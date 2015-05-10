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    PerfectCare Elite 蒸氣熨斗

    GC9642/60

    1 獎項

    輕鬆熨燙，快速見效。

    Philips PerfectCare Elite 為您帶來輕鬆快速的熨燙效果。具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，無論熨燙從牛仔褲到絲綢，都不需進行額外的溫度設定。保證不會燙傷所有可熨的衣物。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,988.00

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    • 最高 7.2 巴壓力
    • 高達 490 克強力蒸氣噴射
    • 1.8 公升水箱容量
    • 分離式水箱
    強勁蒸氣能夠有效去除褶痕

    強勁蒸氣能夠有效去除褶痕

    運用革命性的技術，為您帶來超快速的熨衣效果。強勁而持續的蒸氣，即使最頑強的褶痕也能簡單解決，而熨厚的物料也能快速輕鬆處理。加上需要時可以選擇額外蒸氣加壓，最適合垂直蒸氣熨衣或處理頑固褶痕時使用。

    可輕鬆注水的大型分離式水箱

    可輕鬆注水的大型分離式水箱

    分離式水箱可讓您隨時輕鬆注水，不需中止熨衣。水箱有大型注水孔，讓您可簡單地直接注水。水箱有 1.8 公升容量，最常可連續使用 2 小時，不需重複注水，輕鬆方便。

    使用 ECO 模式節能

    使用 ECO 模式節能

    ECO 模式可讓您節能，而不會減低熨衣結果。使用 ECO 模式，蒸氣量會減少，但仍有足夠的蒸氣可熨所有衣物。

    熨牛仔褲以至絲質布料，都不需要更改溫度設定

    熨牛仔褲以至絲質布料，都不需要更改溫度設定

    具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不需浪費時間更改溫度設定、等待溫度調整或預先整理衣服。有了溫度和持續強力蒸氣的完美組合，可熨牛仔褲以至絲質布料等物料，保證不會燙損衣物。

    安全穩固的便攜鎖

    安全穩固的便攜鎖

    此蒸氣熨斗附有安全便攜鎖，可將熨斗安全固定在底座上，不用擔心滑動或有人觸摸炙熱底板，因此可在屋內安全簡單拿動、使用和存放。

    安全擺放發熱的底板於熨板上

    安全擺放發熱的底板於熨板上

    創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不燙損所有可熨的物料。就和不燙損物料的保證一樣，這也代表可直接將熨斗底板放在棉質熨衣板上，而不造成任何損害。由於不需要經常拿放熨斗，因此可減少手腕不適感。

    Philips 的最佳滑動和防刮底板

    Philips 的最佳滑動和防刮底板

    T-ionicGlide 是 Philips 最頂級、最滑順的熨斗底板，帶來更輕鬆、快速的熨衣效果。底板以不鏽鋼製成，比鋁質底板更堅硬、更耐用，並有內置氧化鈦層，防刮性一流。加上精心設計的形狀和通風口，令熨斗能更均勻散布蒸氣，去除摺痕速度更快。

    重量輕巧，使用舒適

    重量輕巧，使用舒適

    此蒸氣熨斗有出人意表的超輕機身和舒適握感，能夠輕易滑過衣物，並即時把最頑固的褶皺熨平，減少對手腕造成的壓力。此外，垂直使用時容易噴灑大量蒸氣，讓您可以輕鬆有效熨平需要小心處理的衣服，如外套、連身裙，甚至有褶、裝飾物、鈕扣等難以熨平的衣服。

    簡單有效率的除鈣系統

    簡單有效率的除鈣系統

    一般的除鈣功能可保護熨斗，確保熨斗可持續帶來最好的蒸氣效能。獨家的精心設計簡易除鈣進階版功能，是去除石灰垢並延長蒸氣熨斗使用壽命的最理想方式，清理和除鈣，輕鬆簡單無煩惱。放涼後，只要取下簡易除鈣進階版手把、使用杯子收集污水然後倒棄即可。

    自動關機設計，安全又節能

    自動關機設計，安全又節能

    自動斷電安全裝置會在熨斗停用幾分鐘後自動關機，不但節能，而且非常安全。

    技術規格

    • 儲存

      便攜鎖
      方便移動及安全
      電線儲藏格
      • 電線儲藏格
      • 魔術貼固定
      喉管收藏
      喉管收藏格

    • 方便使用

      可在所有可熨衣物上安全使用
      包括精細布料，例如絲質
      加熱時間
      2  minute(s)
      水箱容量
      1800  ml
      底板滑動
      5  stars
      底板名稱
      T-ionicGlide 不銹鋼
      安全自動斷電功能
      分離式水箱
      低水量警示
      可在使用時隨時加水
      可用自來水
      電源線長度
      1.8  m
      喉管長度
      1.7  m
      精準蒸氣熨貼設計
      隨時可用
      • 指示燈
      • 聲音指示
      底板防刮
      5  stars
      特大注水孔

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 技術

      OptimalTEMP 免調校溫控技術
      旋風蒸氣室
      適用於所有可熨物料
      不會熨損衣物
      無需設定溫度
      智能控制處理器

    • 快速熨平縐褶

      壓力
      最高 7.2 巴
      電源
      最大 2400  W
      強力蒸氣噴射
      最高 490  g
      連續蒸氣
      最高 145  g/min
      垂直蒸氣噴射
      電壓
      220 - 240  V
      多段蒸氣強度
      隨時可用
      2  minute(s)
      按需要釋放蒸氣

    • 綠色效益

      省電模式
      產品包裝
      100% 可循環再用
      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      進階簡易除鈣
      除鈣提示
      • 淺色

    • 尺寸及重量

      熨斗重量
      0.8  kg
      包裝尺寸（寬x高x長）
      31 x 35 x 51  cm
      產品尺寸（寬x高x長）
      23.3 x 28.5 x 45.3  cm
      熨斗 + 底座重量
      5.1  kg

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