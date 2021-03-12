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  • 全面的蒸氣熨燙系統 全面的蒸氣熨燙系統 全面的蒸氣熨燙系統

    All-in-One 8000 系列 All-in-One蒸氣熨燙系統

    GC628/86

    全面的蒸氣熨燙系統

    多合一 8000 系列配備強力蒸氣和多角度熨衣板，帶來出色的除縐效果，極為方便。能夠去除任何縐褶，即使是最難以接觸的位置亦無問題。

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    All-in-One 8000 系列 All-in-One蒸氣熨燙系統

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    全面的蒸氣熨燙系統

    多角度熨衣板帶來出色的除縐效果，極為方便

    • 可調節式熨衣板
    • 強勁連續蒸氣
    • 雙重傳熱技術
    • OptimalTEMP 免調校溫控技術熨壓板
    雙重傳熱技術，可產生滲透力極強的蒸氣

    雙重傳熱技術，可產生滲透力極強的蒸氣

    雙重加熱技術可產生滲透力極強的蒸氣，熨平縐褶，確保您的衣物光潔如新。

    可從不同角度輕鬆熨燙衣物，極為方便

    多角度熨衣板可旋轉至您需要的位置，帶來靈活便利的熨燙體驗。

    OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會出現熨焦*

    OptimalTEMP 免調校溫控技術保證不會熨焦任何可熨衣物，只需一個最佳溫度設定，您就可以熨燙從牛仔褲到絲綢等衣物。

    輕鬆地讓您的衣物煥然一新

    殺滅 99.9% 的細菌**並去除衣物異味，讓衣物煥然一新兼歷久常新。

    強勁連續蒸氣帶來出色效果

    連續蒸氣輸出率帶來輕鬆的蒸氣掛熨體驗，合適的蒸氣量能去除縐褶同時快速完成熨燙。

    輕鬆去除任何縐褶

    蒸氣掛熨機的蒸氣熨壓板採用三重精準底板前端，專為輕鬆處理難以接觸的位置而設，如衣領及鈕扣之間的位置。

    方便地掛放衣物

    頂部掛鉤方便您掛放衣架，不使用時折疊收納即可。

    任何角度都可以無滴漏熨燙

    4 層熨衣板保護套設計，防止滴漏。在不同角度使用熨衣板時，助您快速達至理想的熨燙效果。

    掛熨機旋轉機座，方便您隨時取放掛熨機

    只要將掛熨機放置在旋轉機座上，即可隨時取放裝置。

    專為難熨部位而設

    錐形熨衣板設計可輕鬆處理難熨部位，應付領口、袖口、肩部位置和童裝再好不過。

    長效蒸氣效能

    掛熨機需要定期除垢以確保蒸氣的性能。我們革新的引擎有效防止水垢堆積，提供持久蒸氣效能。

    熨斗閒置時會啟動自動斷電安全裝置

    水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。

    配備方便的滑輪，讓您輕鬆快捷地移動

    整合式滑輪讓您可以輕鬆地將裝置移動至需要的位置。

    技術規格

    • 儲存

      整合式滑輪
      方便移動

    • 方便使用

      水箱容量
      2000  ml
      分離式水箱
      可在使用時隨時加水
      可用自來水
      電源線長度
      1.8  m
      精準蒸氣熨貼設計
      直接於手柄上調節蒸氣強度
      矽膠蒸氣喉管
      特別注水口
      加倍衛生
      自動斷電
      安全使用於所有衣物上
      包括精細布料，例如絲質

    • 隨附配件

      可調節掛桿
      隔熱手套為您帶來額外保護

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 技術

      OptimalTEMP 免調校溫控技術
      適用於所有可熨物料
      不會熨損衣物

    • 快速熨平縐褶

      電源
      2020-2400  W
      連續蒸氣
      90  g/min
      垂直蒸氣噴射
      電壓
      220-240  V
      隨時可用
      1.5  minute(s)
      多段蒸氣量調節
      5 + ECO  levels
      按需要釋放蒸氣
      蒸氣壓力
      最高 6 段泵壓力

    • 綠色效益

      省電模式
      產品包裝
      100% 可循環再用
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 尺寸及重量

      熨斗重量
      0.69  kg
      包裝尺寸（寬x高x長）
      60.7 x 51 x 46  cm
      熨板尺寸（寬x高x長）
      41.2 x 78. 9 x 5.2  cm
      熨板重量
      1.2  kg
      產品尺寸（寬x高x長）
      底座尺寸：33.4 x 45.2x 34.4  cm
      護蓋尺寸（寬x高x長）
      42.7 x 80.5 x 6.7  cm
      總重量（連包裝）
      13.4  kg
      泡沫層厚度
      護蓋厚度：7.5  mm
      熨板面
      56.4  cm
      熨斗 + 底座重量
      8.1  kg
      伸長桿後的尺寸
      高度：155  cm

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    獎項

    • 適用於所有可熨衣物
    • 「連續蒸氣可去除衣物異味和殺滅 >99.9% 的細菌及塵蟎*」*由第三方研究測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

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