搜尋字眼

ZH
EN
  • 快速及強力燙衣 快速及強力燙衣 快速及強力燙衣

    7400 series 壓力式蒸氣熨斗

    GC7430/02

    1 獎項

    快速及強力燙衣

    7400 系列專為加快整個熨衣過程而設計，2 分鐘內即可準備就緒。壓力式強力蒸氣 GC7430/02 可更深入地滲透衣物纖維，達到加速熨衣的效果，而特大注水口則可讓您隨時快捷輕鬆加水。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,388.00

    7400 series 壓力式蒸氣熨斗

    類似產品

    See all 蒸氣發生器熨斗

    快速及強力燙衣

    2 分鐘內特快預熱，隨時注水。

    • 環保
    高達 4.5 bar 的蒸氣壓力可快速熨衣

    高達 4.5 bar 的蒸氣壓力可快速熨衣

    以壓力蒸氣可加快熨燙速度。即使對於較難熨燙的衣料，亦可深入滲透衣物纖維，熨燙快速而且方便。

    150 克強力蒸氣噴射以輕鬆熨平頑固縐褶

    150 克強力蒸氣噴射以輕鬆熨平頑固縐褶

    強力蒸氣噴射讓您可輕鬆熨平最頑固的縐摺。

    持續蒸氣輸出高達 120 克/分鐘

    持續蒸氣輸出高達 120 克/分鐘

    由於每次只將少量水注入發熱系統，因此持續蒸氣輸出高達每分鐘 120 克。非常適合徹底和快速去除縐褶。

    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。

    永久抗鈣化系統可防止鈣化物積聚

    永久抗鈣化系統可防止鈣化物積聚

    永久抗鈣化系統可防止鈣化物積聚，確保更好地保護熨斗

    快速啟動：啟動時間少於 2 分鐘

    快速啟動：啟動時間少於 2 分鐘

    本系列熨斗可在 2 分鐘內供隨時使用。

    節省 20% 的電力和 40% 的水

    節省 20% 的電力和 40% 的水

    透過選擇環保設定，可節省 20% 的電力和 40% 的水。環保設定提供了最節能的方式來實現完美的熨燙效果。

    可隨時向水箱注水，甚至在熨燙衣服時

    可隨時向水箱注水，甚至在熨燙衣服時

    獨立水箱能使您在任何時候向水箱注水，甚至在熨燙衣服時，無需等待。

    輕巧熨斗便於輕鬆熨燙

    熨斗只有 1.2 千克，熨燙更加簡易和輕鬆。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      防鈣化清洗功能
      抗鈣系統 + 清洗
      自來水適用

    • 技術規格

      熨斗 + 底座重量
      4.5  kg
      熨斗重量
      1.2  kg
      電壓
      220 - 240  V
      產品尺寸
      42.9 x 40 x 20.6  cm

    • 方便使用

      隨時注水
      加熱時間
      2  minute(s)
      注水和排水
      特大注水孔
      水箱容量
      1000  ml
      電線自由度（旋轉）
      180 度電線自由度
      電源線長度
      1.8  m
      喉管長度
      1.7  m
      喉管收藏
      軟管夾

    • 持續性

      節能
      20% 電力減省

    • 快速及強力去縐

      連續蒸氣輸出
      120  g/min
      底板
      SteamGlide
      電源
      2400  W
      蒸氣輸出
      壓力
      高達 4.5
      強力蒸氣噴射
      150  g
      垂直蒸氣噴射
      蒸氣調節設定
      全方位蒸氣熨貼功能

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    獎項

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。