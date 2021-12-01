3 層 HEPA 濾網可捕捉 99.9% 超微細粒子

由前層濾網、HEPA NanoProtect 和活性碳濾網組成的 3 層過濾系統，可捕捉 99.9% 小至 0.003 微米的粒子 (1)，保護您免受污染物、病毒粒子、致敏原、細菌和異味侵害。