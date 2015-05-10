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輕鬆熨燙，快速見效。
Philips PerfectCare Elite 為您帶來輕鬆快速的熨燙效果。具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，無論熨燙從牛仔褲到絲綢，都不需進行額外的溫度設定。保證不會燙傷所有可熨的衣物。查看各種好處
此產品已不再銷售。
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運用革命性的技術，為您帶來超快速的熨衣效果。強勁而持續的蒸氣，即使最頑強的褶痕也能簡單解決，而熨厚的物料也能快速輕鬆處理。加上需要時可以選擇額外蒸氣加壓，最適合垂直蒸氣熨衣或處理頑固褶痕時使用。
分離式水箱可讓您隨時輕鬆注水，不需中止熨衣。水箱有大型注水孔，讓您可簡單地直接注水。水箱有 1.8 公升容量，最常可連續使用 2 小時，不需重複注水，輕鬆方便。
ECO 模式可讓您節能，而不會減低熨衣結果。使用 ECO 模式，蒸氣量會減少，但仍有足夠的蒸氣可熨所有衣物。
具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不需浪費時間更改溫度設定、等待溫度調整或預先整理衣服。有了溫度和持續強力蒸氣的完美組合，可熨牛仔褲以至絲質布料等物料，保證不會燙損衣物。
此蒸氣熨斗附有安全便攜鎖，可將熨斗安全固定在底座上，不用擔心滑動或有人觸摸炙熱底板，因此可在屋內安全簡單拿動、使用和存放。
創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不燙損所有可熨的物料。就和不燙損物料的保證一樣，這也代表可直接將熨斗底板放在棉質熨衣板上，而不造成任何損害。由於不需要經常拿放熨斗，因此可減少手腕不適感。
T-ionicGlide 是 Philips 最頂級、最滑順的熨斗底板，帶來更輕鬆、快速的熨衣效果。底板以不鏽鋼製成，比鋁質底板更堅硬、更耐用，並有內置氧化鈦層，防刮性一流。加上精心設計的形狀和通風口，令熨斗能更均勻散布蒸氣，去除摺痕速度更快。
此蒸氣熨斗有出人意表的超輕機身和舒適握感，能夠輕易滑過衣物，並即時把最頑固的褶皺熨平，減少對手腕造成的壓力。此外，垂直使用時容易噴灑大量蒸氣，讓您可以輕鬆有效熨平需要小心處理的衣服，如外套、連身裙，甚至有褶、裝飾物、鈕扣等難以熨平的衣服。
一般的除鈣功能可保護熨斗，確保熨斗可持續帶來最好的蒸氣效能。獨家的精心設計簡易除鈣進階版功能，是去除石灰垢並延長蒸氣熨斗使用壽命的最理想方式，清理和除鈣，輕鬆簡單無煩惱。放涼後，只要取下簡易除鈣進階版手把、使用杯子收集污水然後倒棄即可。
自動斷電安全裝置會在熨斗停用幾分鐘後自動關機，不但節能，而且非常安全。
儲存
方便使用
保養
技術
快速熨平縐褶
綠色效益
除垢管理
尺寸及重量
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