安全擺放發熱的底板於熨板上

Philips 創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證在所有可熨衣物上不會出現燒焦情況。在熨衣期間無須把熨斗放回底座，只需把發熱的熨斗底板放直接在衣物或棉質熨板外罩上，而不用額外的擺放配件，不會損毀任何的可熨衣物及熨板。讓您輕鬆熨衣，省時省力。