Azur 蒸氣熨斗
集強效與精確於一身
為更輕鬆而滑順地熨燙衣物，你需要一款同時具備順滑底板及強力蒸氣的產品。這款具備 SteamGlide 底板的 Philips 蒸氣熨斗 GC4410/02 可同時發揮兩種最佳效果！ 查看各種好處
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集強效與精確於一身
超強蒸氣、超凡順滑
- 蒸氣 40 克/分鐘；130 克強力蒸氣噴射
- SteamGlide Plus 底板
- 2400 瓦
SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板
SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。
2400 瓦可維持強勁蒸氣輸出
2400 瓦可維持強勁蒸氣輸出。
強力蒸氣噴射達 130 克，可輕鬆熨平頑固縐褶
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
特長 3 米電線，令您活動自如
Philips 燙斗有了特長 3 米電線，您就可以輕鬆熨衫，方便靈活！
全方位蒸氣熨貼功能讓您可用蒸氣熨平難以接觸的位置
這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達至最佳熨衣效果。
防漏水系統確保熨衣服時衣料不會有點點水跡。
Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫燙平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。
雙重防鈣化功能可防止水垢形成
Philips 蒸氣熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。
技術規格
-
防鈣化管理
- 自來水適用
-
是
- 防鈣化清洗功能
-
雙重防鈣化功能
-
技術規格
- 熨斗重量
-
1.55
kg
- 產品尺寸
-
30.3 x 12 x 15.2
cm
- 電壓
-
220 - 240
V
-
方便使用
- 注水和排水
-
特大注水孔
- 水箱容量
-
350
ml
- 防漏水
-
是
- 電線自由度（旋轉）
-
360 度電線自由度
- 電線儲藏格
-
電線扣夾
- 電源線長度
-
3
m
-
快速及強力去縐
- 連續蒸氣輸出
-
40
g/min
- 底板
-
SteamGlide
- 電源
-
2400
W
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 噴水裝置
-
是
- 強力蒸氣噴射
-
130
g
- 蒸氣調節設定
-
是
- 全方位蒸氣熨貼功能
-
是
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