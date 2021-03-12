All-in-One 8000 系列 All-in-One蒸氣熨燙系統
全面的蒸氣熨燙系統
多合一 8000 系列配備強力蒸氣和多角度熨衣板，帶來出色的除縐效果，極為方便。能夠去除任何縐褶，即使是最難以接觸的位置亦無問題。 查看各種好處
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All-in-One 8000 系列 All-in-One蒸氣熨燙系統
全面的蒸氣熨燙系統
多角度熨衣板帶來出色的除縐效果，極為方便
- 可調節式熨衣板
- 強勁連續蒸氣
- 雙重傳熱技術
- OptimalTEMP 免調校溫控技術熨壓板
雙重傳熱技術，可產生滲透力極強的蒸氣
雙重加熱技術可產生滲透力極強的蒸氣，熨平縐褶，確保您的衣物光潔如新。
可從不同角度輕鬆熨燙衣物，極為方便
多角度熨衣板可旋轉至您需要的位置，帶來靈活便利的熨燙體驗。
OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會出現熨焦*
OptimalTEMP 免調校溫控技術保證不會熨焦任何可熨衣物，只需一個最佳溫度設定，您就可以熨燙從牛仔褲到絲綢等衣物。
輕鬆地讓您的衣物煥然一新
殺滅 99.9% 的細菌**並去除衣物異味，讓衣物煥然一新兼歷久常新。
強勁連續蒸氣帶來出色效果
連續蒸氣輸出率帶來輕鬆的蒸氣掛熨體驗，合適的蒸氣量能去除縐褶同時快速完成熨燙。
輕鬆去除任何縐褶
蒸氣掛熨機的蒸氣熨壓板採用三重精準底板前端，專為輕鬆處理難以接觸的位置而設，如衣領及鈕扣之間的位置。
方便地掛放衣物
頂部掛鉤方便您掛放衣架，不使用時折疊收納即可。
任何角度都可以無滴漏熨燙
4 層熨衣板保護套設計，防止滴漏。在不同角度使用熨衣板時，助您快速達至理想的熨燙效果。
掛熨機旋轉機座，方便您隨時取放掛熨機
只要將掛熨機放置在旋轉機座上，即可隨時取放裝置。
專為難熨部位而設
錐形熨衣板設計可輕鬆處理難熨部位，應付領口、袖口、肩部位置和童裝再好不過。
長效蒸氣效能
掛熨機需要定期除垢以確保蒸氣的性能。我們革新的引擎有效防止水垢堆積，提供持久蒸氣效能。
熨斗閒置時會啟動自動斷電安全裝置
水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。
配備方便的滑輪，讓您輕鬆快捷地移動
整合式滑輪讓您可以輕鬆地將裝置移動至需要的位置。
技術規格
-
儲存
- 整合式滑輪
-
方便移動
-
方便使用
- 水箱容量
-
2000
ml
- 分離式水箱
-
是
- 可在使用時隨時加水
-
是
- 可用自來水
-
是
- 電源線長度
-
1.8
m
- 精準蒸氣熨貼設計
-
是
- 直接於手柄上調節蒸氣強度
-
是
- 矽膠蒸氣喉管
-
是
- 特別注水口
-
加倍衛生
- 自動斷電
-
是
- 安全使用於所有衣物上
-
包括精細布料，例如絲質
-
隨附配件
- 可調節掛桿
-
是
- 隔熱手套為您帶來額外保護
-
是
-
保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
技術
- OptimalTEMP 免調校溫控技術
-
是
- 適用於所有可熨物料
-
是
- 不會熨損衣物
-
是
-
快速熨平縐褶
- 電源
-
2020-2400
W
- 連續蒸氣
-
90
g/min
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 電壓
-
220-240
V
- 隨時可用
-
1.5
minute(s)
- 多段蒸氣量調節
-
5 + ECO
levels
- 按需要釋放蒸氣
-
是
- 蒸氣壓力
-
最高 6 段泵壓力
-
綠色效益
- 省電模式
-
是
- 產品包裝
-
100% 可循環再用
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
-
尺寸及重量
- 熨斗重量
-
0.69
kg
- 包裝尺寸（寬x高x長）
-
60.7 x 51 x 46
cm
- 熨板尺寸（寬x高x長）
-
41.2 x 78. 9 x 5.2
cm
- 熨板重量
-
1.2
kg
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
底座尺寸：33.4 x 45.2x 34.4
cm
- 護蓋尺寸（寬x高x長）
-
42.7 x 80.5 x 6.7
cm
- 總重量（連包裝）
-
13.4
kg
- 泡沫層厚度
-
護蓋厚度：7.5
mm
- 熨板面
-
56.4
cm
- 熨斗 + 底座重量
-
8.1
kg
- 伸長桿後的尺寸
-
高度：155
cm
- 適用於所有可熨衣物
- 「連續蒸氣可去除衣物異味和殺滅 >99.9% 的細菌及塵蟎*」*由第三方研究測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。
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