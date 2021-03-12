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All-in-One 8000 系列

All-in-One蒸氣熨燙系統

GC628/86
  • 全面的蒸氣熨燙系統 全面的蒸氣熨燙系統 全面的蒸氣熨燙系統
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    All-in-One 8000 系列 All-in-One蒸氣熨燙系統

    GC628/86

    全面的蒸氣熨燙系統

    All-in-One 8000 系列配備強力蒸氣和多角度熨衣板，帶來出色的除縐效果，極為方便。能夠去除任何縐褶，即使是最難以接觸的位置亦無問題。 查看各種好處

    建議零售價: HK$3,388.00

    All-in-One 8000 系列 All-in-One蒸氣熨燙系統

    全面的蒸氣熨燙系統

    All-in-One 8000 系列配備強力蒸氣和多角度熨衣板，帶來出色的除縐效果，極為方便。能夠去除任何縐褶，即使是最難以接觸的位置亦無問題。 查看各種好處

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      可從不同角度輕鬆熨燙衣物，極為方便

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      多角度熨衣板可旋轉至您需要的位置，帶來靈活便利的熨燙體驗。

      雙重傳熱技術，可產生滲透力極強的蒸氣

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      雙重加熱技術可產生滲透力極強的蒸氣，熨平縐褶，確保您的衣物光潔如新。

      OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會出現熨焦*

      OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會出現熨焦*

      OptimalTEMP 免調校溫控技術保證不會熨焦任何可熨衣物，只需一個最佳溫度設定，您就可以熨燙從牛仔褲到絲綢等衣物。

      輕鬆地讓您的衣物煥然一新

      輕鬆地讓您的衣物煥然一新

      殺滅 99.9% 的細菌**並去除衣物異味，讓衣物煥然一新兼歷久常新。

      強勁連續蒸氣帶來出色效果

      強勁連續蒸氣帶來出色效果

      連續蒸氣輸出率帶來輕鬆的蒸氣掛熨體驗，合適的蒸氣量能去除縐褶同時快速完成熨燙。

      輕鬆去除任何縐褶

      輕鬆去除任何縐褶

      蒸氣掛熨機的蒸氣熨壓板採用三重精準底板前端，專為輕鬆處理難以接觸的位置而設，如衣領及鈕扣之間的位置。

      方便地掛放衣物

      方便地掛放衣物

      頂部掛鉤方便您掛放衣架，不使用時折疊收納即可。

      任何角度都可以無滴漏熨燙

      任何角度都可以無滴漏熨燙

      4 層熨衣板保護套設計，防止滴漏 在不同角度使用熨衣板時，助您快速達至理想的熨燙效果。

      掛熨機旋轉機座，方便您隨時取放掛熨機

      掛熨機旋轉機座，方便您隨時取放掛熨機

      只要將掛熨機放置在旋轉式機座上，即可隨時取放裝置。

      專為難熨部位而設

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      錐形熨衣板設計可輕鬆處理難熨部位，應付領口、袖口、肩部位置和童裝再好不過。

      長效蒸氣效能

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      掛熨機需要定期除垢以確保蒸氣的性能。我們革新的引擎有效防止水垢堆積，提供持久蒸氣效能。

      熨斗閒置時會啟動自動斷電功能

      熨斗閒置時會啟動自動斷電功能

      水箱沒水時，蒸氣掛熨機會自動切換至待機模式，即使忘記關機亦無需擔心。

      配備方便的滑輪，讓您輕鬆快捷地移動

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      整合式滑輪讓您可以輕鬆地將裝置移動至需要的位置。

      技術規格

      • 方便使用

        水箱容量
        2000
        可調節桿
        OptimalTEMP 免調校溫控技術
        可拆式水箱
        適用於所有可熨物料
        可在使用時隨時加水
        可用自來水
        不會熨損衣物
        電源線長度
        1.8
        隔熱手套為您帶來額外保護
        精準蒸氣熨貼設計
        直接於手柄上調節蒸氣強度
        矽膠蒸氣喉管
        特別注水口
        加倍衛生
        自動斷電安全裝置
        適用於所有布料
        包括精細布料，例如絲質

      • 快速熨平縐褶

        電源
        2020-2400
        連續蒸氣
        90
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220-240
        隨時候命
        1.5
        多段蒸氣量調節
        5 + ECO
        按需要釋放蒸汽
        蒸氣壓力
        最高 6 段泵壓力

      • 儲存

        一體式滑輪
        方便移動

      • 尺寸及重量

        熨斗重量
        0.69
        包裝尺寸（寬x高x長）
        60.7 x 51 x 46
        熨板尺寸（寬x高x長）
        41.2 x 78. 9 x 5.2
        護蓋尺寸（寬x高x長）
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        熨板重量
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        產品尺寸（寬x高x長）
        底座尺寸：33.4 x 45.2x 34.4
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        泡沫層厚度
        護蓋厚度：7.5
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        伸長桿後的尺寸
        Height : 155

      • 綠色效益

        省電模式
        產品包裝
        100% 可循環再用
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 保證

        全球 2 年保養

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          • 適用於所有可熨衣物
          • 「連續蒸氣可去除衣物異味和殺滅 >99.9% 的細菌及塵蟎*」 *由第三方研究測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試衣物的「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型。

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