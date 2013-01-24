Hairclipper series 5000
可水洗髮剪 HC5630/15
Hairclipper series 5000 可水洗髮剪 HC5630/15
快速剪髮，整齊髮型
全賴擁有 DualCut 和 Trim-n-Flow Pro 技術，自此可輕鬆剪出整齊髮型。全新梳具設計可防止不同長度的頭髮卡在梳齒當中，理想髮型手到拿來。 查看各種好處
建議零售價: HK$598.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Hairclipper series 5000 可水洗髮剪
快速剪髮，整齊髮型
全賴擁有 DualCut 和 Trim-n-Flow Pro 技術，自此可輕鬆剪出整齊髮型。全新梳具設計可防止不同長度的頭髮卡在梳齒當中，理想髮型手到拿來。 查看各種好處
快速剪髮，整齊髮型
全賴擁有 DualCut 和 Trim-n-Flow Pro 技術，自此可輕鬆剪出整齊髮型。全新梳具設計可防止不同長度的頭髮卡在梳齒當中，理想髮型手到拿來。 查看各種好處
建議零售價: HK$598.00
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
Hairclipper series 5000 可水洗髮剪
快速剪髮，整齊髮型
全賴擁有 DualCut 和 Trim-n-Flow Pro 技術，自此可輕鬆剪出整齊髮型。全新梳具設計可防止不同長度的頭髮卡在梳齒當中，理想髮型手到拿來。 查看各種好處
快速剪髮，整齊髮型
剪髮速度較過往快 2 倍*
- Trim-n-Flow PRO 技術
- 28 段修剪長度設定（0.5 - 28 毫米）
- 90 分鐘無線使用 / 1 小時充電
- 100% 可洗
剪髮速度較過往快 2 倍*
嶄新梳具設計可讓剪除頭髮從刀片間掉落，防止不同長度的頭髮卡在梳齒當中，讓您不受干擾、剪出理想髮型。
雙重切剃刀片令剪髮速度較過往快 2 倍
我們的先進 DualCut 技術採用了雙邊切割裝置，剪髮速度比一般單刀片剪髮器快 2 倍，適合修剪任何頭髮類型。
使用縮放滾輪，從 28 種長度設定中作出選擇：由 0.5 毫米涵蓋至 28 毫米
轉動縮放滾輪，選擇所需修剪長度。2 把可調校梳具的修剪長度範圍由 3 毫米涵蓋至 28 毫米，長度調較可精準至 1 毫米。2 毫米鬚根梳適合修剪短髮或鬍鬚。移除梳具即可將修剪長度縮短至 0.5 毫米。
90 分鐘無線使用時間
髮剪電池充電 1 小時後，即可無線使用 90 分鐘。帶給您最強勁的效能和自由。
100% 可水洗，容易清潔
髮剪完全防水，清潔輕鬆簡單：放在水龍頭下沖洗即可。用清水徹底沖洗，可讓髮剪日久常新。
特強模式提升剪髮器效能，適合修剪較厚頭髮
按一下特強模式按鈕即可提升剪髮器的摩打速度，有效修剪較厚頭髮。
手柄符合人體工學設計，讓操作更舒適
髮剪 5000 系列專為舒適使用而設，方便握持並容易操作。特別設計的紋理和手柄讓您輕鬆操作，剪出任何理想髮型。
無需維護，減省時間、免卻煩惱
持久耐用的自動磨利刀片讓您減省維護時間：即使使用長達 5 年，刀片仍然日久彌新。髮剪 100% 可水洗**，方便於水龍頭下直接沖洗。
兩年保養
我們所有的男士造型及儀容修飾產品皆持久耐用，均具備 2 年全球保養，並兼容世界各地的電壓。
2 毫米即插即用梳具，適合修剪鬚根
使用 2 毫米鬚根梳，修剪短髮或鬍鬚。
柔軟收納袋可以有條不紊地收納髮剪及配件
便利收納袋可以有條不紊地收納髮剪、髮梳及配件。
自動研磨不銹鋼刀片
自動磨利不銹鋼刀片持久耐用。即使使用時間長達 5 年，刀片都能保持鋒利如初。
技術規格
-
電源系統
- 電池類型
-
鋰離子
-
配件
- 保養
-
清潔刷子
- 梳子
-
- 儲存
-
柔軟收納袋
-
切剃系統
- 刀片間距
-
41
毫米
- 長度設定數量
-
28
- 精確（級別大小）
-
1
毫米
- 切割裝置
-
不銹鋼刀片
- 長度設定範圍
-
由 0.5 至 28
毫米
-
方便易用
- 無需維修
-
無需上油
- 清潔
-
100% 可水洗**
- 操作
-
有線和無線兩用
-
服務
- 全球 2 年保養
-
是
- 與 Philips 以往的剪髮器相比
- *僅用水清潔
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