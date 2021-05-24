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  • 快速均勻的精準剪髮體驗 快速均勻的精準剪髮體驗 快速均勻的精準剪髮體驗

    Hairclipper series 5000 可水洗髮剪

    HC5630/15

    快速均勻的精準剪髮體驗

    Philips Hair Clipper 5000 系列為您帶來快速、均勻且精確的修剪效果。該產品的 28 段長度設定、Trim-and-Flow 技術和雙刀片系統讓您快速實現銳利均勻的修剪效果。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$648.00

    Hairclipper series 5000 可水洗髮剪

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    快速均勻的精準剪髮體驗

    更高精準度，打造多樣髮型。

    • Trim-n-Flow
    • 28 段修剪長度設定（0.5 - 28 毫米）
    • 90 分鐘無線使用 / 1 小時充電
    • 100% 可洗
    • 長達 5 年保養
    特強模式帶來額外動力，確保剪髮均勻一致

    特強模式帶來額外動力，確保剪髮均勻一致

    無論髮量多寡都能達到均勻效果。啟動快速功能可提高摩打速度，輕鬆修剪較厚或較密的頭髮。

    精確調節輪提供 28 種長度設定

    精確調節輪提供 28 種長度設定

    這款 Philips 剪髮器完美適合任何髮長，包含 2 個可調節梳具和一個額外的 2 毫米鬍鬚梳具。可以 1 毫米為單位，精確修剪 3 毫米至 28 毫米的髮長。使用 2 毫米鬚根梳具修剪短髮或鬍鬚造型，或移除梳具進行超短 0.5 毫米修剪。

    無需上油也能保持如新的銳利度

    無需上油也能保持如新的銳利度

    自動磨利鋼製刀片的設計特別經久耐用。即使使用 5 年亦銳利和精密如新。

    90 分鐘無線使用時間

    90 分鐘無線使用時間

    無線髮剪讓您擺脫電線纏繞。只需充電一小時，即可使用長達 90 分鐘；亦可接上電源使用，讓您無間斷地修剪髮型。

    100% 可水洗，清潔輕而易舉

    100% 可水洗，清潔輕而易舉

    只需在水龍頭下沖洗剪髮器，即可輕鬆保持清潔，保養既簡單又快捷。

    符合人體工學的舒適手柄設計

    符合人體工學的舒適手柄設計

    Philips 剪髮器的手柄帶有紋理設計，讓您易於手握和控制，大大提升剪髮時的舒適度。

    免保養刀片：永遠無需上油

    免保養刀片：永遠無需上油

    保養簡單的修剪體驗 — Philips 的刀片無需上油。

    最高享有 5 年全球保養

    最高享有 5 年全球保養

    這款儀容修飾產品持久耐用，提供長達 5 年的保養時間，包括 2 年標準全球保養及在購買後 90 日內註冊裝置可獲得的額外 3 年保養。

    髮剪專為持久耐用而設計，無需添加潤滑油

    髮剪專為持久耐用而設計，無需添加潤滑油

    我們所有的髮剪產品*均持久耐用。產品擁有 2 年標準全球保養，並可選擇延長至長達 5 年保養**，無需添加潤滑油。

    附修鬚梳及隨插即用鬚根配件

    附修鬚梳及隨插即用鬚根配件

    完美在於細節。使用隨附的 2 毫米鬍鬚修剪梳，您可以輕鬆修剪鬚根，或快速修剪臉髮型。

    輕鬆使用，方便儲存

    輕鬆使用，方便儲存

    便利收納袋可以有條不紊地收納髮剪、髮梳及配件。

    Philips DualCut 系統實現最高精確度

    Philips DualCut 系統實現最高精確度

    透過 Philips DualCut 技術塑造出精確的理想造型。雙刀片系統設計可保持如新的銳利度，每次都能持續帶來同樣銳利的效果。

    Trim-and-Flow 技術，輕鬆打造完美髮型

    Trim-and-Flow 技術，輕鬆打造完美髮型

    輕鬆打造完美髮型。我們的創新梳具設計可防止頭髮纏結，確保從頭到尾都能順暢剪髮。

    技術規格

    • 電源系統

      電池類型
      鋰離子

    • 配件

      保養
      清潔小刷子
      梳子
      • 1 把鬍鬚修剪梳
      • 2 把修髮梳（一長一短）
      儲存
      柔軟收納袋

    • 服務

      長達 5 年保養

    • 切剃系統

      切割裝置
      不銹鋼刀片
      刀片間距
      41  mm
      長度設定數量
      28
      長度設定範圍
      由 0.5 至 28  mm
      精確度（步進尺寸）
      1  mm

    • 方便易用

      無需維修
      無需上潤滑油
      清潔
      100% 可洗
      操作
      有線和無線兩用

    Badge-D2C

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    • 此保養提供長達 5 年的保養時間，包括 2 年標準全球保養及在購買後 90 日內註冊裝置可獲得的額外 3 年保養。
    • 僅適用於 5000、7000 及 9000 系列型號。適用於全球市場，不包括美國、加拿大及中國。

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