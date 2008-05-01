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    壓力式蒸氣熨斗

    GC7230/02

    1 獎項

    加快熨衣的過程

    GC7230 專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。高壓式強力蒸氣可更深入地滲透衣物纖維達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓你隨時快捷輕鬆地進行加水。

    此產品已不再銷售。

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    高達 4 bar 的壓力蒸氣可快速熨衣

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    以壓力蒸氣可加快熨燙速度。即使對於較難熨燙的衣料，亦可深入滲透衣物纖維，熨燙快速而且方便。

    SteamGlide 底板，可提供強力蒸氣及極度流暢順滑的熨衣效果

    SteamGlide 底板，可提供強力蒸氣及極度流暢順滑的熨衣效果

    這款特別設計的底板結合了優質陶瓷塗層和精心設計的氣孔，不但熨衣時更順滑流暢，同時更可有效去除縐褶。

    蒸氣調節設定，適用所有衣料

    蒸氣調節設定讓你可針對各種衣物纖維選擇理想的蒸氣用量，實現專業級的熨衣效果。

    強效蒸氣頭讓您能熨燙難以觸及的位置

    獨特的強效蒸氣頭配合底板尖端及蒸氣頭的蒸氣孔，即使最難處理的細節位置都能輕易熨服，達至最佳熨衣效果。

    2 分鐘內即可準備就緒

    壓力式蒸氣熨斗可在啟動後的 2 分鐘內輸出強勁蒸氣。

    高達每分鐘 80 克的持續蒸氣輸出，快速去除縐褶

    持續蒸氣輸出高達每分鐘 80 克，有效去除所有縐褶。

    方便設計的注水口讓你可隨時快捷輕鬆地加水

    為熨斗的水箱注水從未變得如此快捷輕鬆。你只要打開易揭開蓋並倒水入去即可。特大注水口可讓你快捷、方便地注水而不會濺瀉。而且，您可以在熨衣前後或熨衣過程中隨時加水，而不必等待熨斗降溫。

    蒸氣開關鎖讓你無需一直按住開關亦可輸出蒸氣

    蒸氣開關鎖令使用者無需一直按住開關，亦可讓熨斗持續輸出蒸氣。

    技術規格

    • 技術規格

      頻率
      50-60
      電壓
      220 - 240
      蒸氣箱功率
      1400
      熨衣功率
      800

    • 重量與尺寸

      產品重量
      6.1
      產品尺寸
      429 x 400 x 206

    • 方便使用

      控制
      溫度指示燈
      深入難以接觸位置
      鈕扣槽
      容易使用及儲存方便
      電線與軟管便於儲存

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      2  m
      額外舒適
      蒸氣開關鎖
      防水垢管理
      便於清潔
      軟喉長度
      1.7  m
      使用安全
      過熱斷電安全設計
      自來水適用
      Y

    • 去除縐褶

      垂直蒸氣噴射
      連續的垂直蒸氣噴射
      底板
      最佳氣孔排列方式

    Badge-D2C

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