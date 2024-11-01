GC7320/02
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SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板
SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。
快速啟動：啟動時間少於 2 分鐘
本系列熨斗可在 2 分鐘內供隨時使用。
輕巧熨斗便於輕鬆熨燙
熨斗只有 1.2 千克，熨燙更加簡易和輕鬆。
高達 4.5 bar 的蒸氣壓力可快速熨衣
以壓力蒸氣可加快熨燙速度。即使對於較難熨燙的衣料，亦可深入滲透衣物纖維，熨燙快速而且方便。
技術規格
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防鈣化管理
- 自來水適用
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是
- 防鈣化清洗功能
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清洗輕鬆
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方便使用
- 隨時注水
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是
- 注水和排水
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特大注水孔
- 電線自由度（旋轉）
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180 度電線自由度
- 喉管收藏
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軟管夾
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持續性
- 節能
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20% 電力減省
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快速及強力去縐
- 底板
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SteamGlide
- 蒸氣輸出
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是
- 垂直蒸氣噴射
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是
- 全方位蒸氣熨貼功能
-
是
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