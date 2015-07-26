PowerLife Plus 蒸氣熨斗
每日可獲得更好的熨衣效果
Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處
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建議零售價: HK$368.00
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每日可獲得更好的熨衣效果
- 蒸氣 35 克/分鐘；130 克強力蒸氣噴射
- SteamGlide 底板
- 抗鈣化
- 2300 瓦
持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克，更有效去除縐褶
持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克，更有效去除縐褶。
130 克強力蒸氣噴射，可輕鬆熨平頑固縐褶
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板
SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。
防鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物
蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。
防漏水系統確保熨平衣服時，衣料不會有任何水跡。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
強力蒸氣快速加熱
這款強力的熨斗加熱快速、溫度穩定，可輕鬆有效地熨平縐褶。
穩固底座，安放時額外平穩
熨斗特設特大底座，垂直安放時額外平穩。
技術規格
-
方便使用
- 水箱容量
-
300
ml
- 底板名稱
-
SteamGlide
- 防滴漏
-
是
- 電源線長度
-
2
m
-
快速熨平縐褶
- 電源
-
2300
W
- 強力蒸氣噴射
-
130
g
- 連續蒸氣
-
35
g/min
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 噴水設備
-
是
-
綠色效益
- 節省能源*
-
20
%
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