能有效吸附 99.5% 微粒

Philips NanoProtect HEPA 系列 3 濾網以優質物料製成，能有效吸附 99.5%* 小至 0.003 微米（一般在空氣中存在的致敏原、有害粒子和細菌*的體積）的微粒。結構堅固和穩定的高級濾網，可確保高效過濾所有空氣。