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    Azur 蒸氣熨斗

    GC4410/02

    集強效與精確於一身

    為更輕鬆而滑順地熨燙衣物，你需要一款同時具備順滑底板及強力蒸氣的產品。這款具備 SteamGlide 底板的 Philips 蒸氣熨斗 GC4410/02 可同時發揮兩種最佳效果！

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Azur 蒸氣熨斗

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    集強效與精確於一身

    超強蒸氣、超凡順滑

    • 蒸氣 40 克/分鐘；130 克強力蒸氣噴射
    • SteamGlide Plus 底板
    • 2400 瓦
    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

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    SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。

    2400 瓦可維持強勁蒸氣輸出

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    強力蒸氣噴射達 130 克，可輕鬆熨平頑固縐褶

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    強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

    特長 3 米電線，令您活動自如

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    Philips 燙斗有了特長 3 米電線，您就可以輕鬆熨衫，方便靈活！

    全方位蒸氣熨貼功能讓您可用蒸氣熨平難以接觸的位置

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    這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達至最佳熨衣效果。

    防漏水系統確保熨衣服時衣料不會有點點水跡。

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    Philips 蒸氣熨斗設有防漏水系統，可讓您的熨斗低溫燙平細緻衣物，毋須擔心水滴弄髒衣物。

    雙重防鈣化功能可防止水垢形成

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    Philips 蒸氣熨斗的雙重防鈣化功能，附有防鈣化裝置及容易使用的鈣化清洗功能，能預防水垢的形成。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      自來水適用
      防鈣化清洗功能
      雙重防鈣化功能

    • 技術規格

      熨斗重量
      1.55  kg
      產品尺寸
      30.3 x 12 x 15.2  cm
      電壓
      220 - 240  V

    • 方便使用

      注水和排水
      特大注水孔
      水箱容量
      350  ml
      防漏水
      電線自由度（旋轉）
      360 度電線自由度
      電線儲藏格
      電線扣夾
      電源線長度
      3  m

    • 快速及強力去縐

      連續蒸氣輸出
      40  g/min
      底板
      SteamGlide
      電源
      2400  W
      垂直蒸氣噴射
      噴水裝置
      強力蒸氣噴射
      130  g
      蒸氣調節設定
      全方位蒸氣熨貼功能

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