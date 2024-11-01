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    GC7320/02

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    技術規格

    • 防鈣化管理

      自來水適用
      防鈣化清洗功能
      清洗輕鬆

    • 方便使用

      隨時注水
      注水和排水
      特大注水孔
      電線自由度（旋轉）
      180 度電線自由度
      喉管收藏
      軟管夾

    • 持續性

      節能
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    • 快速及強力去縐

      底板
      SteamGlide
      蒸氣輸出
      垂直蒸氣噴射
      全方位蒸氣熨貼功能

    Badge-D2C

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