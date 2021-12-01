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  • 空氣清新機 1000 系列原廠濾網 空氣清新機 1000 系列原廠濾網 空氣清新機 1000 系列原廠濾網

    NanoProtect 納米級防護 複合活性碳HEPA濾網

    FY1700/30

    空氣清新機 1000 系列原廠濾網

    空氣清新機原廠替換濾網：3 合 1 HEPA NanoProtect、活性碳和前層濾網，保護您免受污染物、花粉、灰塵、寵物致敏原和病毒粒子侵害。

    查看各種好處

    NanoProtect 納米級防護 複合活性碳HEPA濾網

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    空氣清新機 1000 系列原廠濾網

    有效捕捉 99.9% 納米微粒 (1)

    • 兼容 1000 系列
    • 包裝盒內容：1 個濾網
    • 壽命 1 年
    • 原廠 Philips 濾網
    兼容 1000 系列

    兼容 1000 系列

    Philips 1000 系列空氣清新機替換濾網：AC1711、AC1715。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。

    濾網使用壽命長達 1 年

    濾網使用壽命長達 1 年

    濾網提供長達 1 年的最佳過濾效能 (2)，從而減少更換麻煩和節省成本。定期更換前置濾網以保持最佳過濾效能。

    Philips 原廠濾網帶來最佳效能

    Philips 原廠濾網帶來最佳效能

    Philips 原廠濾網專為完美匹配您的產品而設計。為獲得最佳效能，請始終使用 Philips 濾網。

    3 層 HEPA 濾網可捕捉 99.9% 超微細粒子

    3 層 HEPA 濾網可捕捉 99.9% 超微細粒子

    由前層濾網、HEPA NanoProtect 和活性碳濾網組成的 3 層過濾系統，可捕捉 99.9% 小至 0.003 微米的粒子 (1)，保護您免受污染物、病毒粒子、致敏原、細菌和異味侵害。

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    您 Philips 裝置顯示器上的指示燈會在需要更換濾網時通知您。保養輕鬆簡單，需時少於一分鐘。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      HEPA NanoProtect 濾網
      包裝盒内隨附
      1 個濾網
      HEPA NanoProtect
      前層濾網
      活性碳
      使用壽命
      長達 1 年

    • 效能

      過濾微粒
      吸附 99.9% 的 0.003 微米粒子

    • 重量與尺寸

      產品高度
      235.5 毫米
      產品重量
      0.7 公斤
      產品寬度
      135.3 毫米
      產品長度
      212 毫米
      包裝長度
      220 毫米
      包裝寬度
      220 毫米
      包裝高度
      250 毫米
      包裝重量
      0.89 公斤

    • 更換

      適用於 Philips 空氣清新機
      AC1711、AC1715

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