GC7230/02
加快熨衣的過程
GC7230 專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。高壓式強力蒸氣可更深入地滲透衣物纖維達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓你隨時快捷輕鬆地進行加水。
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以壓力蒸氣可加快熨燙速度。即使對於較難熨燙的衣料，亦可深入滲透衣物纖維，熨燙快速而且方便。
這款特別設計的底板結合了優質陶瓷塗層和精心設計的氣孔，不但熨衣時更順滑流暢，同時更可有效去除縐褶。
蒸氣調節設定讓你可針對各種衣物纖維選擇理想的蒸氣用量，實現專業級的熨衣效果。
獨特的強效蒸氣頭配合底板尖端及蒸氣頭的蒸氣孔，即使最難處理的細節位置都能輕易熨服，達至最佳熨衣效果。
壓力式蒸氣熨斗可在啟動後的 2 分鐘內輸出強勁蒸氣。
持續蒸氣輸出高達每分鐘 80 克，有效去除所有縐褶。
為熨斗的水箱注水從未變得如此快捷輕鬆。你只要打開易揭開蓋並倒水入去即可。特大注水口可讓你快捷、方便地注水而不會濺瀉。而且，您可以在熨衣前後或熨衣過程中隨時加水，而不必等待熨斗降溫。
蒸氣開關鎖令使用者無需一直按住開關，亦可讓熨斗持續輸出蒸氣。
技術規格
重量與尺寸
方便使用
舒適熨貼衣服
去除縐褶
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