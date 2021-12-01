NanoProtect 納米級防護 複合活性碳HEPA濾網
空氣清新機 1000 系列原廠濾網
空氣清新機原廠替換濾網：3 合 1 HEPA NanoProtect、活性碳和前層濾網，保護您免受污染物、花粉、灰塵、寵物致敏原和病毒粒子侵害。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
NanoProtect 納米級防護 複合活性碳HEPA濾網
空氣清新機 1000 系列原廠濾網
有效捕捉 99.9% 納米微粒 (1)
- 兼容 1000 系列
- 包裝盒內容：1 個濾網
- 壽命 1 年
- 原廠 Philips 濾網
兼容 1000 系列
Philips 1000 系列空氣清新機替換濾網：AC1711、AC1715。您可以在裝置的底部找到空氣清新機型號。
濾網使用壽命長達 1 年
濾網提供長達 1 年的最佳過濾效能 (2)，從而減少更換麻煩和節省成本。定期更換前置濾網以保持最佳過濾效能。
Philips 原廠濾網帶來最佳效能
Philips 原廠濾網專為完美匹配您的產品而設計。為獲得最佳效能，請始終使用 Philips 濾網。
3 層 HEPA 濾網可捕捉 99.9% 超微細粒子
由前層濾網、HEPA NanoProtect 和活性碳濾網組成的 3 層過濾系統，可捕捉 99.9% 小至 0.003 微米的粒子 (1)，保護您免受污染物、病毒粒子、致敏原、細菌和異味侵害。
按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作
您 Philips 裝置顯示器上的指示燈會在需要更換濾網時通知您。保養輕鬆簡單，需時少於一分鐘。
技術規格
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一般規格
- 產品類型
-
HEPA NanoProtect 濾網
- 包裝盒内隨附
-
1 個濾網
- HEPA NanoProtect
-
是
- 前層濾網
-
是
- 活性碳
-
是
- 使用壽命
-
長達 1 年
-
效能
- 過濾微粒
-
吸附 99.9% 的 0.003 微米粒子
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重量與尺寸
- 產品高度
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235.5 毫米
- 產品重量
-
0.7 公斤
- 產品寬度
-
135.3 毫米
- 產品長度
-
212 毫米
- 包裝長度
-
220 毫米
- 包裝寬度
-
220 毫米
- 包裝高度
-
250 毫米
- 包裝重量
-
0.89 公斤
-
更換
- 適用於 Philips 空氣清新機
-
AC1711、AC1715
- (1) 通過濾網的空氣，由 iUTA 機構根據 DIN71460 進行 0.003 微米及 0.3 微米氯化鈉氣霧測試。
- (2) 計算平均值。濾網的壽命取決於空氣質素及使用情況。
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