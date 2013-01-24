100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*
Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能，可確保你獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省 20% 的電力*。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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100% 強勁蒸氣，可節省 20% 電力*
Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能，可確保你獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省 20% 的電力*。 查看各種好處
獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節，以達到最佳熨衫效果。
防漏水系統讓你低溫熨平細緻的衣料時，也不用擔心水滴弄髒衣物。
雙重鈣化清洗系統，包括防鈣化裝置及易於使用的鈣化清洗功能，能防止水垢形成。
Philips 蒸氣熨斗具有卓越的創新功能 - 自動節能 ，可確保您獲得 100% 的強勁蒸氣以徹底燙平縐褶。同時，它能夠將蒸氣浪費減至最少，從而自動節省電力。
如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。
防滑手柄讓你能持久舒適地長時間熨衣服。
強力蒸氣噴射可用作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
快速及強力去縐
防鈣化管理
持續性
Fast & powerful crease removal