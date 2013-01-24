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PowerLife

蒸氣熨斗

GC2910/02
1 獎項
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
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    PowerLife 蒸氣熨斗

    GC2910/02
    1 獎項

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。這款實用的 Philips 熨斗配備全新 SteamGlide 底板、持續輸出強力蒸氣，以及易於使用的鈣化清洗功能，絕對物有所值！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$338.00

    PowerLife 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。這款實用的 Philips 熨斗配備全新 SteamGlide 底板、持續輸出強力蒸氣，以及易於使用的鈣化清洗功能，絕對物有所值！ 查看各種好處

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      防漏水系統確保熨衣服時衣料不會有點點水跡。

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      技術規格

      • 重量與尺寸

        產品重量
        1.2 kg
        功率（全球）
        2000 W
        產品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5
        水箱容量
        300 ml
        防滴漏
        蒸氣調節設定
        噴水設備
        電源線長度
        2 米
        電線自由度（旋轉）
        360 度電線自由移動
        底板
        SteamGlide
        電壓
        220-240 伏

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        自動清洗
        自來水適用

      • 去除縐褶

        強力蒸氣噴射
        高達每分鐘 90 克
        持續蒸氣
        高達每分鐘 30 克

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