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Replacement filter

適用於 3 合 1 風扇、暖風空氣清新機 AMF220

FYM220/30
  • 時刻呼吸更健康的空氣 時刻呼吸更健康的空氣 時刻呼吸更健康的空氣
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    Replacement filter 適用於 3 合 1 風扇、暖風空氣清新機 AMF220

    FYM220/30

    時刻呼吸更健康的空氣

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的微孔能吸附並鎖住揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

    Replacement filter 適用於 3 合 1 風扇、暖風空氣清新機 AMF220

    時刻呼吸更健康的空氣

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的微孔能吸附並鎖住揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處

    時刻呼吸更健康的空氣

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的微孔能吸附並鎖住揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處

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    時刻呼吸更健康的空氣

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的微孔能吸附並鎖住揮發性有機化合物以及異味。 查看各種好處

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      時刻呼吸更健康的空氣

      • 濾網壽命長達 24 個月
      • HEPA 及活性碳濾網

      壽命長達 24 個月*

      Philips 建議在首次使用後的 24 個月內更換空氣清新機濾網。

      正版替換配件

      僅 Philips 品牌的濾網可確保裝置繼續有效運行。

      HEPA 濾網能吸附 99.95% 的 0.003 微米粒子**

      HEPA 過濾系統能去除 99.95 % 小至 0.003 微米粒子**。3 層系統：前層濾網、HEPA 濾網及活性碳濾網。前層濾網能吸附灰塵等大型粒子和頭髮。而 HEPA 濾網能吸附病毒、細菌、家居灰塵、寵物皮屑、花粉、室外的污染、塵蟎、霉菌孢子、煙霧，以及其他致敏原和污染物。最後，活性碳濾網可去除有害氣體和異味。

      360° 淨化

      360° 濾網設計使空氣能夠從各個角度進入濾網，從而實現更好的空氣循環和便捷的操作。

      技術規格

      • 效能

        過濾微粒*
        99.95 %（0.003 微米）
        病毒過濾水平**
        99.9%
        建議的濾網壽命****
        24 個月

      • 過濾層

        活性碳
        HEPA 濾網
        前層濾網

      • 內容

        複合濾網

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          • 建議壽命是根據平均室外空氣中的微粒水平，即每立方米 35 微克，以空氣清新機每天以最低速度等級在 39 平方米的房間裡運行 16 小時的情況下得出的理論計算結果。
          • * 於 2020 年 IUTA 根據由 DIN71460-1 以 NaCl 氣霧劑進行測試。
          • * * 於 Airmid Health group Ltd. 進行微生物減少率測試，空氣通過濾網，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒污染的 28.5 立方米試驗室。
          • * * 單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)，但可以是保護您和家人計劃的一部分（美國國家環境保護局）。
          • * * * 空氣通過濾網，由第三方實驗室根據 GB21551.3-2010 在 30 平方米的室內進行測試，（白色葡萄球菌 8032 作為測試細菌）。

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