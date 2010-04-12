快速及強力燙衣
7400 系列專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。壓力式強力蒸氣 GC7430/02 可更深入地滲透衣物纖維，達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓您隨時快捷輕鬆加水。 查看各種好處
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建議零售價: HK$3,388.00
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高達 4.5 bar 的蒸氣壓力可快速熨衣
以壓力蒸氣可加快熨燙速度。即使對於較難熨燙的衣料，亦可深入滲透衣物纖維，熨燙快速而且方便。
150 克強力蒸氣噴射以輕鬆熨平頑固縐褶
強力蒸氣噴射讓您可輕鬆熨平最頑固的縐摺。
持續蒸氣輸出高達 120 克/分鐘
由於每次只將少量水注入發熱系統，因此持續蒸氣輸出高達每分鐘 120 克。非常適合徹底和快速去除縐褶。
SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板
SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。
永久抗鈣化系統可防止鈣化物積聚
永久抗鈣化系統可防止鈣化物積聚，確保更好地保護熨斗
快速啟動：啟動時間少於 2 分鐘
本系列熨斗可在 2 分鐘內供隨時使用。
節省 20% 的電力和 40% 的水
透過選擇環保設定，可節省 20% 的電力和 40% 的水。環保設定提供了最節能的方式來實現完美的熨燙效果。
可隨時向水箱注水，甚至在熨燙衣服時
獨立水箱能使您在任何時候向水箱注水，甚至在熨燙衣服時，無需等待。
輕巧熨斗便於輕鬆熨燙
熨斗只有 1.2 千克，熨燙更加簡易和輕鬆。
技術規格
-
防鈣化管理
- 防鈣化清洗功能
-
抗鈣系統 + 清洗
- 自來水適用
-
是
-
技術規格
- 熨斗 + 底座重量
-
4.5
kg
- 熨斗重量
-
1.2
kg
- 電壓
-
220 - 240
V
- 產品尺寸
-
42.9 x 40 x 20.6
cm
-
方便使用
- 隨時注水
-
是
- 加熱時間
-
2
minute(s)
- 注水和排水
-
特大注水孔
- 水箱容量
-
1000
ml
- 電線自由度（旋轉）
-
180 度電線自由度
- 電源線長度
-
1.8
m
- 喉管長度
-
1.7
m
- 喉管收藏
-
軟管夾
-
持續性
- 節能
-
20% 電力減省
-
快速及強力去縐
- 連續蒸氣輸出
-
120
g/min
- 底板
-
SteamGlide
- 電源
-
2400
W
- 蒸氣輸出
-
是
- 壓力
-
高達 4.5
- 強力蒸氣噴射
-
150
g
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 蒸氣調節設定
-
是
- 全方位蒸氣熨貼功能
-
是
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