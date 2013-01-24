時刻呼吸更健康的空氣

這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的微孔能吸附並鎖住揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處