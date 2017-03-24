NanoProtect 納米級防護 HEPA濾網
2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網
2 合 1 空氣清新機原廠替換濾網：HEPA NanoProtect 濾網，保護您免受污染物、病毒、致敏原和細菌侵害 查看各種好處
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2 合 1 1000i 及 2000i 系列原廠濾網
有效吸附 99.97% 納米微粒 (1)
- 兼容 1000i 及 2000i 系列
- 包裝盒內容：1 個濾網
- 壽命 2 年
- 原廠 Philips 濾網
兼容 Philips 1000i 及 2000i 系列
Philips 1000i 及 2000i 系列 2 合 1 空氣清新加濕機替換濾網：AC1214、AC1215、AC1217、AC2721、AC2726、AC2729。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。
濾網使用壽命長達 2 年
濾網提供長達 2 年的最佳過濾效能 (2)，從而減少更換麻煩和節省成本。
Philips 原廠濾網帶來最佳效能
Philips 原廠濾網專為完美匹配您的產品而設計。為獲得最佳效能，請始終使用 Philips 濾網。
HEPA 濾網可捕捉 99.97% 超微細粒子
HEPA NanoProtect 可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的粒子 (1) – 保護您免受污染物、病毒、致敏原及細菌侵害
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
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HEPA NanoProtect 濾網
- 包裝盒内隨附
-
1 個濾網
- HEPA NanoProtect
-
是
- 前層濾網
-
無
- 活性碳
-
無
- 使用壽命
-
長達 2 年
-
效能
- 過濾微粒
-
0.003 微米達 99.97%
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重量與尺寸
- 產品高度
-
360 毫米
- 產品重量
-
0.29 公斤
- 產品寬度
-
275 毫米
- 產品長度
-
28 毫米
- 包裝長度
-
550 毫米
- 包裝寬度
-
290 毫米
- 包裝高度
-
375 毫米
- 包裝重量
-
0.439 公斤
-
更換
- 適用於 Philips 空氣清新機
-
AC1214、AC1215、AC1217、AC2721、AC2726、AC2729
- 適用於 Philips 2 合 1 空氣清新機
-
AC1214、AC1215、AC1217、AC272X
- (1) 通過濾網的空氣，由 iUTA 機構根據 DIN71460 進行 0.003 微米及 0.3 微米氯化鈉氣霧測試。
- (2) 計算平均值。濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。
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