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PowerLife

蒸氣熨斗

GC2920/02
1 獎項
  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果
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    PowerLife 蒸氣熨斗

    GC2920/02
    1 獎項

    每日可獲得更好的熨衣效果

    為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的 Philips 熨斗絕對物有所值！ 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    PowerLife 蒸氣熨斗

    每日可獲得更好的熨衣效果

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      防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆熨衣。

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      強力蒸氣噴射高達 95 克，輕鬆熨平頑固縐褶

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      技術規格

      • 重量與尺寸

        產品重量
        1.2 kg
        功率（全球）
        2100 W
        防滴漏
        水箱容量
        300 ml
        產品尺寸
        29.5 x 11.6 x 19.5
        蒸氣調節設定
        噴水設備
        電源線長度
        2 米
        電線自由度（旋轉）
        360 度電線自由移動
        電壓
        220-240 伏
        功率（中國）
        1850 W
        底板
        SteamGlide

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        雙重防鈣化功能
        自來水適用

      • Fast & powerful crease removal

        Vertical steaming

      • 去除縐褶

        強力蒸氣噴射
        高達 95 克/分鐘
        持續蒸氣
        高達 35 克/分鐘

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