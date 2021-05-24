精確調節輪提供 28 種長度設定

這款 Philips 剪髮器完美適合任何髮長，包含 2 個可調節梳具和一個額外的 2 毫米鬍鬚梳具。可以 1 毫米為單位，精確修剪 3 毫米至 28 毫米的髮長。使用 2 毫米鬚根梳具修剪短髮或鬍鬚造型，或移除梳具進行超短 0.5 毫米修剪。