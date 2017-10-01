搜尋字眼

ZH
EN
  • 智能強勁蒸氣熨斗 智能強勁蒸氣熨斗 智能強勁蒸氣熨斗
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause
  • Play Pause

    Azur Elite 智能動感蒸氣熨斗

    GC5039/30

    智能強勁蒸氣熨斗

    具備超強蒸氣的智能熨斗，可更快帶來完美熨衣效果。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不論牛仔褲或絲絹衣料亦毋須擔心會燙壞。先進的 DynamiQ 動能感應蒸氣模式確保準確輸出所需蒸氣量。*

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Azur Elite 智能動感蒸氣熨斗

    類似產品

    See all 蒸氣熨斗

    智能強勁蒸氣熨斗

    智能蒸氣輸出，保證不留燙痕

    • 2500-3000 瓦
    • 75 克/分鐘持續蒸氣輸出
    • 260 克強力蒸氣噴射
    • SteamGlide Advanced 6 層不鏽鋼底板
    OptimalTEMP 免調校溫控技術：不需設定溫度，保證不熨焦

    OptimalTEMP 免調校溫控技術：不需設定溫度，保證不熨焦

    全賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，此熨斗可熨燙任何可熨衣物，從牛仔布料、絲絹、麻質到羊毛等；毋須預先將衣料分類，亦毋須調整熨斗溫度。配備 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗經過獨立的紡織專家測試，為您帶來更便捷的熨燙體驗。

    DynamiQ 動能感應模式，以智能方式輸出蒸氣，帶來最佳熨燙效果

    DynamiQ 動能感應模式，以智能方式輸出蒸氣，帶來最佳熨燙效果

    DynamiQ 動能感應器是用於蒸氣熨斗的最先進動態感應器，能準確感應熨斗滑動和靜止動作，確保準確輸出所需蒸氣量，帶來更快的熨燙效果。滑動熨斗時，蒸氣自動輸出，而熨斗靜止時則會停止輸出蒸氣，為您帶來輕鬆簡易的熨燙體驗。

    方便的蒸氣輸出模式：DynamiQ、強蒸氣、離子蒸氣和乾熨

    方便的蒸氣輸出模式：DynamiQ、強蒸氣、離子蒸氣和乾熨

    多種蒸氣輸出模式可供選擇。DynamiQ 模式會自動輸出所需的蒸氣量；強蒸氣模式可持續輸出強力蒸氣，熨平頑固縐褶；離子蒸氣模式產生強力蒸氣，確保衛生熨燙；而乾熨模式讓您關閉蒸氣輸出

    離子蒸氣模式，提供深層離子蒸氣確保衛生熨燙

    離子蒸氣模式，提供深層離子蒸氣確保衛生熨燙

    離子蒸氣模式產生強力的深層離子蒸氣，確保衛生熨燙，符合特別衣物的需求。

    3000 瓦快速加熱，提供強勁效能。

    3000 瓦快速加熱，提供強勁效能。

    熨斗可快速加熱，提供強勁效能，讓熨燙更加快捷

    SteamGlide Advanced 6 層不鏽鋼底板，順滑熨燙，堅固耐用

    SteamGlide Advanced 6 層不鏽鋼底板，順滑熨燙，堅固耐用

    卓越的 SteamGlide Advanced 底板可在任何物料上順滑移動。底座以不銹鋼製成，比鋁金屬底座堅硬兩倍，而獲專利的 6 層塗層配合先進鈦層，熨燙任何物料就更輕鬆快捷。

    特長電線讓熨衣更方便

    特長電線讓熨衣更方便

    特長 3 米電線，帶來最大的便利和使用範圍。

    Turbo steam特強蒸氣泵可將額外多達 50% 的蒸氣滲透衣物布料內*

    Turbo steam特強蒸氣泵可將額外多達 50% 的蒸氣滲透衣物布料內*

    熨斗內置 Turbo steam特強蒸氣泵，連續輸出強度大 50% 的蒸氣，更快熨平縐褶。

    高達每分鐘 75 克的持續蒸氣輸出，除縐速度更快

    高達每分鐘 75 克的持續蒸氣輸出，除縐速度更快

    持續釋放出強力蒸氣，讓滲入衣物布料的蒸氣多出 50%，快速撫平縐褶。

    最大 260 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶

    最大 260 克強力蒸氣噴射，有效熨平頑固縐褶

    蒸氣深入衣物纖維，有助輕鬆熨平頑固縐褶。

    智能除鈣提示，提醒使用者為熨斗除鈣

    智能除鈣提示，提醒使用者為熨斗除鈣

    熨斗配備智能除鈣提示，會在需要除鈣時提醒使用者。只需按下水箱上的「除垢」按鈕，便可去除熨斗內的鈣，確保持久的蒸氣效能

    15 秒快速除鈣，確保持久的蒸氣效能

    15 秒快速除鈣，確保持久的蒸氣效能

    改良的蒸氣輸出可輕易分解水中的鈣化物，現可於容器內收集多 5 倍的鈣*。透過快速除鈣功能，除鈣匣可於 15 秒內清除鈣化物，確保持久的蒸氣效能。

    閒置時，熨斗會自動斷電

    閒置時，熨斗會自動斷電

    熨斗閒置時，便會自動關閉。橫放時，會在閒置 30 秒後自動關閉，而垂直放置時，則會在閒置 8 分鐘後自動關閉。

    技術規格

    • 方便使用

      水箱容量
      350  ml
      底板名稱
      SteamGlide Advanced
      防漏水
      另設固定底座
      特大注水孔
      安全自動斷電功能

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      3  m

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 快速熨平縐褶

      電源
      3000  W
      強力蒸氣噴射
      260  g
      連續蒸氣
      75  g/min
      垂直蒸氣噴射
      深層離子蒸氣

    • 綠色效益

      省電模式
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      快速除鈣系統

    • 尺寸及重量

      產品尺寸（寬x高x長）
      33.3 x 17.5 x 13.5  cm

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    獎項

    • 可在所有可熨衣物上安全使用
    • 與 GC4910 比較

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。