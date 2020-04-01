PerfectCare Compact 蒸氣熨斗
輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*
強勁的持續蒸汽能讓熨衣程序更得心應手；利用 OptimalTEMP 技術直接熨衣，無需另行調校溫度；產品纖巧輕盈，方便使用儲藏。 查看各種好處
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輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*
Philips 最小巧的蒸氣引擎
- 最高 6.5 bar 壓力
- 高達 420 克強力蒸氣噴射
- 1.5 公升水箱容量
- 便攜鎖
強勁蒸氣能夠有效去除褶痕
持續的強勁蒸氣能輕鬆熨平厚重布料。只需在頑固皺褶上噴射更多蒸汽，即可撫平皺褶。強力蒸氣更能有效處理垂直懸掛的衣物和窗簾。
OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需設定溫度
備有 OptimalTEMP 技術，無論是熨燙絲綢或牛仔布料，均無需設定或調整溫度。您從此無需再預先分類衣物或等待熨斗達至合適溫度，便可隨時熨燙任何布料。
安全用於所有可熨布料，保證不會熨損衣物
有賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，我們得以保證此熨斗不會熨損任何可熨布料。即使讓熨斗橫放在衣服或熨衣板上，我們都能確保不會造成燒焦或鏡面。
特大水箱，更長的使用時間
1.5 公升透明水箱讓您可持續使用熨斗 1.5 小時。透明設計方便查看水量，透過特大注水口可輕鬆在水龍頭下入水。
隨付濾鈣盒 - 無需額外成本購買瀘盒
我們的內置智能除鈣系統會在需要時提示您為裝置除鈣。隨付的濾盒令除鈣更容易。這意味著您無需花費額外成本購買濾盒。
使用 ECO 模式節能
節省能源而不影響出色效果。使用 ECO 模式熨燙只需小量蒸汽的衣物，減低能源消耗。
纖巧輕盈，方便使用儲藏
產品纖巧輕盈，方便在熨板上使用，並易於存放。獨家的 ProVelocity 技術使蒸氣引擎更細小精巧。
便攜鎖讓攜帶更加簡便安全
便攜鎖讓您可安全地將熨斗鎖定於底座，方便攜帶至家裡任何地方，有助減低意外觸碰灼熱底板的風險。
當熨斗閒置時，便會啟動自動斷電功能
自動斷電功能會在蒸氣熨斗停用幾分鐘後自動將其關閉，不但節能，而且非常安全。
防刮 SteamGlide 底板順滑流暢
獨特的 SteamGlide 底板可在任何物料上順滑移動，而且防黏底和防刮，清洗更容易。
技術規格
-
儲存
- 便攜鎖
-
方便移動及安全
- 電線儲藏格
-
魔術貼固定
- 喉管收藏
-
喉管收藏格
-
方便使用
- 可在所有可熨衣物上安全使用
-
包括精細布料，例如絲質
- 水箱容量
-
1500
ml
- 底板滑動
-
3
stars
- 底板名稱
-
SteamGlide
- 安全自動斷電功能
-
是
- 可在使用時隨時加水
-
是
- 電線自由度（旋轉）
-
180 度電線自由度
- 可用自來水
-
是
- 電源線長度
-
1.8
m
- 喉管長度
-
1.6
m
- 綜合電源插頭
-
是
- 精準蒸氣熨貼設計
-
是
- 隨時可用
-
- 底板防刮
-
4
stars
-
隨附配件
- 濾鈣盒
-
是
-
保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
技術
- OptimalTEMP 免調校溫控技術
-
是
- 適用於所有可熨物料
-
是
- 不會熨損衣物
-
是
- 無需設定溫度
-
是
- ProVelocity 蒸氣引擎
-
是
- 智能控制處理器
-
是
-
快速熨平縐褶
- 壓力
-
最高 6.5 bar 壓力
- 電源
-
2400
W
- 強力蒸氣噴射
-
高達 420
g
- 連續蒸氣
-
高達 120
g/min
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 電壓
-
220-240
V
- 多段蒸氣強度
-
是
- 隨時可用
-
2
minute(s)
- 按需要釋放蒸氣
-
是
-
綠色效益
- 省電模式
-
是
- 節省能源*
-
30
%
- 採用可循環塑膠
-
30
%
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
-
除垢管理
- 除鈣和清洗
-
智能除鈣
- 除鈣提示
-
-
尺寸及重量
- 熨斗重量
-
1.2
kg
- 包裝尺寸（寬x高x長）
-
23 x 27.5 x 39.3
cm
- 產品尺寸（寬x高x長）
-
19.3x22.3x37.3
cm
- 總重量（連包裝）
-
3.85
kg
- 熨斗 + 底座重量
-
2.95
kg
- 根據 IEC 60311標準，與強蒸氣模式比較，ECO 模式可節能高達 30%
- 與 Philips 蒸氣熨斗 Azur 比較
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