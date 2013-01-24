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Azur

蒸氣熨斗

GC4410/02
1 獎項
  • 集強效與精確於一身 集強效與精確於一身 集強效與精確於一身
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    Azur 蒸氣熨斗

    GC4410/02
    1 獎項

    集強效與精確於一身

    為更輕鬆而滑順地熨燙衣物，你需要一款同時具備順滑底板及強力蒸氣的產品。這款具備 SteamGlide 底板的 Philips 蒸氣熨斗 GC4410/02 可同時發揮兩種最佳效果！ 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Azur 蒸氣熨斗

    集強效與精確於一身

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    Azur 蒸氣熨斗

    集強效與精確於一身

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      • SteamGlide Plus 底板
      • 2400 瓦
      SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

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      Philips 蒸氣熨斗的雙重鈣化清洗系統，附有防鈣化裝置及易於使用的鈣化清洗功能，能防止水垢形成。

      技術規格

      • 快速及強力去縐

        強力蒸氣噴射
        130 克
        注水和排水
        特大注水孔
        產品尺寸
        30.3 x 12 x 15.2 厘米
        全方位蒸氣熨貼功能
        電源
        2400 W
        防滴漏
        水箱容量
        350 毫升
        電源線長度
        3 m
        噴水設備
        熨斗重量
        1.55 kg
        蒸氣調節設定
        持續蒸氣輸出
        40 克/分鐘
        電線儲藏格
        電線導引夾
        底板
        SteamGlide
        電壓
        220 - 240 V
        電線自由度（旋轉）
        360 度電線自由移動

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        雙重防鈣化功能
        自來水適用

      • Fast & powerful crease removal

        Vertical steaming

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