集強效與精確於一身
為更輕鬆而滑順地熨燙衣物，你需要一款同時具備順滑底板及強力蒸氣的產品。這款具備 SteamGlide 底板的 Philips 蒸氣熨斗 GC4410/02 可同時發揮兩種最佳效果！ 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸汽熨斗最好的底板。
2400 瓦可維持強勁蒸氣輸出。
強力蒸氣噴射可用作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
Philips 燙斗有了特長 3 米電線，您就可以輕鬆熨衫，方便靈活！
這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達致最佳熨衣效果。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫燙平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
Philips 蒸氣熨斗的雙重鈣化清洗系統，附有防鈣化裝置及易於使用的鈣化清洗功能，能防止水垢形成。
快速及強力去縐
防鈣化管理
Fast & powerful crease removal