時刻呼吸更健康的空氣
這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的微孔能吸附並鎖住揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 建議在首次使用後的 24 個月內更換空氣清新機濾網。
僅 Philips 品牌的濾網可確保裝置繼續有效運行。
HEPA 過濾系統能去除 99.95 % 小至 0.003 微米粒子**。3 層系統：前層濾網、HEPA 濾網及活性碳濾網。前層濾網能吸附灰塵等大型粒子和頭髮。而 HEPA 濾網能吸附病毒、細菌、家居灰塵、寵物皮屑、花粉、室外的污染、塵蟎、霉菌孢子、煙霧，以及其他致敏原和污染物。最後，活性碳濾網可去除有害氣體和異味。
360° 濾網設計使空氣能夠從各個角度進入濾網，從而實現更好的空氣循環和便捷的操作。
效能
過濾層
內容