每日可獲得更好的熨衣效果
為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要能夠持久耐用的電熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、2000 瓦可持續輸出強力蒸氣以及抗鈣化裝置，這款實用的熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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每日可獲得更好的熨衣效果
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SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。
熨斗的強力蒸汽噴射達 90 克，可輕鬆燙平最頑固的縐褶。
蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。
2000 瓦效能確保可持續輸出強力蒸氣。
高達每分鐘 30 克的持續蒸氣輸出，有效去除縐褶。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
垂直蒸氣噴射可在衣物懸掛時去除縐褶
鈣化物經過長時間後積聚在熨斗中。該防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆清潔積聚在熨斗中的鈣化物。每個月進行一次清潔。
舒適熨貼衣服
快速及強力去縐
防鈣化管理
Fast & powerful crease removal