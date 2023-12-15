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  • 減少煮食時間，享受更豐富的味道 減少煮食時間，享受更豐富的味道 減少煮食時間，享受更豐富的味道

    Viva Collection 多功能智能壓力鍋

    HD2139/60

    減少煮食時間，享受更豐富的味道

    Philips 多功能智能壓力鍋設有多個烹調模式，讓您可在幾分鐘內將較硬的食材變得嫩滑

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    Viva Collection 多功能智能壓力鍋

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    • 感壓觸控
    • 6 公升
    可設定 0-59 分鐘以保持壓力

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    耐用且不黏底內鍋

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    鋁合金內鍋非常耐用，且導熱快速均勻，其獨特的 Whirford 鍍金塗層防止刮花及黏底。

    營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時

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    保溫功能可將米飯或食物長時間保溫，而無損食物的營養和美味。完成烹調後，電飯煲將自動切換至保溫程式

    24 小時預校時間功能

    24 小時預校時間功能

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    容易清洗的不銹鋼外殼

    容易清洗的不銹鋼外殼

    精緻且容易清洗的不銹鋼外殼

    自動壓力釋放功能以確保安全

    如果壓力鍋內部出現異常高壓的情況，為確保安全，蒸氣將會自動從壓力調節閥釋放。

    大螢幕數碼顯示屏方便預覽

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    健康烘焙功能煮出香脆好滋味

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    感應活門會在高壓下鎖緊上蓋

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    技術規格

    • 配件

      隨附
      • 量杯
      • 飯勺
      • 飯勺

    • 技術規格

      電線長度
      0.8  m
      處理杯容量
      6  l
      電源
      1000  W
      電壓
      240  V
      頻率
      50  Hz

    • 一般規格

      保溫功能
      24  hour(s)
      產品功能
      • 開/關掣
      • 預設烹調功能
      • 時間控制
      • 數碼顯示屏

    • 持續性

      用戶手冊
      100% 可回收環保紙

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