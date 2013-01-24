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EnergyCare

蒸氣熨斗

GC3660
1 獎項
  • 100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力* 100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力* 100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*
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    EnergyCare 蒸氣熨斗

    GC3660
    1 獎項

    100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*

    Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能，可確保你獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省 20% 的電力*。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$628.00

    EnergyCare 蒸氣熨斗

    100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*

    Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能，可確保你獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省 20% 的電力*。 查看各種好處

    100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*

    Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能，可確保你獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省 20% 的電力*。 查看各種好處

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    EnergyCare 蒸氣熨斗

    100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*

    Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能，可確保你獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省 20% 的電力*。 查看各種好處

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      • 快速及強力去縐

        全方位蒸氣熨貼功能
        電源
        2400 W
        強力蒸氣噴射
        130 克
        注水和排水
        特大注水孔
        防滴漏
        電源線長度
        3 m
        水箱容量
        300 ml
        熨斗重量
        1.6 kg
        柔軟手柄
        噴水設備
        電線儲藏格
        電線導引夾
        持續蒸氣輸出
        40 克/分鐘
        自動斷電安全裝置
        底板
        SteamGlide
        電線自由度（旋轉）
        180 度電線自由移動
        電壓
        220 - 240 V

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        雙重防鈣化功能
        自來水適用

      • 持續性

        節能
        減少20% 能源消耗

      • Fast & powerful crease removal

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