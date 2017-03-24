搜尋字眼

ZH
EN
  • 2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網 2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網 2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網

    NanoProtect 納米級防護 HEPA濾網

    FY1410/30

    2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網

    2 合 1 空氣清新機原廠替換濾網：HEPA NanoProtect 濾網，保護您免受污染物、病毒、致敏原和細菌侵害

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    NanoProtect 納米級防護 HEPA濾網

    類似產品

    See all 隔濾網和配件

    2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網

    有效吸附 99.97% 納米微粒 (1)

    • 兼容 1000i 及 2000i 系列
    • 包裝盒內容：1 個濾網
    • 壽命 2 年
    • 原廠 Philips 濾網
    兼容 Philips 1000i 及 2000i 系列

    兼容 Philips 1000i 及 2000i 系列

    Philips 1000i 及 2000i 系列 2 合 1 空氣清新加濕機替換濾網：AC1214、AC1215、AC1217、AC2721、AC2726、AC2729。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。

    濾網使用壽命長達 2 年

    濾網使用壽命長達 2 年

    濾網提供長達 2 年的最佳過濾效能 (2)，從而減少更換麻煩和節省成本。

    Philips 原廠濾網帶來最佳效能

    Philips 原廠濾網帶來最佳效能

    Philips 原廠濾網專為完美匹配您的產品而設計。為獲得最佳效能，請始終使用 Philips 濾網。

    HEPA 濾網可捕捉 99.97% 超微細粒子

    HEPA 濾網可捕捉 99.97% 超微細粒子

    HEPA NanoProtect 可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原及細菌侵害

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      HEPA NanoProtect 濾網
      包裝盒内隨附
      1 個濾網
      HEPA NanoProtect
      前層濾網
      活性碳
      使用壽命
      長達 2 年

    • 效能

      過濾微粒
      0.003 微米達 99.97%

    • 重量與尺寸

      產品高度
      360 毫米
      產品重量
      0.29 公斤
      產品寬度
      275 毫米
      產品長度
      28 毫米
      包裝長度
      550 毫米
      包裝寬度
      290 毫米
      包裝高度
      375 毫米
      包裝重量
      0.439 公斤

    • 更換

      適用於 Philips 空氣清新機
      AC1214、AC1215、AC1217、AC2721、AC2726、AC2729
      適用於 Philips 2 合 1 空氣清新機
      AC1214、AC1215、AC1217、AC272X

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • (1) 通過濾網的空氣，由 iUTA 機構根據 DIN71460 進行 0.003 微米及 0.3 微米氯化鈉氣霧測試。
    • (2) 計算平均值。濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。