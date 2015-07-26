每日可獲得更好的熨衣效果

Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。