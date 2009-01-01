1700 series
蒸氣熨斗 GC1830
保證快捷又有效率
除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
保證快捷又有效率
除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。 查看各種好處
保證快捷又有效率
除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。 查看各種好處
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保證快捷又有效率
除了煩瑣家務以外，生活還有很多事情值得享受，所以你當然會想盡快完成這些工作。底板修長尖端設計、獨特的蒸氣孔設計配合滑順的底板，這款高品質的熨斗專為快速熨衣而設計。 查看各種好處
1700 瓦確保可持續輸出強力蒸氣
這款強力的熨斗加熱快速、溫度穩定，可輕鬆有效地熨平縐褶。
高達每分鐘 22 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。
高達每分鐘 22 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。
Golden Dynaglide 底板，順滑流暢
Golden Dynaglide 底板，不論任何衣料，都順滑流暢，而且不易刮花。
當熨斗閒置不用時會自動斷電
當熨斗閒置時，自動斷電裝置會立刻啟動，安全可靠。
雙重防鈣化功能可防止水垢形成
Philips 蒸氣熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。
強力蒸氣噴射，可輕鬆熨平頑固縐褶
強力蒸氣噴射，可輕鬆熨平頑固縐褶。
垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的縐褶
這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。
技術規格
-
技術規格
- 電源
-
1700
- 頻率
-
50-60
- 產品重量
-
1.06
- 電壓
-
220 - 240
- 控制
-
- 深入難以接觸位置
-
鈕扣槽
- 快速加熱
-
有
- 產品尺寸
-
26.1 x 11.5 x 13.6
-
舒適熨貼衣服
- 電線長度
-
1,8 m
- 額外舒適
-
180 度電線自由移動
- 防水垢管理
-
鈣化清洗功能
- 使用安全
-
超過國際防撞擊測試標準
- 自來水適用
-
有
- 水箱容量
-
180 ml
-
去除縐褶
- 連續蒸氣
-
高達 22 克/分鐘
- 底板
-
最佳氣孔排列方式
- 噴水設備
-
是
- 深入難以接觸位置
-
修長尖端
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