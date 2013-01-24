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PerfectCare Elite

蒸氣熨斗

GC9642/60
1 獎項
  • 強力蒸氣，有助快速熨衣* 強力蒸氣，有助快速熨衣* 強力蒸氣，有助快速熨衣*
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    PerfectCare Elite 蒸氣熨斗

    GC9642/60
    1 獎項

    強力蒸氣，有助快速熨衣*

    PerfectCare Elite 是 Philips 最好、效能最高的蒸氣熨斗。具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，無論熨牛仔褲以至絲質布料，都不需要更改溫度設定。保證不會燙損所有可熨的衣物。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$3,988.00
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    PerfectCare Elite 蒸氣熨斗

    強力蒸氣，有助快速熨衣*

    PerfectCare Elite 是 Philips 最好、效能最高的蒸氣熨斗。具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，無論熨牛仔褲以至絲質布料，都不需要更改溫度設定。保證不會燙損所有可熨的衣物。 查看各種好處

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    PerfectCare Elite 是 Philips 最好、效能最高的蒸氣熨斗。具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，無論熨牛仔褲以至絲質布料，都不需要更改溫度設定。保證不會燙損所有可熨的衣物。 查看各種好處

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    PerfectCare Elite 是 Philips 最好、效能最高的蒸氣熨斗。具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，無論熨牛仔褲以至絲質布料，都不需要更改溫度設定。保證不會燙損所有可熨的衣物。 查看各種好處

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      強力蒸氣，有助快速熨衣*

      超輕巧的熨斗

      • 最高 7.2 巴壓力
      • 高達 490 克強力蒸氣噴射
      • 1.8 公升水箱容量
      • 可拆式水箱
      自動關機設計，安全又節能

      自動關機設計，安全又節能

      自動斷電安全裝置會在熨斗停用幾分鐘後自動關機，不但節能，而且非常安全。

      經獨立紡織專家測試與認證

      經獨立紡織專家測試與認證

      此熨斗經獨立紡織專家機構測試與認證，證明其優良的熨衣性能，例如 DWI、IWTO 和 Woolmark。Woolmark Apparel Care 計劃幫助消費者識別由 The Woolmark Company 認可適用於羊毛產品的洗衣產品。設有獨家 OptimalTEMP 免調校溫控技術的 Philips 蒸氣熨斗，是目前唯一獲得 Woolmark 黃金標準的品牌。您可以放心使用我們的產品，因為獲 Woolmark 認可的服裝護理產品都適合用於羊毛衣物。

      可輕鬆注水的大型分離式水箱

      分離式水箱可讓您隨時輕鬆注水，不需中止熨衣。水箱有大型注水孔，讓您可簡單地直接注水。水箱有 1.8 公升容量，最常可連續使用 2 小時，不需重複注水，輕鬆方便。

      使用 ECO 模式節能

      ECO 模式可讓您節能，而不會減低熨衣結果。使用 ECO 模式，蒸氣量會減少，但仍有足夠的蒸氣可熨所有衣物。

      熨牛仔褲以至絲質布料，都不需要更改溫度設定

      具備 OptimalTEMP 免調校溫控技術，不需浪費時間更改溫度設定、等待溫度調整或預先整理衣服。有了溫度和持續強力蒸氣的完美組合，可熨牛仔褲以至絲質布料等物料，保證不會燙損衣物。

      安全穩固的便攜鎖

      此蒸氣熨斗附有安全便攜鎖，可將熨斗安全固定在底座上，不用擔心滑動或有人觸摸炙熱底板，因此可在屋內安全簡單拿動、使用和存放。

      安全擺放發熱的底板於熨板上

      創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不燙損所有可熨的物料。就和不燙損物料的保證一樣，這也代表可直接將熨斗放在棉質熨衣板上，而不造成任何損害。由於不需要經常拿放熨斗，因此可減少手腕不適感

      Philips 的最佳滑動和防刮底板

      T-ionicGlide 是 Philips 最頂級、最滑順的熨斗底板，帶來更輕鬆、快速的熨衣效果。底板以不鏽鋼製成，比鋁質底板更堅硬、更耐用，並有內置氧化鈦層，防刮性一流。加上精心設計的形狀和通風口，令熨斗能更均勻散布蒸氣，去除摺痕速度更快。

      強勁蒸氣能夠有效去除褶痕

      運用革命性的技術，為您帶來超快速的熨衣效果。強勁而持續的蒸氣，即使最頑強的褶痕也能簡單解決，而熨厚的物料也能快速輕鬆處理。加上需要時可以選擇額外蒸氣加壓，最適合垂直蒸氣熨衣或處理頑固褶痕時使用。

      重量輕巧，使用舒適

      此蒸氣熨斗有出人意表的超輕機身和舒適握感，能夠輕易滑過衣物，並即時把最頑固的褶皺熨平，減少對手腕造成的壓力。此外，垂直使用時容易噴灑大量蒸氣，讓您可以輕鬆有效熨平需要小心處理的衣服，如外套、連身裙，甚至有褶、裝飾物、鈕扣等難以熨平的衣服。

      簡單有效率的除鈣系統

      一般的除鈣功能可保護熨斗，確保熨斗可持續帶來最好的蒸氣效能。獨家的精心設計簡易除鈣進階版功能，是去除石灰垢並延長蒸氣熨斗使用壽命的最理想方式，清理和除鈣，輕鬆簡單無煩惱。放涼後，只要取下簡易除鈣進階版手把、使用杯子收集污水然後倒棄即可。

      技術規格

      • 方便使用

        可拆式水箱
        特大注水孔
        加熱時間
        2  分鐘
        喉管長度
        1.7  米
        低水量警示
        電線長度
        1.8  米
        精準蒸氣熨貼設計
        隨時候命
        • 指示燈
        • 聲音指示
        可在使用時隨時加水
        可在所有可熨衣物上安全使用
        包括精細布料，例如絲質
        自動斷電安全裝置
        底板滑動
        5  星
        底板名稱
        T-ionicGlide 不銹鋼
        底板防刮
        5  星
        可用自來水
        水箱容量
        1800  毫升

      • 快速熨平縐褶

        持續蒸氣
        最高 145  克/分鐘
        功率
        最大 2400  瓦
        壓力
        最高 7.2 巴
        隨時候命
        2  分鐘
        強力蒸氣噴射
        最高 490  克
        按需要釋放蒸汽
        多段蒸氣強度
        垂直蒸氣噴射
        電壓
        220 - 240  伏

      • 綠色效益

        省電模式
        產品包裝
        100% 可循環再用
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 保證

        全球 2 年保養

      • 除垢管理

        除鈣和清洗
        進階簡易除鈣
        除鈣提示
        • 明亮

      • 尺寸及重量

        包裝尺寸（寬x高x長）
        31 x 35 x 51  厘米
        產品尺寸（寬x高x長）
        23.3 x 28.5 x 45.3  厘米
        熨斗重量
        0.8  千克
        熨斗 + 底座重量
        5.1  千克

      • 儲存

        便攜鎖
        方便移動及安全
        電線儲藏格
        • 電線儲藏格
        • 魔術貼固定
        喉管收藏
        喉管收藏格

      • 技術

        旋風蒸氣室
        適用於所有可熨物料
        不會熨損衣物
        無需設定溫度
        OptimalTEMP 免調校溫控技術
        智能控制處理器

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          • 熨斗重量及蒸氣率 (norm IEC60311)，與最佳銷量十款蒸氣產品比較；2014 年測試

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