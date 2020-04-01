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  • 輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速* 輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速* 輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*

    PerfectCare Compact 蒸氣熨斗

    GC7846/86

    輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*

    強勁的持續蒸汽能讓熨衣程序更得心應手；利用 OptimalTEMP 技術直接熨衣，無需另行調校溫度；產品纖巧輕盈，方便使用儲藏。

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    此產品已不再銷售。

    PerfectCare Compact 蒸氣熨斗

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    輸出 2 倍蒸氣，熨衣更快速*

    Philips 最小巧的蒸氣引擎

    • 最高 6.5 bar 壓力
    • 高達 420 克強力蒸氣噴射
    • 1.5 公升水箱容量
    • 便攜鎖
    強勁蒸氣能夠有效去除褶痕

    強勁蒸氣能夠有效去除褶痕

    持續的強勁蒸氣能輕鬆熨平厚重布料。只需在頑固皺褶上噴射更多蒸汽，即可撫平皺褶。強力蒸氣更能有效處理垂直懸掛的衣物和窗簾。

    OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需設定溫度

    OptimalTEMP 免調校溫控技術，無需設定溫度

    備有 OptimalTEMP 技術，無論是熨燙絲綢或牛仔布料，均無需設定或調整溫度。您從此無需再預先分類衣物或等待熨斗達至合適溫度，便可隨時熨燙任何布料。

    安全用於所有可熨布料，保證不會熨損衣物

    安全用於所有可熨布料，保證不會熨損衣物

    有賴 OptimalTEMP 免調校溫控技術，我們得以保證此熨斗不會熨損任何可熨布料。即使讓熨斗橫放在衣服或熨衣板上，我們都能確保不會造成燒焦或鏡面。

    特大水箱，更長的使用時間

    特大水箱，更長的使用時間

    1.5 公升透明水箱讓您可持續使用熨斗 1.5 小時。透明設計方便查看水量，透過特大注水口可輕鬆在水龍頭下入水。

    隨付濾鈣盒 - 無需額外成本購買瀘盒

    隨付濾鈣盒 - 無需額外成本購買瀘盒

    我們的內置智能除鈣系統會在需要時提示您為裝置除鈣。隨付的濾盒令除鈣更容易。這意味著您無需花費額外成本購買濾盒。

    使用 ECO 模式節能

    使用 ECO 模式節能

    節省能源而不影響出色效果。使用 ECO 模式熨燙只需小量蒸汽的衣物，減低能源消耗。

    纖巧輕盈，方便使用儲藏

    纖巧輕盈，方便使用儲藏

    產品纖巧輕盈，方便在熨板上使用，並易於存放。獨家的 ProVelocity 技術使蒸氣引擎更細小精巧。

    便攜鎖讓攜帶更加簡便安全

    便攜鎖讓攜帶更加簡便安全

    便攜鎖讓您可安全地將熨斗鎖定於底座，方便攜帶至家裡任何地方，有助減低意外觸碰灼熱底板的風險。

    當熨斗閒置時，便會啟動自動斷電功能

    當熨斗閒置時，便會啟動自動斷電功能

    自動斷電功能會在蒸氣熨斗停用幾分鐘後自動將其關閉，不但節能，而且非常安全。

    防刮 SteamGlide 底板順滑流暢

    防刮 SteamGlide 底板順滑流暢

    獨特的 SteamGlide 底板可在任何物料上順滑移動，而且防黏底和防刮，清洗更容易。

    技術規格

    • 儲存

      便攜鎖
      方便移動及安全
      電線儲藏格
      魔術貼固定
      喉管收藏
      喉管收藏格

    • 方便使用

      可在所有可熨衣物上安全使用
      包括精細布料，例如絲質
      水箱容量
      1500  ml
      底板滑動
      3  stars
      底板名稱
      SteamGlide
      安全自動斷電功能
      可在使用時隨時加水
      電線自由度（旋轉）
      180 度電線自由度
      可用自來水
      電源線長度
      1.8  m
      喉管長度
      1.6  m
      綜合電源插頭
      精準蒸氣熨貼設計
      隨時可用
      • 指示燈
      • 聲音指示
      底板防刮
      4  stars

    • 隨附配件

      濾鈣盒

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 技術

      OptimalTEMP 免調校溫控技術
      適用於所有可熨物料
      不會熨損衣物
      無需設定溫度
      ProVelocity 蒸氣引擎
      智能控制處理器

    • 快速熨平縐褶

      壓力
      最高 6.5 bar 壓力
      電源
      2400  W
      強力蒸氣噴射
      高達 420  g
      連續蒸氣
      高達 120  g/min
      垂直蒸氣噴射
      電壓
      220-240  V
      多段蒸氣強度
      隨時可用
      2  minute(s)
      按需要釋放蒸氣

    • 綠色效益

      省電模式
      節省能源*
      30  %
      採用可循環塑膠
      30  %
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      智能除鈣
      除鈣提示
      • 稀疏
      • 音效
      • 無需濾鈣盒，無需額外成本

    • 尺寸及重量

      熨斗重量
      1.2  kg
      包裝尺寸（寬x高x長）
      23 x 27.5 x 39.3  cm
      產品尺寸（寬x高x長）
      19.3x22.3x37.3  cm
      總重量（連包裝）
      3.85  kg
      熨斗 + 底座重量
      2.95  kg

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    獎項

    • 根據 IEC 60311標準，與強蒸氣模式比較，ECO 模式可節能高達 30%
    • 與 Philips 蒸氣熨斗 Azur 比較

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