Daily Collection 三文治機
輕鬆制作三文治
有了這款高溫、高功率三文治機，加上切割及餡料密封烘盤設計，即可隨時隨地制作完美烘烤的三文治，再加上簡易鎖定系統及輕巧直立儲存方式，容易使用和收藏。 查看各種好處
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切割及餡料密封烘盤將餡料/芝士夾於三文治內
切割及餡料密封烘盤確保餡料及芝士夾於三文治內
簡易鎖緊系統
只需向下推，即可穩固地關閉及鎖緊三文治機。
特別不黏底塗層，讓清潔更容易
特別不黏底塗層，讓清潔更容易
高功率能夠提高加熱速度
高功率能夠更快地加熱三文治。
防滑膠腳確保產品不會滑動
防滑膠腳確保產品於使用時不會滑動。
技術規格
-
設計規格
- 尺寸（長x寬x高）
-
231 x 218 x 90
mm
- 顏色
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白色／米色
-
技術規格
- 電線長度
-
0.8
m
- 電源
-
820
W
- 電壓
-
220-240
V
-
一般規格
- 防滑膠腳
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是
- 隔熱手柄
-
是
- 不黏底烘盤
-
是
- 開啟/關閉開關（適用於歐洲）
-
是
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