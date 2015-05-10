安全擺放發熱的底板於熨板上

創新的 OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不燙損所有可熨的物料。就和不燙損物料的保證一樣，這也代表可直接將熨斗底板放在棉質熨衣板上，而不造成任何損害。由於不需要經常拿放熨斗，因此可減少手腕不適感。