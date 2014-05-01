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超快速及寧靜的燙衣
與家人聚首和觀看電視時也可享受熨衣的樂趣，免受噪音打擾。Philips PerfectCare Silence 蒸氣熨斗結合強大蒸氣及快速寧靜的熨衣功能。查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
您可以一邊與家人共聚，觀看電視，一邊輕鬆熨衣，不會受到蒸氣聲音打擾。寧靜蒸氣技術強大的蒸氣體驗，發出極小燥音。蒸氣產生技術配合寧靜蒸氣過濾器，不但能消除蒸氣聲音，更能以吸音平台減少底座吸盤發出的噪音。
從此熨牛仔褲以至絲質衣物都輕鬆自如，無需設定溫度。保證在所有可熨衣物上不會出現燒焦情況。革命性科技，配備 1) 先進智能控制處理器，準確操控底板溫度，毋須調校溫度 2) 超強效的渦旋式蒸氣倉提供連續穩定的強勁蒸氣，令熨衣更快捷方便。
超持久的蒸氣效能：Philips 獨有的簡易除鈣功能可以有效地去除水垢，延長蒸氣熨斗的使用壽命。熨斗會透過指示燈和聲音執行除鈣。當裝置冷卻的時候，打開簡易除鈣旋鈕，將污水及水垢收集到杯中即可。
全新 SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，容易清洗，是 Philips 最好的底板。
您的蒸氣熨斗備有安全便攜鎖。您可安全地把熨斗鎖定於底座，更加安全，減少接觸到發熱底板的風險，您亦可更輕便地攜帶蒸氣熨斗。
Philips 創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證在所有可熨衣物上不會出現燒焦情況。在熨衣期間無須把熨斗放回底座，只需把發熱的熨斗底板放直接在衣物或棉質熨板外罩上，而不用額外的擺放配件，不會損毀任何的可熨衣物及熨板。讓您輕鬆熨衣，省時省力。
如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。
更多蒸氣，熨衣過程就更快。連續強力蒸氣可穿透衣物布料深處，使熨衣過程更快，效果更佳。蒸氣強度可以調節，滿足您的需要。
水箱可輕易卸下注水，方便注入水。大注水孔令注水速度加快。1.5 公升的容量，令您可連續使用熨斗 2 小時，無須中途加水。
強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。
防鈣化管理
技術規格
方便使用
可持續性
快速及強力去縐
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