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  • 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果 每日可獲得更好的熨衣效果

    PowerLife Plus 蒸氣熨斗

    GC2982/30

    每日可獲得更好的熨衣效果

    Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$368.00

    PowerLife Plus 蒸氣熨斗

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    每日可獲得更好的熨衣效果

    • 蒸氣 35 克/分鐘；130 克強力蒸氣噴射
    • SteamGlide 底板
    • 抗鈣化
    • 2300 瓦
    持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克，更有效去除縐褶

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    持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克，更有效去除縐褶。

    130 克強力蒸氣噴射，可輕鬆熨平頑固縐褶

    130 克強力蒸氣噴射，可輕鬆熨平頑固縐褶

    強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。

    防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

    防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物

    蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。

    防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

    防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。

    Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

    強力蒸氣快速加熱

    強力蒸氣快速加熱

    這款強力的熨斗加熱快速、溫度穩定，可輕鬆有效地熨平縐褶。

    穩固底座，安放時額外平穩

    熨斗特設特大底座，垂直安放時額外平穩。

    技術規格

    • 方便使用

      水箱容量
      300  ml
      底板名稱
      SteamGlide
      防滴漏
      電源線長度
      2  m

    • 快速熨平縐褶

      電源
      2300  W
      強力蒸氣噴射
      130  g
      連續蒸氣
      35  g/min
      垂直蒸氣噴射
      噴水設備

    • 綠色效益

      節省能源*
      20  %

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