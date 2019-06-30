搜尋字眼

ZH
EN
  • 強力保護帶來最佳效能 強力保護帶來最佳效能 強力保護帶來最佳效能

    NanoProtect 納米級防護 HEPA濾網

    FY0194/30

    強力保護帶來最佳效能

    NanoProtect HEPA 濾網確保您能得到全面保護，遠離病毒、細菌、花粉、灰塵、PM2.5 及寵物皮屑。

    查看各種好處

    NanoProtect 納米級防護 HEPA濾網

    類似產品

    See all 隔濾網和配件

    強力保護帶來最佳效能

    完美適配的 Philips 原廠濾網

    • 使用壽命長達 12 個月
    • 有效過濾 99.5% 0.003 微米的微粒
    Philips 濾網能確保裝置有效運作

    Philips 濾網能確保裝置有效運作

    Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。

    NanoProtect 納米級防護HEPA濾網的潔淨速度比 H13 濾網更高 (4)

    NanoProtect 納米級防護HEPA濾網的潔淨速度比 H13 濾網更高 (4)

    NanoProtect 納米級防護HEPA濾網的低阻力纖維能大幅提升氣流。靜電電荷能吸附 99.98% 小至 0.003 微米的超微細粒子，讓濾網的潔淨空氣速度比醫療級 HEPA H13 濾網更高 (4)

    可清除高達 99.9% 病毒

    可清除高達 99.9% 病毒

    空氣清新機可吸附氣溶膠，包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.96%(8)。

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    當需要清洗前層濾網或更換濾網時，您的 Philips 裝置會向您發出通知。整個過程少於一分鐘。裝置的維護程序輕鬆無負擔，確保您能時刻享受潔淨、健康的空氣。

    完美貼合設計，維持高效能表現

    完美貼合設計，維持高效能表現

    Philips 原廠濾網專為配合裝置使用而設，可完美貼合組件結構，確保裝置能持續暢順運作。

    可使用長達 24 個月

    可使用長達 24 個月

    Philips NanoProtect HEPA 濾網保證可持續 2 年提供穩定一致的保護及最佳過濾效能。(1)

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      HEPA NanoProtect 濾網
      包裝盒内隨附
      1 個濾網
      HEPA NanoProtect
      前層濾網
      活性碳
      使用壽命
      長達 1 年

    • 效能

      過濾微粒
      99.98%（0.003 微米）

    • 重量與尺寸

      產品高度
      175 毫米
      產品重量
      0.21 公斤
      產品寬度
      120 毫米
      產品長度
      185 毫米
      包裝長度
      195 毫米
      包裝寬度
      195 毫米
      包裝高度
      188 毫米
      包裝重量
      0.33 公斤

    • 更換

      適用於 Philips 空氣清新機
      AC0817、AC0819、AC0820

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • (8) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。
    • (2) 僅適用於配備連接功能的指定型號
    • (3) 僅適用於設有 Philips 商店的國家/地區
    • (4) NanoProtect HEPA 濾網物料提供比 HEPA H13 濾網更低的氣流阻力，讓配備 NanoProtect 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備尺寸相同的認可 HEPA H13 濾網的空氣清新機，能輸出更高的潔淨空氣輸送率 (CADR)
    • (5) 利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
    • (6) 視乎濾網是配合 AC1711 還是 1715 Philips 空氣清新機使用
    • (7) 於 Airmid Health group Ltd. 進行的微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。
    • (8) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。