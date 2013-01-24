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2800 series

蒸氣熨斗

GC2820
1 獎項
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
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    2800 series 蒸氣熨斗

    GC2820
    1 獎項

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要能夠持久耐用的電熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2000 瓦可持續輸出強力蒸氣以及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    2800 series 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要能夠持久耐用的電熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2000 瓦可持續輸出強力蒸氣以及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

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    2800 series 蒸氣熨斗

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      強力蒸氣噴射高達 90 克，輕鬆熨平頑固縐褶

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      防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

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      蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。

      2000 瓦效能確保可持續輸出強力蒸氣

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      高達每分鐘 30 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶

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      防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

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      Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

      垂直蒸氣噴射可在衣物懸掛時去除縐褶

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      防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆熨燙。

      鈣化物經過長時間後積聚在熨斗中。該防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆清潔積聚在熨斗中的鈣化物。每個月進行一次清潔。

      技術規格

      • 舒適熨貼衣服

        電線長度
        1.8 m

      • 快速及強力去縐

        電源
        2000 W
        產品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5 cm
        強力蒸氣噴射
        90 克
        電源線長度
        2 m
        防滴漏
        水箱容量
        300 ml
        持續蒸氣輸出
        30 克/分鐘
        蒸氣調節設定
        熨斗重量
        1.2 kg
        噴水設備
        電線自由度（旋轉）
        360 度電線自由移動
        底板
        SteamGlide
        電壓
        220 - 240 V

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        雙重防鈣化功能
        自來水適用

      • Fast & powerful crease removal

        Vertical steaming

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