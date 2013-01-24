經獨立紡織專家測試與認證

此熨斗經獨立紡織專家機構測試與認證，證明其優良的熨衣性能，例如 DWI、IWTO 和 Woolmark。Woolmark Apparel Care 計劃幫助消費者識別由 The Woolmark Company 認可適用於羊毛產品的洗衣產品。設有獨家 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗，是目前唯一獲得 Woolmark 黃金標準的品牌。您可以放心使用我們的產品，因為獲 Woolmark 認可的服裝護理產品都適合用於羊毛衣物。