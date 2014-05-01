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    PerfectCare Silence 蒸氣熨斗

    GC9550/02

    1 獎項

    超快速及寧靜的燙衣

    與家人聚首和觀看電視時也可享受熨衣的樂趣，免受噪音打擾。Philips PerfectCare Silence 蒸氣熨斗結合強大蒸氣及快速寧靜的熨衣功能。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,988.00

    PerfectCare Silence 蒸氣熨斗

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    超快速及寧靜的燙衣

    超快速及寧靜的燙衣

    • 最高 6.5 bar 壓力
    • 強力蒸氣噴射高達 350 克
    • 便攜鎖
    • 1.5 公升拆卸式水箱
    寧靜蒸氣技術：強大的蒸氣體驗，發出極小燥音

    寧靜蒸氣技術：強大的蒸氣體驗，發出極小燥音

    您可以一邊與家人共聚，觀看電視，一邊輕鬆熨衣，不會受到蒸氣聲音打擾。寧靜蒸氣技術強大的蒸氣體驗，發出極小燥音。蒸氣產生技術配合寧靜蒸氣過濾器，不但能消除蒸氣聲音，更能以吸音平台減少底座吸盤發出的噪音。

    熨牛仔褲以至絲質衣物，輕鬆自如，無需調校溫度

    熨牛仔褲以至絲質衣物，輕鬆自如，無需調校溫度

    從此熨牛仔褲以至絲質衣物都輕鬆自如，無需設定溫度。保證在所有可熨衣物上不會出現燒焦情況。革命性科技，配備 1) 先進智能控制處理器，準確操控底板溫度，毋須調校溫度 2) 超強效的渦旋式蒸氣倉提供連續穩定的強勁蒸氣，令熨衣更快捷方便。

    有效簡易除鈣，讓裝置更持久耐用

    有效簡易除鈣，讓裝置更持久耐用

    超持久的蒸氣效能：Philips 獨有的簡易除鈣功能可以有效地去除水垢，延長蒸氣熨斗的使用壽命。熨斗會透過指示燈和聲音執行除鈣。當裝置冷卻的時候，打開簡易除鈣旋鈕，將污水及水垢收集到杯中即可。

    全新 SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    全新 SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

    全新 SteamGlide 底板的防刮性能良好，熨衣順滑流暢，容易清洗，是 Philips 最好的底板。

    安全地把熨斗鎖定於底座

    安全地把熨斗鎖定於底座

    您的蒸氣熨斗備有安全便攜鎖。您可安全地把熨斗鎖定於底座，更加安全，減少接觸到發熱底板的風險，您亦可更輕便地攜帶蒸氣熨斗。

    安全擺放發熱的底板於熨板上

    安全擺放發熱的底板於熨板上

    Philips 創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證在所有可熨衣物上不會出現燒焦情況。在熨衣期間無須把熨斗放回底座，只需把發熱的熨斗底板放直接在衣物或棉質熨板外罩上，而不用額外的擺放配件，不會損毀任何的可熨衣物及熨板。讓您輕鬆熨衣，省時省力。

    全自動斷電確保安全及節能

    全自動斷電確保安全及節能

    如果數分鐘內沒有使用產品，安全自動斷電功能便會自動將其關閉，並節省電力。

    高達 6.5 bar 壓力

    高達 6.5 bar 壓力

    更多蒸氣，熨衣過程就更快。連續強力蒸氣可穿透衣物布料深處，使熨衣過程更快，效果更佳。蒸氣強度可以調節，滿足您的需要。

    1.5 公升分離式水箱，熨衣長達 2 小時

    1.5 公升分離式水箱，熨衣長達 2 小時

    水箱可輕易卸下注水，方便注入水。大注水孔令注水速度加快。1.5 公升的容量，令您可連續使用熨斗 2 小時，無須中途加水。

    強力蒸氣噴射高達 350 克

    強力蒸氣噴射可作垂直蒸氣噴射及熨平頑固縐褶。

    技術規格

    • 防鈣化管理

      自來水適用
      防鈣化清洗功能
      簡易除鈣

    • 技術規格

      熨斗 + 底座重量
      5.1  kg
      熨斗重量
      1.2  kg
      包裝尺寸
      33.5 x 30.5 x 49.1  cm
      產品尺寸
      28.3 x 26.3 x 42.4  cm
      電壓
      220 - 240  V

    • 方便使用

      隨時注水
      注水和排水
      • 分離式水箱
      • 特大注水孔
      適用於各種衣物
      即使是精緻如絲綢的衣物
      加熱時間
      2  minute(s)
      水箱容量
      1500  ml
      安全自動斷電功能
      儲存解決方案
      便攜鎖
      電線自由度（旋轉）
      180 度電線自由度
      電線儲藏格
      電線儲藏格
      電源線長度
      1.8  m
      喉管長度
      1.7  m
      喉管收藏
      喉管收藏格

    • 可持續性

      省電模式

    • 快速及強力去縐

      OptimalTEMP 免調校溫控技術
      底板
      SteamGlide
      電源
      2400  W
      安全擺放
      壓力
      多達 6.5 bar
      垂直蒸氣噴射
      強力蒸氣噴射
      350  g
      蒸氣輸出控制
      蒸氣調節設定
      全方位蒸氣熨貼功能

    Badge-D2C

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