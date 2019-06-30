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NanoProtect 濾網系列 2

FY0194/30
1 獎項
  • 強力保護帶來最佳效能 強力保護帶來最佳效能 強力保護帶來最佳效能
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    NanoProtect 濾網系列 2

    FY0194/30
    1 獎項

    強力保護帶來最佳效能

    NanoProtect 系列 2 濾網，可有效吸附 99.5% 小至 0.003 微米的粒子，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌。12 個月的使用壽命可提供長久效能。 查看各種好處

    建議零售價: HK$168.00

    NanoProtect 濾網系列 2

    強力保護帶來最佳效能

    NanoProtect 系列 2 濾網，可有效吸附 99.5% 小至 0.003 微米的粒子，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌。12 個月的使用壽命可提供長久效能。 查看各種好處

    強力保護帶來最佳效能

    NanoProtect 系列 2 濾網，可有效吸附 99.5% 小至 0.003 微米的粒子，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌。12 個月的使用壽命可提供長久效能。 查看各種好處

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    NanoProtect 濾網系列 2

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    NanoProtect 系列 2 濾網，可有效吸附 99.5% 小至 0.003 微米的粒子，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌。12 個月的使用壽命可提供長久效能。 查看各種好處

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      Philips NanoProtect 系列 2 濾網，覆蓋範圍展開約為1.26平方米，以確保使用壽命長達 12 個月。

      能有效吸附 99.5% 微粒

      Philips NanoProtect HEPA 系列 3 濾網以優質物料製成，能有效吸附 99.5%* 小至 0.003 微米（一般在空氣中存在的致敏原、有害粒子和細菌*的體積）的微粒。結構堅固和穩定的高級濾網，可確保高效過濾所有空氣。

      技術規格

      • 原產地

        製造地：
        中國

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          獎項

          Regulatory information
          Product risks
          • 已對葡萄球菌及甲型流感病毒 (H1N1) 進行測試。
          • Philips 空氣清新機可有效阻隔 99.5% 經過濾網的小至 0.003 微米的微粒。已於 2015 年由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。

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