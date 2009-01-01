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1700 series

蒸氣熨斗

GC1830
1 獎項
  • 保證快捷又有效率 保證快捷又有效率 保證快捷又有效率
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    1700 series 蒸氣熨斗

    GC1830
    1 獎項

    保證快捷又有效率

    除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    1700 series 蒸氣熨斗

    保證快捷又有效率

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      技術規格

      • 技術規格

        電源
        1700
        頻率
        50-60
        產品重量
        1.06
        電壓
        220 - 240
        控制
        • 溫度指示燈
        • 蒸氣調節設定
        深入難以接觸位置
        鈕扣槽
        快速加熱
        產品尺寸
        26.1 x 11.5 x 13.6

      • 舒適熨貼衣服

        電線長度
        1,8 m
        額外舒適
        180 度電線自由移動
        防水垢管理
        鈣化清洗功能
        使用安全
        超過國際防撞擊測試標準
        自來水適用
        水箱容量
        180 ml

      • 去除縐褶

        連續蒸氣
        高達 22 克/分鐘
        底板
        最佳氣孔排列方式
        噴水設備
        深入難以接觸位置
        修長尖端

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