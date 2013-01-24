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PowerPro Compact

無塵袋吸塵機

FC9350/61
1 獎項
  • PowerCyclone 5 技術帶來更強吸力* PowerCyclone 5 技術帶來更強吸力* PowerCyclone 5 技術帶來更強吸力*
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    PowerPro Compact 無塵袋吸塵機

    FC9350/61
    1 獎項

    PowerCyclone 5 技術帶來更強吸力*

    Philips 3000 系列無塵袋吸塵機設計輕巧，卻有驚人效能。有了 PowerCyclone 5 颶風離塵技術和 MultiClean 多重清潔吸扒，您可以享受徹底清潔家居的樂趣。 查看各種好處

    建議零售價: HK$998.00

    PowerPro Compact 無塵袋吸塵機

    PowerCyclone 5 技術帶來更強吸力*

    Philips 3000 系列無塵袋吸塵機設計輕巧，卻有驚人效能。有了 PowerCyclone 5 颶風離塵技術和 MultiClean 多重清潔吸扒，您可以享受徹底清潔家居的樂趣。 查看各種好處

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      技術規格

      • 效能

        氣流（最大）
        37  公升/秒
        輸入功率 (IEC)
        1600  瓦
        輸入功率（最大）
        1800  瓦
        操作音量
        82  分貝
        吸力 (最大)
        360  瓦
        吸力（最大）
        33  kPa

      • 可用性

        有效半徑範圍
        9  米
        便攜把手
        前方
        電線長度
        6  米
        喉管類型：
        2 件裝金屬伸縮管
        滾輪類型
        塑膠
        接駁喉管
        ActiveLock

      • 設計

        顏色
        深黑色

      • 過濾

        集塵量：
        1.5  L
        排氣隔濾網
        EPA 10 濾網
        摩打濾網
        可水洗濾網

      • 吸扒與配件

        內附配件
        • 窄縫吸嘴
        • 綜合式毛刷
        配件儲藏格
        吸管夾上
        標準吸扒
        MultiClean 多重清潔吸扒

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
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        產品重量
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            • 與 PowerPro Compact FC8471/01 比較
            • *過濾水平根據 EN60312-1-2017 進行測試，相當於 HEPA 13

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