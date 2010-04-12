快速及強力燙衣

7400 系列專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。壓力式強力蒸氣 GC7430/02 可更深入地滲透衣物纖維，達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓您隨時快捷輕鬆加水。