-
過濾
- 排氣濾網
-
Super Clean Air HEPA 12 隔濾網
-
可用性
- 有效半徑範圍
-
12
m
- 接駁喉管
-
按鈕
- 便攜把手
-
頂部和正面
- 電源控制
-
機身電子控制
- 喉管類型
-
2 件裝金屬塗漆伸縮喉管
- 滾輪類型
-
橡膠
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。