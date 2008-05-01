方便設計的注水口讓你可隨時快捷輕鬆地加水

為熨斗的水箱注水從未變得如此快捷輕鬆。你只要打開易揭開蓋並倒水入去即可。特大注水口可讓你快捷、方便地注水而不會濺瀉。而且，您可以在熨衣前後或熨衣過程中隨時加水，而不必等待熨斗降溫。