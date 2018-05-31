GoPure SlimLine 210 汽車空氣清新機
享受純淨的車內空氣
Philips 認證的 SelectFilter 過濾技術可去除 PM2.5 細微粒子，其潔淨空氣輸送率 (CADR) 達每小時 10 立方米，而有害氣體的 CADR 亦達每小時 10 立方米，保障您和您家人的健康。 查看各種好處
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GoPure SlimLine 210 汽車空氣清新機
享受純淨的車內空氣
有效去除細微粒子和有害氣體
- 細微粒子的 CADR* 爲每小時 10 立方米
- 有害氣體的 CADR* 為每小時 10 立方米
- Airmid 認證濾網
- 空氣質素指示燈
自動運作及過濾控制
全賴自動運作及過濾控制，您可以專注駕駛
與車内完美融合，可以安裝於杯架上
長的4 米 12V 的電源線配上安裝於杯架上的配件，與車内完美融合
過濾網替換指示
當過濾網需要更換時，便會顯示過濾網替換指示燈
3 種 LED 顯示燈清晰顯示空氣質素
綜合空氣感應器直接在設備上顯示現時空氣質素：極佳（藍色）、一般（黃色）及差劣（紅色）。
獲認證濾網可去除空氣中 90% 的致敏原
生物化學研究組織 Airmid Healthgroup 進行的獨立測試證明，Philips 獨特的 3 層 SelectFilter Plus 技術可去除高達 90% 空氣中的致敏原，包括塵蟎、霉菌和花粉。
僅需 13 分鐘即可完成潔净您的愛車
特強風速功能可快速潔淨空氣
過濾細微粒子的 CADR 爲每小時 10 立方米
Philips SelectFilter 高效粒子過濾功能以每小時 10 立方米的潔淨空氣輸送率 (CADR) 來去除車内細微粒子（在 3 立方米的空間内過濾達 50% 的 0.3µm 微粒），其中包括香煙煙霧、花粉、灰塵、PM2.5 粒子以及可經空氣傳播 0.3 微米内的病毒或細菌。
以每小時 10 立方米的 CADR 中和並去除總揮發性有機化合物
Philips 獨特的多重 SelectFilter Plus 技術包括 HESA 濾網，有效去除車內有害化學氣體。通過強勁的吸收和氧化過程，以每小時 10 立方米的潔淨空氣輸送率來去除有害氣體。包括去除汽車廢氣、汽車内飾使用的塑膠物料及塗層所釋放的化學物質，以及揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯、甲醛等釋放異味的物質。
技術規格
-
市場推廣詳細說明
- 期望效果
-
純净的車内空氣
- 產品特色
-
SlimLine
-
產品說明
- 空氣微粒感應器
-
是
- 空氣質素指標 (AQI)
-
- 可由應用程式啟用
-
否
- 自動開啟/關閉
-
是
- 顏色
-
黑色
- 型號
-
GP SlimLine 210
- 濾芯壽命
-
350
小時
- 過濾網替換指示燈
-
是
- 空氣清新機
-
否
- 頻率
-
50
Hz
- 噪音程度 (dbA)（高）
-
- 噪音程度 (dbA)（低）
-
30
- 擺放
-
- 功率
-
7
瓦
- 速度設定
-
3 種速度
- 技術
-
汽車空氣清新機
- 電壓 [V]
-
12
-
效能
- 高效潔净空氣
-
9分鐘即可享受健康空氣
- 過濾總揮發性有機化合物
-
CADR 達每小時 10 立方米
- 過濾細菌／病毒
-
0.7
- 加速模式
-
-
物流數據
- 盒内數量
-
1
- 參考（訂購項目）
-
GPSL21GPX1
- 訂購編號（中國）GOC
-
27026428
- EAN1 (APR)
-
8718696270264
-
更換
- 芳香補充匣
-
否
- GoPure 空氣淨化系統類型
-
GPSL23GPX1，GPSA33GPX1
- 濾網類型
-
GSF80X80X1
-
盒內配件
- 安裝配件
-
- 電源線長度
-
4
米
-
重量與尺寸
- 産品重量
-
425
克
- 產品尺寸 (L x W x H)
-
176 x 106 x 51
mm
- 包裝盒重量（含產品）（克）
-
1006
- 包裝盒尺寸（長x闊x高）（毫米）
-
294 x 208 X 84
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