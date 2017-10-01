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智能強勁蒸氣熨斗
具備超強蒸氣的智能熨斗，可更快帶來完美熨衣效果。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會燙壞。先進的 DynamiQ 動能感應蒸氣模式確保準確輸出所需蒸氣量。*查看各種好處
此產品已不再銷售。
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全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，此熨斗可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗經過獨立的紡織專家測試，為您帶來更便捷的熨燙體驗。
DynamiQ 動能感應器是用於蒸氣熨斗的最先進動態感應器，能準確感應熨斗滑動和靜止動作，確保準確輸出所需蒸氣量，帶來更快的熨燙效果。滑動熨斗時，蒸氣自動輸出，而熨斗靜止時則會停止輸出蒸氣，為您帶來輕鬆簡易的熨燙體驗。
多種蒸氣輸出模式可供選擇。DynamiQ 模式會自動輸出所需的蒸氣量；強蒸氣模式可持續輸出強力蒸氣，熨平頑固縐褶；離子蒸氣模式產生強力蒸氣，確保衛生熨燙；而乾熨模式讓您關閉蒸氣輸出
離子蒸氣模式產生強力的深層離子蒸氣，確保衛生熨燙，符合特別衣物的需求。
熨斗可快速加熱，提供強勁效能，讓熨燙更加快捷
卓越的 SteamGlide Advanced 底板可在任何物料上順滑移動。底座以不銹鋼製成，比鋁金屬底座堅硬兩倍，而獲專利的 6 層塗層配合先進鈦層，熨燙任何物料就更輕鬆快捷。
特長 3 米電線，帶來最大的便利和使用範圍。
熨斗內置 Turbo steam特強蒸氣泵，連續輸出強度大 50% 的蒸氣，更快熨平縐褶。
持續釋放出強力蒸氣，讓滲入衣物布料的蒸氣多出 50%，快速撫平縐褶。
蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。
熨斗配備智能除鈣提示，會在需要除鈣時提醒使用者。只需按下水箱上的「除垢」按鈕，便可去除熨斗內的鈣，確保持久的蒸氣效能
改良的蒸氣輸出可輕易分解水中的鈣化物，現可於容器內收集多 5 倍的鈣*。透過快速除鈣功能，除鈣匣可於 15 秒內清除鈣化物，確保持久的蒸氣效能。
熨斗閒置時，便會自動關閉。橫放時，會在閒置 30 秒後自動關閉，而垂直放置時，則會在閒置 8 分鐘後自動關閉。
方便使用
舒適熨貼衣服
保養
快速熨平縐褶
綠色效益
除垢管理
尺寸及重量
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