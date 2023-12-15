減少煮食時間，享受更豐富的味道
Philips 多功能智能壓力鍋設有多個烹調模式，讓您可在幾分鐘內將較硬的食材變得嫩滑 查看各種好處
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減少煮食時間，享受更豐富的味道
在幾分鐘內食材變得嫩滑
可設定 0-59 分鐘以保持壓力
可設定 0-59 分鐘以保持壓力
耐用且不黏底內鍋
鋁合金內鍋非常耐用，且導熱快速均勻，其獨特的 Whirford 鍍金塗層防止刮花及黏底。
營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時
保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式
自動壓力釋放功能以確保安全
如果壓力鍋內部出現異常高壓的情況，為確保安全，蒸氣將會自動從壓力調節閥釋放。
大螢幕數碼顯示屏方便預覽
大螢幕數碼顯示屏方便預覽
健康烘焙功能煮出香脆好滋味
健康烘焙功能煮出香脆好滋味
感應活門會在高壓下鎖緊上蓋
感應活門會在高壓下鎖緊上蓋
技術規格
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配件
- 隨附
-
-
技術規格
- 電線長度
-
0.8
m
- 處理杯容量
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6
l
- 電源
-
1000
W
- 電壓
-
240
V
- 頻率
-
50
Hz
-
一般規格
- 保溫功能
-
24
hour(s)
- 產品功能
-
-
持續性
- 用戶手冊
-
100% 可回收環保紙
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