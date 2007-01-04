全方位蒸氣熨貼功能讓您可用蒸氣熨平難以接觸的位置

這款 Philips 熨斗有獨特全方位蒸氣熨貼功能，結合修長形狀的底板前端及橢圓形蒸氣孔，專為熨平複雜、細小及難以貼服的衣物細節而設，以達至最佳熨衣效果。