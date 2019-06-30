強力保護帶來最佳效能
NanoProtect 系列 2 濾網，可有效吸附 99.5% 小至 0.003 微米的粒子，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌。12 個月的使用壽命可提供長久效能。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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