OptimalTEMP 免調校溫控技術：不需設定溫度，保證不熨焦

全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，此熨斗可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗經過獨立的紡織專家測試，為您帶來更便捷的熨燙體驗。