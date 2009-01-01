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    1700 series 蒸氣熨斗

    GC1830/02

    1 獎項

    保證快捷又有效率

    除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。

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    1700 series 蒸氣熨斗

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    1700 瓦確保可持續輸出強力蒸氣

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    這款強力的熨斗加熱快速、溫度穩定，可輕鬆有效地熨平縐褶。

    高達每分鐘 22 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。

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    Golden Dynaglide 底板，順滑流暢

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    Golden Dynaglide 底板，不論任何衣料，都順滑流暢，而且不易刮花。

    當熨斗閒置不用時會自動斷電

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    當熨斗閒置時，自動斷電功能會立刻啟動，安全可靠。

    雙重防鈣化功能可防止水垢形成

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    強力蒸氣噴射能輕鬆熨平頑固縐褶

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    強力蒸氣噴射能輕鬆熨平頑固縐褶。

    垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶

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    這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。

    技術規格

    • 技術規格

      電源
      1700
      頻率
      50-60
      電壓
      220 - 240

    • 重量與尺寸

      產品重量
      1.06
      產品尺寸
      26.1 x 11.5 x 13.6

    • 方便使用

      控制
      • 溫度指示燈
      • 蒸氣調節設定
      深入難以接觸位置
      鈕扣槽
      快速加熱

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      1,8  m
      額外舒適
      180 度電線自由度
      防水垢管理
      鈣化清洗功能
      使用安全
      超過國際防撞擊測試標準
      自來水適用
      水箱容量
      180  ml

    • 去除縐褶

      連續蒸氣
      高達 22 克/分鐘
      底板
      最佳氣孔排列方式
      噴水裝置
      深入難以接觸位置
      修長尖端

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