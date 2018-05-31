搜尋字眼

ZH
EN
  • 享受純淨的車內空氣 享受純淨的車內空氣 享受純淨的車內空氣

    GoPure SlimLine 210 汽車空氣清新機

    GPSL21GPX1

    享受純淨的車內空氣

    Philips 認證的 SelectFilter 過濾技術可去除 PM2.5 細微粒子，其潔淨空氣輸送率 (CADR) 達每小時 10 立方米，而有害氣體的 CADR 亦達每小時 10 立方米，保障您和您家人的健康。

    查看各種好處

    GoPure SlimLine 210 汽車空氣清新機

    類似產品

    See all 汽車空氣清新機

    享受純淨的車內空氣

    有效去除細微粒子和有害氣體

    • 細微粒子的 CADR* 爲每小時 10 立方米
    • 有害氣體的 CADR* 為每小時 10 立方米
    • Airmid 認證濾網
    • 空氣質素指示燈
    自動運作及過濾控制

    自動運作及過濾控制

    全賴自動運作及過濾控制，您可以專注駕駛

    與車内完美融合，可以安裝於杯架上

    與車内完美融合，可以安裝於杯架上

    長的4 米 12V 的電源線配上安裝於杯架上的配件，與車内完美融合

    過濾網替換指示

    過濾網替換指示

    當過濾網需要更換時，便會顯示過濾網替換指示燈

    3 種 LED 顯示燈清晰顯示空氣質素

    綜合空氣感應器直接在設備上顯示現時空氣質素：極佳（藍色）、一般（黃色）及差劣（紅色）。

    獲認證濾網可去除空氣中 90% 的致敏原

    生物化學研究組織 Airmid Healthgroup 進行的獨立測試證明，Philips 獨特的 3 層 SelectFilter Plus 技術可去除高達 90% 空氣中的致敏原，包括塵蟎、霉菌和花粉。

    僅需 13 分鐘即可完成潔净您的愛車

    特強風速功能可快速潔淨空氣

    過濾細微粒子的 CADR 爲每小時 10 立方米

    Philips SelectFilter 高效粒子過濾功能以每小時 10 立方米的潔淨空氣輸送率 (CADR) 來去除車内細微粒子（在 3 立方米的空間内過濾達 50% 的 0.3µm 微粒），其中包括香煙煙霧、花粉、灰塵、PM2.5 粒子以及可經空氣傳播 0.3 微米内的病毒或細菌。

    以每小時 10 立方米的 CADR 中和並去除總揮發性有機化合物

    Philips 獨特的多重 SelectFilter Plus 技術包括 HESA 濾網，有效去除車內有害化學氣體。通過強勁的吸收和氧化過程，以每小時 10 立方米的潔淨空氣輸送率來去除有害氣體。包括去除汽車廢氣、汽車内飾使用的塑膠物料及塗層所釋放的化學物質，以及揮發性有機化合物 (VOC)、甲苯、甲醛等釋放異味的物質。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      純净的車内空氣
      產品特色
      SlimLine

    • 產品說明

      空氣微粒感應器
      空氣質素指標 (AQI)
      可由應用程式啟用
      自動開啟/關閉
      顏色
      黑色
      型號
      GP SlimLine 210
      濾芯壽命
      350  小時
      過濾網替換指示燈
      空氣清新機
      頻率
      50  Hz
      噪音程度 (dbA)（高）
      • 50
      • 55
      噪音程度 (dbA)（低）
      30
      擺放
      • 杯架
      • 儀表板
      功率
      7  瓦
      速度設定
      3 種速度
      技術
      汽車空氣清新機
      電壓 [V]
      12

    • 效能

      高效潔净空氣
      9分鐘即可享受健康空氣
      過濾總揮發性有機化合物
      CADR 達每小時 10 立方米
      過濾細菌／病毒
      0.7
      加速模式

    • 物流數據

      盒内數量
      1
      參考（訂購項目）
      GPSL21GPX1
      訂購編號（中國）GOC
      27026428
      EAN1 (APR)
      8718696270264

    • 更換

      芳香補充匣
      GoPure 空氣淨化系統類型
      GPSL23GPX1，GPSA33GPX1
      濾網類型
      GSF80X80X1

    • 盒內配件

      安裝配件
      • 吸力盤
      • 杯架
      電源線長度
      4  米

    • 重量與尺寸

      産品重量
      425  克
      產品尺寸 (L x W x H)
      176 x 106 x 51  mm
      包裝盒重量（含產品）（克）
      1006
      包裝盒尺寸（長x闊x高）（毫米）
      294 x 208 X 84

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。