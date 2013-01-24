每日可獲得更好的熨衣效果
Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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每日可獲得更好的熨衣效果
Philips PowerLife Plus 蒸氣熨斗的效能強勁，每日為您帶來完美的熨衣效果。配合全新的 SteamGlide 底板，可持續輸出強力蒸氣，加上方便的鈣化清洗功能，提供持久的蒸氣表現，更能夠穩固地安放於熨衣板擱架上。 查看各種好處
持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克，更有效去除縐褶。
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。
蒸氣熨斗可配合自來水使用，而內置除鈣裝置可輕鬆去除熨斗中積聚的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除鈣功能，確保 Philips 蒸氣熨斗時刻發揮最佳表現。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫熨平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
這款強力的熨斗加熱快速、溫度穩定，可輕鬆有效地熨平縐褶。
熨斗特設特大底座，垂直安放時額外平穩。
綠色效益
方便使用
快速熨平縐褶