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Azur Advanced

配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的蒸氣熨斗

GC4933/80
1 獎項
  • 效果更佳速度更快的新一代熨斗* 效果更佳速度更快的新一代熨斗* 效果更佳速度更快的新一代熨斗*
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    Azur Advanced 配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的蒸氣熨斗

    GC4933/80
    1 獎項

    效果更佳速度更快的新一代熨斗*

    備有 OptimalTemp 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會熨焦*，蒸氣亦比過往更深入物料 20%，能更快速去除皺褶。* 查看各種好處

    建議零售價: HK$948.00

    Azur Advanced 配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的蒸氣熨斗

    效果更佳速度更快的新一代熨斗*

    備有 OptimalTemp 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會熨焦*，蒸氣亦比過往更深入物料 20%，能更快速去除皺褶。* 查看各種好處

    效果更佳速度更快的新一代熨斗*

    備有 OptimalTemp 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會熨焦*，蒸氣亦比過往更深入物料 20%，能更快速去除皺褶。* 查看各種好處

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    Azur Advanced 配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的蒸氣熨斗

    效果更佳速度更快的新一代熨斗*

    備有 OptimalTemp 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會熨焦*，蒸氣亦比過往更深入物料 20%，能更快速去除皺褶。* 查看各種好處

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      效果更佳速度更快的新一代熨斗*

      保證不留燙痕

      • 3000 瓦
      • 55 克/分鐘持續蒸氣輸出
      • 230 克強力蒸氣噴射
      • SteamGlide Plus 底板
      OptimalTEMP 免調校溫控技術：不需設定溫度，保證不熨焦

      OptimalTEMP 免調校溫控技術：不需設定溫度，保證不熨焦

      全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，此熨斗可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗經過獨立的紡織專家測試，為您帶來更便捷的熨燙體驗。

      3000 瓦快速加熱，提供強勁效能。

      3000 瓦快速加熱，提供強勁效能。

      熨斗可快速加熱，提供強勁效能，讓熨燙更加快捷

      特長電線讓熨衣更方便

      特長電線讓熨衣更方便

      特長 3 米電線，帶來最大的便利和使用範圍。

      55 克強力蒸氣輸出可將額外20%蒸氣迅速滲透衣物布料內

      55 克強力蒸氣輸出可將額外20%蒸氣迅速滲透衣物布料內

      持續釋放出強力蒸氣，讓滲入衣物布料的蒸氣多出 20%，快速撫平皺褶。

      高達 230 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固皺褶

      高達 230 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固皺褶

      蒸汽深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。

      SteamGlide Plus 底板，帶來極致簡易的熨燙體驗

      SteamGlide Plus 底板，帶來極致簡易的熨燙體驗

      Philips 獨有的 SteamGlide Plus 底板採用先進鈦層和 6 層塗層，可於任何布料上順滑移動。防粘、防刮，更易於保持清潔。

      智能除鈣提示，提醒使用者為熨斗除鈣

      智能除鈣提示，提醒使用者為熨斗除鈣

      熨斗配備智能除鈣提示，會在需要除鈣時提醒使用者。只需按下水箱上的「除垢」按鈕，便可去除熨斗內的鈣，確保持久的蒸氣效能

      閒置時，熨斗會自動斷電

      閒置時，熨斗會自動斷電

      熨斗閒置時，便會自動關閉。橫放時，會在閒置 30 秒後自動關閉，而垂直放置時，則會在閒置 8 分鐘後自動關閉。

      深層滲透蒸氣，更快帶來滿意效果

      熨斗的特別設計可讓額外 20%* 蒸氣迅速滲透衣物布料，帶來極致的熨燙效果

      技術規格

      • 技術

        OptimalTEMP 免調校溫控技術

      • 快速熨平縐褶

        連續蒸氣
        55  克/分鐘
        電源
        3000  瓦
        強力蒸氣噴射
        230  克
        垂直蒸氣噴射

      • 方便使用

        底板名稱
        SteamGlide Plus
        水箱容量
        330  毫升
        另設固定底座
        電源線長度
        3  米
        防滴漏
        特大注水孔
        自動斷電安全裝置

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        自動清洗

      • 尺寸及重量

        產品尺寸（寬x高x長）
        33.3 x 17.5 x 13.5  厘米

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 綠色效益

        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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          獎項

          • 可在所有可熨衣物上安全使用
          • 與 GC4910 比較

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