NanoProtect 納米級防護 HEPA濾網
強力保護帶來最佳效能
NanoProtect HEPA 濾網確保您能得到全面保護，遠離病毒、細菌、花粉、灰塵、PM2.5 及寵物皮屑。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
強力保護帶來最佳效能
完美適配的 Philips 原廠濾網
- 使用壽命長達 12 個月
- 有效過濾 99.5% 0.003 微米的微粒
Philips 濾網能確保裝置有效運作
Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。
NanoProtect 納米級防護HEPA濾網的潔淨速度比 H13 濾網更高 (4)
NanoProtect 納米級防護HEPA濾網的低阻力纖維能大幅提升氣流。靜電電荷能吸附 99.98% 小至 0.003 微米的超微細粒子，讓濾網的潔淨空氣速度比醫療級 HEPA H13 濾網更高 (4)
可清除高達 99.9% 病毒
空氣清新機可吸附氣溶膠，包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.96%(8)。
按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作
當需要清洗前層濾網或更換濾網時，您的 Philips 裝置會向您發出通知。整個過程少於一分鐘。裝置的維護程序輕鬆無負擔，確保您能時刻享受潔淨、健康的空氣。
完美貼合設計，維持高效能表現
Philips 原廠濾網專為配合裝置使用而設，可完美貼合組件結構，確保裝置能持續暢順運作。
可使用長達 24 個月
Philips NanoProtect HEPA 濾網保證可持續 2 年提供穩定一致的保護及最佳過濾效能。(1)
技術規格
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一般規格
- 產品類型
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HEPA NanoProtect 濾網
- 包裝盒内隨附
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1 個濾網
- HEPA NanoProtect
-
是
- 前層濾網
-
是
- 活性碳
-
無
- 使用壽命
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長達 1 年
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效能
- 過濾微粒
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99.98%（0.003 微米）
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重量與尺寸
- 產品高度
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175 毫米
- 產品重量
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0.21 公斤
- 產品寬度
-
120 毫米
- 產品長度
-
185 毫米
- 包裝長度
-
195 毫米
- 包裝寬度
-
195 毫米
- 包裝高度
-
188 毫米
- 包裝重量
-
0.33 公斤
-
更換
- 適用於 Philips 空氣清新機
-
AC0817、AC0819、AC0820
- (8) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。
- (2) 僅適用於配備連接功能的指定型號
- (3) 僅適用於設有 Philips 商店的國家/地區
- (4) NanoProtect HEPA 濾網物料提供比 HEPA H13 濾網更低的氣流阻力，讓配備 NanoProtect 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備尺寸相同的認可 HEPA H13 濾網的空氣清新機，能輸出更高的潔淨空氣輸送率 (CADR)
- (5) 利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
- (6) 視乎濾網是配合 AC1711 還是 1715 Philips 空氣清新機使用
- (7) 於 Airmid Health group Ltd. 進行的微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。
- (8) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。
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