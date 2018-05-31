享受純淨的車內空氣

Philips 認證的 SelectFilter 過濾技術可去除 PM2.5 細微粒子，其潔淨空氣輸送率 (CADR) 達每小時 10 立方米，而有害氣體的 CADR 亦達每小時 10 立方米，保障您和您家人的健康。