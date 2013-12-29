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    Daily Collection 三文治機

    HD2393/01

    輕鬆制作三文治

    有了這款高溫、高功率三文治機，加上切割及餡料密封烘盤設計，即可隨時隨地制作完美烘烤的三文治，再加上簡易鎖定系統及輕巧直立儲存方式，容易使用和收藏。

    查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Daily Collection 三文治機

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    輕鬆制作三文治

    提供簡易鎖定系統及直立儲存方式

    • 820 瓦
    • 切割及餡料密封烘盤
    切割及餡料密封烘盤將餡料/芝士夾於三文治內

    切割及餡料密封烘盤將餡料/芝士夾於三文治內

    切割及餡料密封烘盤確保餡料及芝士夾於三文治內

    簡易鎖緊系統

    簡易鎖緊系統

    只需向下推，即可穩固地關閉及鎖緊三文治機。

    特別不黏底塗層，讓清潔更容易

    特別不黏底塗層，讓清潔更容易

    特別不黏底塗層，讓清潔更容易

    垂直輕便儲藏

    垂直輕便儲藏

    節省空間，方便儲藏

    電線回捲裝置

    電線回捲裝置

    電線回捲裝置，整齊儲存電線。

    隔熱手柄

    隔熱手柄

    隔熱手柄，於烘烤時可安全使用。

    高功率能夠提高加熱速度

    高功率能夠提高加熱速度

    高功率能夠更快地加熱三文治。

    高溫烘烤三文治

    高溫可均勻烘烤酥脆的三文治。

    加熱及操作顯示燈

    清楚顯示加熱及準備燈。

    防滑膠腳確保產品不會滑動

    防滑膠腳確保產品於使用時不會滑動。

    技術規格

    • 設計規格

      尺寸（長x寬x高）
      231 x 218 x 90  mm
      顏色
      白色／米色

    • 技術規格

      電線長度
      0.8  m
      電源
      820  W
      電壓
      220-240  V

    • 一般規格

      防滑膠腳
      隔熱手柄
      不黏底烘盤
      開啟/關閉開關（適用於歐洲）

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