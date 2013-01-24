如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，此熨斗可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗經過獨立的紡織專家測試，為您帶來更便捷的熨燙體驗。
熨斗可快速加熱，提供強勁效能，讓熨燙更加快捷
特長 3 米電線，帶來最大的便利和使用範圍。
持續釋放出強力蒸氣，讓滲入衣物布料的蒸氣多出 20%，快速撫平皺褶。
蒸汽深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。
Philips 獨有的 SteamGlide Plus 底板採用先進鈦層和 6 層塗層，可於任何布料上順滑移動。防粘、防刮，更易於保持清潔。
熨斗配備智能除鈣提示，會在需要除鈣時提醒使用者。只需按下水箱上的「除垢」按鈕，便可去除熨斗內的鈣，確保持久的蒸氣效能
熨斗閒置時，便會自動關閉。橫放時，會在閒置 30 秒後自動關閉，而垂直放置時，則會在閒置 8 分鐘後自動關閉。
熨斗的特別設計可讓額外 20%* 蒸氣迅速滲透衣物布料，帶來極致的熨燙效果
技術
快速熨平縐褶
方便使用
除垢管理
尺寸及重量
保證
綠色效益