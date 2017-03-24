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Genuine replacement filter

NanoProtect HEPA

FY1410/30
1 獎項
  • 強力保護帶來最佳效能 強力保護帶來最佳效能 強力保護帶來最佳效能
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    Genuine replacement filter NanoProtect HEPA

    FY1410/30
    1 獎項

    強力保護帶來最佳效能

    NanoProtect HEPA 濾網確保您能得到全面保護，遠離病毒、細菌、花粉、灰塵、PM2.5 及寵物皮屑。 查看各種好處

    建議零售價: HK$258.00

    Genuine replacement filter NanoProtect HEPA

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      • 使用壽命長達 24 個月
      • 有效過濾 99.97% 0.003 微米超微細粒子
      完美貼合設計，維持高效能表現

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      原裝 Philips 濾網專為配合裝置使用而設，可完美貼合組件結構，確保裝置能持續暢順運作。

      Philips 濾網能確保裝置有效運作

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      Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以連續全天候運作。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。

      NanoProtect HEPA 濾網的潔淨速度比 H13 濾網更高 (4)

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      NanoProtect HEPA 濾網的低阻力纖維能大幅提升氣流。靜電電荷能吸附 99.98% 小至 0.003 微米的超微細粒子，讓濾網的潔淨空氣速度比醫療級 HEPA H13 濾網更高 (4)

      可清除高達 99.9% 病毒

      可清除高達 99.9% 病毒

      空氣清新機可吸附氣霧，包括可能含有呼吸道病毒的氣霧。經獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧。亦針對冠狀病毒進行測試 (8)。

      可使用長達 24 個月

      可使用長達 24 個月

      Philips NanoProtect HEPA 濾網保證可持續 2 年提供穩定一致的保護及最佳過濾效能。(1)

      按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

      按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

      當需要清洗前層濾網或更換濾網時，您的 Philips 裝置會向您發出通知。整個過程少於一分鐘。裝置的維護程序輕鬆無負擔，確保您能時刻享受潔淨、健康的空氣。

      連接空氣清新機，透過應用程式監察情況

      連接空氣清新機，透過應用程式監察情況

      透過 CleanHome+ 應用程式，隨時隨地監察濾網的使用壽命和狀態 (2)。在濾網需要更換時接獲提醒，更可直接透過應用程式輕鬆訂購替換濾網 (3)。

      技術規格

      • 重量與尺寸

        包裝尺寸（長 x 闊 x 高）
        55*290*375 mm
        產品尺寸（長x寬x高）
        28*275*360 mm
        產品重量
        0.29 kg
        顏色
        白色、灰色
        重量 (含包裝)
        0.439 kg
        過濾微粒
        0.003 微米達 99.97%
        過濾致敏原
        99.99%
        過濾病毒和氣霧
        99.9%

      • 更換

        適用於 Philips 空氣清新機
        AC1213, AC1214, AC1215, AC1217, AC2729

      • 維護

        以清水沖洗
        以毛刷清潔
        以化學品清潔

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          Regulatory information
          Manufacturer address
          Product risks
          • (1) 建議壽命是根據 Philips 用戶的平均使用時間及世界衛生組織 (WHO) 都市戶外污染水平數據計算所得的結果，實際壽命將受使用環境及頻率影響。
          • (2) 僅適用於配備連接功能的指定型號
          • (3) 僅適用於設有 Philips 商店的國家/地區
          • (4) NanoProtect HEPA 濾網物料提供比 HEPA H13 濾網更低的氣流阻力，讓配備 NanoProtect 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備尺寸相同的認可 HEPA H13 濾網的空氣清新機，能輸出更高的潔淨空氣輸送率 (CADR)
          • (5) 利用來自通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對 NaCl 氣霧進行測試。
          • (6) 視乎濾網是配合 AC1711 還是 1715 Philips 空氣清新機使用
          • (7) 於 Airmid Health group Ltd. 進行的微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。
          • (8) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。

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